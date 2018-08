Willem Vissers over de VAR: ‘De scheidsrechter dreigt een loopjongen van de techniek te worden’

Van mij had het niet gehoeven, de invoering van de VAR, de Video Assistant Referee, om de eenvoudige reden dat de feilbare mens me lief is. Als wat oudere man accepteer ik fouten van de arbitrage, zelfs als de belangen groot zijn. Dat kost soms moeite en ergernis, maar we zien zoveel fouten van politici, journalisten, voetballers en scheidsrechters, van wie dan ook. Dat heeft ook zijn charme, als prettige afwijking op perfectie.

Sterker nog: een scheidsrechter die iets niet ziet of een foute beslissing neemt, is eigenlijk minder irritant dan een voetballer die duizend keer de verkeerde bal geeft, een rechtsback die weinig anders doet dan de bal in de voeten schuiven van de centrale verdediger of een speler van Feyenoord die denkt dat hij wel even wint van Trencin.

Bovendien vermindert de acceptatie door de VAR, want zo’n oog ziet zogenaamd alles, terwijl veel van dat alles voor interpretatie vatbaar is. De illusie bestaat dat falen ophoudt te bestaan. Dat is niet zo. Bij mij laaide het ongenoegen op tijdens de WK-finale, want ik was het totaal oneens met de strafschop voor Frankrijk na vermeend hands van de Kroaat Perisic. De scheidsrechter had zonder hulpje nooit een strafschop gegeven.

Nee, ik had liever gezien dat die miljoenen voor de videoarbiter waren besteed aan iets anders, aan jeugdvoetbal bijvoorbeeld. Of om dat vreselijke kunstgrasveld van VVV per direct op te ruimen, dat echt een belediging is voor betaald voetbal. Maar goed, het voetbal trekt zich weinig aan van oudere mannen met standpunten van vroeger.

Nu de VAR is ingevoerd, is het beter om die goed te gebruiken. Om consequent te zijn, om een schofterige overtreding als die op de enkel van Ajacied Frenkie de Jong met rood te bestraffen, net als gebeurde met de overtreding van Van Overeen van FC Utrecht tegen PEC.

Verder is het net als vroeger: per saldo krijgt elke club waarop hij recht heeft. Trainer Steijn van VVV zei het mooi, na de door ingrijpen van de VAR verloren wedstrijd tegen Ajax. Vorige week leverden de beelden hem drie punten op omdat de treffer van Sol van Willem II geen goedkeuring verdiende door hands, terwijl zaterdag het doelpunt van VVV werd afgekeurd en Ajax een strafschop kreeg in de slotfase, met dank aan de beelden. Discussies blijven. Het gevoel van rechtvaardigheid kan zelfs afnemen naarmate meer mensen zich buigen over situaties en de uitkomst onbevredigend is. De scheidsrechter dreigt bovendien een loopjongen van de techniek te worden.

Nu voetballers zich tot in elke uithoek van het veld bespied weten, is het vooral tijd dat ze hun domheid beteugelen. Wat een onnozele overtreding van Samuelsen van VVV op Tagliafico. Heel even aan het shirt trekken, terwijl dat totaal onnodig was om tot een schot te komen. En dan die domme duw van Janssen in de rug van Huntelaar, die niet bij de bal kon. Dat is dan wel weer grappig: met de VAR heeft de KNVB ook een intelligentietest voor voetballers ingevoerd.