In het Groningse Zuidbroek, pal achter een viersterrenhotel, bevindt zich een raamloze loods met de wijdse naam Eurohal. Tot vorig jaar was de loods in gebruik voor paardensport en evenementen. Tegenwoordig wonen hier asielzoekers.

Hoe komt een evenementenhal zonder daglicht in beeld om mensen te huisvesten? Zoals dat gaat: veel gemeenten weigeren asielzoekers. Dus als ze in Groningen zeggen: we annuleren een ruiterconcours, kom maar met je vluchtelingen, dan is dat een gastvrij gebaar.

Natuurlijk was het bedoeld als tijdelijke noodoplossing. Maar inmiddels zitten de asielzoekers hier al maanden. Ik ga op bezoek in hun kamers met lage afscheidingsmuurtjes zonder plafond, met als deur een gordijntje.

‘Ho, ho, ho’, zegt de door het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) ingehuurde beveiliger als blijkt dat ik van de Volkskrant ben. Uiteindelijk mag ik naar binnen. Dat vind ik een moedig besluit, want deze loods is geen visitekaartje.

In de Eurohal wonen mensen van veel nationaliteiten. Syriërs zijn oververtegenwoordigd.

U weet wel: Syrië. Van de nieuwsradar verdwenen, ingehaald door hippere conflicten, maar na een neergebeukte volksopstand en ruim een decennium oorlog is het in Syrië nog altijd onleefbaar.

De Syriërs hadden zich bij Nederland van alles voorgesteld, maar niet dit: maandenlang in deze hal met zwarte wanden, overal muizen, wachten op hun eerste gehoor door de autoriteiten. ’s Nachts tien uur in het donker, overdag veertien uur onder felle tl-bakken, hun ogen prikken ervan.

‘Wil jij in die krant van jou schrijven dat dit niet gaat?’, vraagt een Syrische moeder die hier bivakkeert met acht kinderen. Zoals de meeste bewoners wil ze niet met haar naam in de krant, ze zit aan het begin van haar asielprocedure.

Ze vertelt over het gedoe met alleen een gordijntje als deur: beveiligers vallen onaangekondigd binnen, ik zie dat ze dat doen. De vrouw draagt een hoofddoek, maar zou die graag ook eens afdoen.

Haar zoon van 15 gaat niet naar school, dat is hier alleen voor jongere kinderen. De leerplichtige tiener slijt zijn dagen in de loods. Het baart haar zorgen. Voor iedereen is onderwijs belangrijk, maar zeker voor een puber in een nieuw land.

Daar is Mohammed, een jonge Syrische tandarts. Hij weet precies welke diploma’s hij moet halen om zijn beroep weer uit te oefenen, vertelt hij in vloeiend Engels. ‘Ik zou graag alvast in een restaurant willen werken, dan kan ik Nederlands leren. Maar dat mag niet.’

Daarvoor moet Mohammed verder in de asielprocedure zijn. Helaas is niet alleen opvang een probleem. Ook alles daaromheen loopt vast. Zoals iedereen die ik spreek, vraagt hij zich af of deze loods wel ‘in het systeem’ staat, of dat ze worden vergeten.

Ineens een lichtflits. Een knal.

Klein vuurwerk vliegt over het afscheidingsmuurtje, bijna in het stapelbed van een bewoner. Ik ben de enige die schrikt. O ja, dat ben jij niet gewend, knikken mijn gesprekspartners begripvol. Hier vliegt regelmatig van alles over de muurtjes. Stoelen. Glaswerk.

Zaklampen van beveiligers trekken een lichtspoor tegen het dak. In de gang zit een gat, dichtgeplakt met tape, van de laatste vechtpartij.

‘Hier wordt de hele tijd gevochten’, zegt Faisal uit Jemen. Talloze nationaliteiten door elkaar, iedereen is depressief, dat gaat mis. Faisal piekert veel. ‘Soms denk ik: heb ik het verkeerde formulier ingevuld dat ze me hier geplaatst hebben?’

De beveiliger van ho, ho, ho laat weten dat het hem hoog zit. Hij kan niets doen behalve de mensen rustig houden.

Ja, bij het COA zouden ze het graag anders zien. Maar dit voorjaar verwachten ze een nieuwe golf vluchtelingen. Deze hal is in elk geval harde behuizing. In Zoutkamp, richting de Waddenzee, zitten mensen in tenten.

Hoe zit dat toch met het viersterrenhotel hiernaast, vraag ik. Een advertentiezuil rept over superior kamers. Hippe kroonluchters verspreiden een zacht schijnsel. Maar de asielzoekers in de loods weten: dat is niet voor ons.

Het huurcontract van de loods loopt tot september. Nog acht maanden knipperen tegen het tl-licht.