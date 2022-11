Wilde vogel is geen besmettingshaard

Kraanvogels in V-formatie boven Hongarije. Beeld ANP / EPA

De heer Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders stelt dat besmettingen met vogelgriep van wilde vogels komen. Ik begrijp dat hij als belanghebbende trekvogels de schuld wil geven, maar een genuanceerder begrip is noodzakelijk. Wilde vogels maken elkaar amper ziek met het vogelgriepvirus, omdat het van oorsprong mild ziekmakend (laagpathogeen) van aard is. In de kweekplaatsen van de intensieve pluimveehouderij worden mutaties gevormd van hoogpathogene H5-varianten. Zowel in Zuidoost-Azië, waar trekvogels dit meenemen, als in Nederland. Het is een soort kip-of-ei discussie geworden, maar het mag duidelijk zijn dat de bio-industrie zelf verantwoordelijk is voor de dieronterende taferelen van in het wild stervende en in stallen doodgemaakte avifauna. En uiteindelijk ook voor de gevaarlijke situatie als uit die bio-industrie virusstammen ontstaan die overspringen op de mens.

André van den Berg, Hengelo

Topvrouwen

Organisatiepsycholoog Marlies Brenters stelt dat vrouwen minder vaak de top halen op het werk , omdat ze door de tegenwind die ze ondervinden vroegtijdig afhaken.

Dat hangt er maar vanaf waar je kijkt. Bij veel (grote) bedrijven zie je inderdaad nog wél dat het aandeel vrouwen in de hogere echelons achterblijft. Gelukkig blijken er in veel andere sectoren juist steeds meer vrouwen in topfuncties te zijn.

Als je kijkt naar de rechtspraak, zie je meer vrouwen dan mannen. De hoogste rechter in ons land, de president van de Hoge Raad, is een vrouw. Heeft een rechter in rechtbank, hof of Hoge Raad geen toppositie? Ook in de hulpverleningssector en het onderwijs bekleden veel vrouwen een hoge functie. In de medische wereld wordt het aandeel vrouwen steeds groter. Volgens mij zijn er inmiddels veel meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. Zitten die niet aan de top?

Marie-France Admiraal, Vught

Arbeiderskind

Altijd interessant, de gedachten van Arie Elshout, zo ook die in zijn column over economisch progressieve maar sociaal-cultureel conservatieve arbeiders. Juist als voormalig arbeiderskind moet hij weten dat het cultureel conservatisme van zijn ouders en hun klasse geen natuurlijk gegeven is, waaraan links moet toegeven voor het vergaren van stemmen. Dat conservatisme is juist ontstaan door de klappen die de arbeidersklasse sinds mensenheugenis krijgt op financieel-economisch gebied.

Als je de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen en je ziet de gevolgen en kosten van klimaat- en migratiecrisis op je afkomen, is het niet onlogisch om je vast te klampen aan een geïdealiseerd, crisisvrij verleden. Dus indien links de stem van de arbeider wil herwinnen, dan moet het tegelijkertijd met een progressief klimaat- en migratiebeleid inzetten op een radicaal progressieve inkomens- en vermogensherverdeling. Krijg je dat voor elkaar, dan kunnen ook arbeiders zich de relatieve luxe van culturele vooruitstrevendheid permitteren.

Als je dit in Nederland wilt bereiken, is een fusie van de voormalige arbeiderspartij PvdA met cultureel progressief GroenLinks noodzakelijk, liefst samen met arbeiderspartij SP.

Walter Jansen, Amsterdam

Arbeiderskind (2)

De krant is bezig met een kleine discussie over wat ‘links’ nog vermag. Arie Elshout en briefschrijver Dannie Brus zetten grote stappen. Maar de door Koos Vorrink genoemde geestelijke klassenstrijd is een heilloze weg. ‘Mijn zoon werkt met een computer’ is maar één voorbeeld van de emancipatie van de arbeidersklasse, die ook nog eens VVD is gaan stemmen omdat dat de bevestiging was van het hebben bereikt van de hogere sociale trede. Die geestelijke klassenstrijd wordt niets.

Beter is het de pijlen te richten op de sociale kant van de ‘rijkeren’. Dáár zit wel ruimte, ik ben er zelf een voorbeeld van. Aristoteles zei het al: de besten moeten regeren, maar met een goed oog voor de zwakkeren.

Ton Jan van Osnabrugge, Heemstede

Thialf

IJsstadion Thialf klaagt over zijn zonnepanelen. Al lezende drong tot me door dat zo’n ijsstadion haaks staat op onze huidige en noodzakelijke klimaatambities. Net zoals skihallen.

Overdekte ijsbanen en skihallen zijn het broertje van de terrasverwarmingen: energievretende installaties die alleen dienen voor ons plezier en spotten met klimaatverandering. Gelukkig komt er steeds meer weerstand tegen terrasverwarming, ik hoop dat we ook snel inzien dat overdekte wintersporten onacceptabel zijn.

Natuurlijk doet dat pijn, het raakt voor veel mensen vast aan onze nationale identiteit wanneer we over vijf of tien jaar geen schaatsland meer zijn. Maar dit offer is klein vergeleken met de offers die we later moeten brengen wanneer we dit nu al niet kunnen missen.

Martijn Romijn, Zoetermeer