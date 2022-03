Will Smith besloot bij nader inzien toch het podium op te lopen om Chris Rock een mep te geven

Omdat Will Smith zelf ooit begonnen is als komisch acteur, had ik verwacht dat hij Chris Rock wel in context zou kunnen plaatsen. Rock is ingehuurd om mild-beledigende grapjes te maken, waarna iedereen kan laten zien dat zij/hij daar gewoon leuk om kan lachen – want stel je voor dat je de nar echte macht geeft.

Toen Rock een grapje maakte over Wills vrouw Jada, lachte Will netjes mee, maar besloot bij nader inzien toch het podium op te lopen om Rock een mep te geven.

Er zijn beelden van wat er gebeurde in de reclamepauze die erop volgde. Smith wordt uitgebreid getroost door Denzel Washington en Bradley Cooper. Er zijn veel omhelzingen. Daarna gaat Will weer naast Jada zitten. Ze wisselen niets uit. Geen omhelzinkje, geen kusje, nog geen knikje. Het is mogelijk dat ze dat allemaal al gedaan zonder dat iemand het filmde. Of, waarschijnlijker: die mep ging niet over Jada, maar gewoon over Will zelf.