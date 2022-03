Willem Engel in de handboeien? Dat had ook anders gekund

Demonstratie zondag op het Museumplein tegen ondermeer de aanhouding eerder deze week van Willem Engel. Beeld Joris van Gennip

Ik ben boos over de arrestatie van Willem Engel, en verbaasd dat er niet veel meer verzet tegen is ontstaan. Voor alle duidelijkheid: ik ben geen aanhanger van hem en zelf heel tevreden met mijn vaccinaties. Ik heb er ook geen moeite mee dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of hij strafbare feiten heeft gepleegd.

Maar waarom moest hij met handboeien om worden afgevoerd? En waarom is zijn voorarrest met twee weken verlengd? Is hij vluchtgevaarlijk? Moet de samenleving op dit moment tegen hem worden beschermd, terwijl de coronacrisis al voorbij is?

Waarom niet gewoon een dagvaarding gestuurd met een oproep om zich te melden voor een gesprek met de rechter-commissaris? En dan in vrijheid een eventueel proces af te kunnen wachten? Immers onschuldig tot het tegendeel bewezen is?

Zeker als het gaat om vermeende opruiing tegen de overheid, zou die overheid uiterst terughoudend moeten zijn in het uitoefenen van haar monopolie op geweld en vrijheidsberoving. En misschien iets meer haar best doen om tegenstellingen in de samenleving, zoals tussen gevaccineerden en vaccinweigeraars, te herstellen.

Jan Geurtz, Vierhouten

Opties

In zijn column gaat Arie Elshout de opties na die het Westen heeft om Rusland te bewegen de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Van wapenleveranties tot ingrijpen door de Navo, met het risico op een wereldoorlog en atoombommen.

Ongenoemd blijft de mogelijkheid van de totale boycot. Niet alleen door vrachtwagens tegen te houden aan de grens, maar ook door de gas- en oliekraan helemaal dicht te draaien. Dan maar koude voeten, minder autokilometers en kastomaten. Dat is toch te prefereren boven oorlog en dreigen met atoombommen. En samen met de wapenleveranties aanzienlijk effectiever voor Oekraïne.

Dolf Hartveldt, Scheveningen

Kinderen

Minister Dennis Wiersma denkt dat Oekraïense kinderen prima opgevangen kunnen worden door de scholen maar wellicht is het beter om het zeker te weten. Deze kinderen hebben niet alleen onderwijs nodig, maar ook een stabiele, liefdevolle omgeving. Met een minister die alleen maar iets denkt, schiet niemand iets op.

Ilona Dekker, Nieuwegein

100

Wat geniet ik toch iedere maandag weer van de verhalen van 100-jarigen. Het zijn dikwijls van die wijze, tevreden mensen die hun verhaal vertellen en het is een prachtig tijdsbeeld. Ik hoop dat u er nog heel lang mee doorgaat.

Gerda Verwoerd (81), Breukelen

Kloof

Een hoge opkomst is beter voor de democratie, dat is zeker, maar zolang ik leef wordt er gesproken over de kloof tussen politiek en burger. Meestal zit er een politieke motivatie achter een dergelijke opmerking. Pas als er een structurele en significante afwijking van de gemiddelde opkomst is te zien, kun je gaan denken aan een grotere kloof. Als het niet een WK of een regenbui is die het veroorzaakt.

Hetzelfde geldt voor de kloof tussen arm en rijk of kansarm en kansrijk. Wie uitzoomt en de grote lijn volgt, ziet de meeste kloven vooral kleiner worden. Maar als het macroniveau niet brengt wat het moet brengen, dan pakken we de microscoop erbij en claimen we links of rechts alsnog ons gelijk.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Steun

In welk verkiezingsprogramma staat dat in geval van schaarste aan energie degenen die veel gebruiken en tot de rijkste klasse behoren méér financiële steun zullen ontvangen van de Staat dan mensen die weinig gebruiken en tot de armste klasse behoren? Ik kan het niet vinden. Toch hanteert deze regering dit uitgangspunt.

Ben van den Bos, Haarlem

Privéjet

Natuurlijk moet de Volkskrant aandacht besteden aan alle sporten. Maar drie pagina’s vol voor multimiljonair Verstappen die overal rondjes racet (sport?) én vervolgens van zijn belastingontduikingsstulpje in Monaco naar Nice vliegt in zijn privéjet, vind ik wat teveel van het goede.

Ubbo van Dijk, Leiden