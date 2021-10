‘Willen we kernenergie vermijden, dan moeten we bijna hopen op een ramp die erg genoeg is om mensen in actie te laten komen’

Radioactief afval van de kerncentrale in Borssele. Radioactief kernafval blijft volgens experts 100.000 jaar gevaarlijk. Beeld Raymond Rutting /Volkskrant

Marc Davidson (hoogleraar filosofie duurzaamheid en milieu, Radboud Universiteit Nijmegen):

‘We worden bijna gedwongen tot kernenergie als noodzakelijke kwaad. Maar we hebben dat moment nog niet bereikt, want er zijn nog steeds andere mogelijkheden om klimaatverandering te beperken. Maar als we nog tien jaar wachten, wordt het wel onvermijdelijk. Toch is kernenergie niet voor de hand liggend: de bouw duurt lang en mensen vergeten dat het een dure maatregel is. De voordelen zijn er ook: het levert in tegenstelling tot zon- en windenergie altijd energie en het neemt relatief weinig ruimte in. Als we na het eerste IPCC-rapport van 1990 meteen in actie waren gekomen, hadden we kernenergie sowieso niet nodig.

‘Er worden ook nog radicalere technologieën genoemd, kenners noemen het geo-engineering: grootschalig sleutelen aan de atmosfeer om klimaatverandering af te wenden. Een van de opties is het nabootsen van een vulkaanuitbarsting: met een soort bommenwerpers tonnen fijnstof in de lucht brengen die het zonlicht reflecteren, waardoor de opwarming beperkt blijft. Voordeel van geo-engineering is dat het direct effect heeft. Met kernenergie of energiebesparing wend je de eerste jaren geen overstroming af.

‘Geo-engineering is gevaarlijk, maar het zou kunnen dat als we nog langer talmen met het bestrijden van klimaatverandering, dit in de nabije toekomst noodzakelijk is. De plannen om de Parijs-doelen te halen, liggen er al. Of we het kúnnen halen, is niet de vraag. De vraag is of we het gáán halen.

We overwegen nu gevaarlijke maatregelen waarbij we problemen afwentelen op de toekomst, omdat we onze levensstijl weigeren aan te passen. Dat is gemakzucht. Klimaatverandering moet direct voelbaar zijn voordat mensen veranderen. Om kernenergie of geo-engineering als laatste redmiddelen te vermijden, zou je bijna hopen op een ramp: een ramp die erg genoeg is om mensen in actie te laten komen, maar waar mensen niet te zeer onder lijden.’

Wim Turkenburg (geowetenschapper aan de Universiteit Utrecht):

‘Met zon- en windenergie alleen gaan we het niet redden. We hebben ook back-upvermogen nodig dat betrouwbaar ingezet kan worden als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Dat vermogen moet voldoende energie kunnen leveren op piekuren. Dan zijn er vier opties.

‘De eerste is aardgascentrales met CO2-afvang. Die stoten weinig tot geen CO2 uit en leveren veel vermogen. Politiek is daarvoor geen draagvlak. Onterecht, want het is betrouwbaar, betaalbaar en CO2-neutraal. De tweede optie is het gebruik van bio-energiecentrales. Dit kan zelfs met negatieve CO2-emissie, doordat het CO2 uit de lucht opneemt en verwerkt. Voor het klimaat is het een goede oplossing en het is technisch haalbaar, maar dan moeten we wel accepteren dat we materialen als hout voor bio-industrie gaan gebruiken en ook hiervoor is er politiek geen draagvlak.

‘Strepen we deze twee opties af, dan zijn er nog twee over: kernenergie of energie uit zon en wind opslaan en omzetten in waterstof om later weer tot elektriciteit te maken. Grootste nadeel van de laatste optie is dat tweederde van het vermogen verloren gaat bij opslag. Je hebt dus drie keer zoveel windmolens en zonnepanelen nodig om gelijk verbruik aan te kunnen. Daarnaast: kernenergie is duur, maar het is nog altijd goedkoper dan zon- en windenergie opslaan in waterstof en die waterstof laten omzetten in elektriciteit.

‘Technisch is het mogelijk kernenergie te vermijden, maar ruimtelijk is het in Nederland nauwelijks realiseerbaar. Nederland is te klein en dichtbevolkt om enkel op zon- en windenergie te kunnen leunen. We kunnen windmolens plaatsen in de Noordzee, maar ook als we daar de vereiste 10 duizend windmolens neerzetten, komen we in de knel. Dit ruimteprobleem speelt ook voor zonne-energie. Zelfs als we alle daken in Nederland vol leggen met zonnepanelen, genereren we slechts 10 procent van de hoeveelheid energie die we jaarlijks verbruiken. Dan moeten we overwegen op grote schaal zonneweiden aan te leggen elders in de wereld, zoals in de Sahara.’

Els de Groen (voormalig onafhankelijk europarlementariër en specialist klimaat-verandering):

‘Waarom kunnen we geen zonnevelden in de woestijn bouwen? Als we mensen naar de maan kunnen brengen, moet het ook mogelijk zijn stroom van de Sahara naar Nederland te vervoeren. De opwekking van zonne-energie kun je extra rendabel maken door de straling met brandglas te versterken. Je moet deze parken niet in het kleine, dichtbevolkte Nederland aanleggen waar de zon niet altijd schijnt.

‘De grootste problemen van kernenergie zijn de zeer hoge kosten, de afvalopslag gedurende tienduizenden jaren én de schadelijke straling voor omwonenden. Momenteel lobbyen kern-­fysici voor thoriumcentrales, een kweekreactor die thorium in uranium moet omzetten en minder schadelijk zou zijn. Het is onzeker of dit gaat lukken en áls al lukt, kost het twintig jaar om in gebruik te nemen. We kunnen het ons niet permitteren twintig jaar te investeren in een oplossing waarvan de uitkomst ongewis is. Kernenergie is onwenselijk. Zelfs landen als België, die zich in de schulden staken voor centrales in Tihange en Doel, komen ervan terug. Gelukkig is kernenergie niet onvermijdelijk. Er zijn alternatieven, CO2-vrij én veilig.’

Nasser Kalantar-Nayestanaki (hoogleraar natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen):

‘Het klimaatprobleem speelt internationaal, waarbij de meeste armere landen er weinig aan kunnen doen. Dan moeten welvarende landen het voortouw nemen. China zet naast zon- en windenergie vol in op kernenergie en bouwt nu elf nieuwe kernreactoren. Verstandig, want zon- en windenergie leveren niet constant energie. Je hebt een basisbron nodig die altijd levert. Dan is een energiemix van kern-, zon- en windenergie raadzaam. Ook in Nederland redden we het niet zonder andere energiebron: het is een fabeltje dat alleen zon en wind afdoende zouden zijn.

‘In Duitsland schrok men van de Japanse kernramp in Fukushima en besloot de overheid van zeventien actieve kernreactoren direct terug te gaan naar negen en later naar zes. Het plan was zelfs alle centrales in 2022 te sluiten. Het is de vraag of ze dat gaan redden, want dan moeten ze zeer veel gas gaan importeren en dat heeft weer andere nadelen, zoals we met de recente prijsstijging zien. Bovendien: zelfs in Japan wordt nu een nieuwe kernreactor gebouwd.’