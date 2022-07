Wildkampeerders biedt seksloze afritsbroekachtige kneuterigheid – een verademing

Soms, als je ergens in een natuurlijke omgeving bent en stelletjes in dezelfde outfit voorbij ziet fietsen of wandelen, zou je je kunnen afvragen: waarom? Een betere vraag is: hoe? Hóé worden deze mensen gemaakt? Waar is het laboratorium? Waar staat de fabriek? Het antwoord is sinds enkele weken op zaterdag te zien op SBS 6 en heet Wildkampeerders. Het is een datingprogramma, gesponsord door de ANWB en eigenlijk weet je dan al genoeg.

Het concept is briljant in al zijn eenvoud: twee mensen die elkaar niet kennen gaan een nachtje samen kamperen midden in de natuur. Als ze na die nacht met elkaar verder willen – of elkaar in ieder geval nog eens willen zien – trekken ze de volgende ochtend de overeenkomende outfits aan die ze mee hebben gekregen.

In de uitzending van zaterdag verscheen als eerste Paul ten tonele, een sympathieke man van 48, maar ook iemand die het woord ‘woonachtig’ gebruikt. ‘Daten en kamperen’, zei Paul, ‘dat vind ik een heel mooie combinatie. Hij keek wel op tegen de kou, ‘maar goed, we liggen met tweetjes. Misschien bloeit de romantiek op en kunnen we het samen gezellig maken en wordt het heel snel warm in de tent.’

Hij kreeg gezelschap van de frisse en goedlachse 43-jarige Marloes, die in het voortgezet onderwijs werkt en houdt van ‘alle spontane dingen in het leven’. (Dat lijkt me een schromelijke overschatting van hoe leuk alle spontane dingen zijn. Ik zou Marloes aanraden eens dat woord te googlen).

Paul en Marloes hebben net kennis met elkaar gemaakt en maken een volstrekt gemakkelijk praatje. Beeld Wildkampeerders

Uit de drie afleveringen Wildkampeerders die ik tot nu toe heb gezien en de zes koppels die daarin voorbijkwamen, kan ik een aantal voorzichtige conclusies trekken. Allereerst: veel stomender dan Pauls opmerking wordt het op seksueel gebied niet. Verwacht bij Wildkampeerders geen schuddende tentdoeken of onhandig gegiechel in het holst van de nacht. De uitsluitend witte heteromannen en -vrouwen zitten ’s avonds wat voor hun tentje, bakken pannekoeken, drinken misschien nog een wijntje en wensen elkaar daarna keurig welterusten. Het zijn allemaal natuurminnende go-getters, die weten hoe je een tent moet opzetten en het over ‘activiteiten’ hebben. De lat ligt soms wel erg laag. Gevraagd naar wat ze graag bij een man ziet, antwoordde Marloes: ‘Er moet wel ergens nog haar zitten.’

Maar juist in die volstrekt seksloze afritsbroekachtige kneuterigheid schuilt de charme van Wildkampeerders, dat in het overvolle landschap aan (voornamelijk ordinaire) datingprogramma’s een vertederende en innemende toevoeging is. Dat het tot de nok aan toe gesponsord is, doet daar weinig aan af.

Na samen de nacht doorgebracht te hebben, kwamen Paul en Marloes de volgende ochtend een voor een hun tent uit, beiden gekleed in een grijze broek en blauw vest. Of het vuurwerk was geweest, zullen we nooit weten. In ieder geval droop de romantiek van Pauls woorden. ‘Het feit dat we allebei de kleren aan hebben betekent dat we het leuk hebben gehad en nog een keertje af gaan spreken. Dus we gaan elkaar nog een keer zien.’ Het wordt een hete zomer.