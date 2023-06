‘Wil je weten hoe ratten opereren?’, vroeg een vriend. Door het woord ‘opereren’ wilde ik dat eigenlijk níet

‘Dus nu is het oorlog.’ Zo stoer sloot ik mijn vorige column af, over een rat die mijn huis binnen was gekomen. Die avond deed ik onderzoek, gedegen en met de kalme vastberadenheid van een veldmaarschalk. Ratten kunnen niet tegen de geuren van eucalyptus, azijn en peper, leerde ik. Ze zijn ze dol op pindakaas. Dat kun je op een lucifer smeren. ‘De rat eet de pindakaas inclusief het kopje van de lucifer op en overlijdt.’ Ik wil graag van de ratten winnen, maar als het even kan zonder het risico mezelf ooit te moeten verantwoorden voor het Internationaal Strafhof. De volgende dag strooide ik gemalen peper op het balkon en sproeide met een mix van azijn en eucalyptusolie. Nu zij weer.

‘Wil je weten hoe ze opereren?’, vroeg een vriend. Omdat hij het woord ‘opereren’ gebruikte, wilde ik het eigenlijk niet weten. Hij stuurde een verhaal dat in 1944 in The New Yorker was verschenen, over ratten in New York. Het stuk leest alsof het gisteren is geschreven en geeft een prachtig beeld van het leven in New York in de jaren veertig. Ook is het een huiveringwekkende kennismaking met mijn nieuwe vijand. ‘Als ze zich ingesloten voelen, vallen ze aan. Ze vechten wild en blind, als hondsdolle honden.’ Ze planten zich daarnaast buitengewoon makkelijk voort: ‘Ratten zijn bijna net zo vruchtbaar als bacteriën.’ Zo had één enkel gevangen paar in zeven maanden tijd zeven keer jongen gekregen. Ook zijn ze slim – verontrustend slim. De auteur introduceert Irving Billig, directeur van een pesticideproducent. ‘Als hobby verstopt hij zich ’s nachts in voedselbedrijven en bestudeert hij de voedingsgewoonten van ratten.’

Billig zag met eigen ogen hoe twee ratten een ei uit een voorraadruimte haalden. Een kleine rat pakte het ei vast met al zijn vier poten. ‘Toen rolde hij op zijn rug. Een grotere rat pakte hem daarna vast bij zijn staart en sleepte hem over de vloer naar een gat in een plint.’ Een andere keer was Billig in een slachthuis getuige van hoe ongeveer tweehonderd ratten over elkaar heen gingen liggen tot ze een piramide vormden en de bovenste rat bij een hangend karkas kon. ‘Hij knaagde het los van de haak, het viel op de vloer en de honderden ratten stortten zich erop.’

Ze kunnen ook nog eens heel oud worden. ‘Ratten die vier jaar oud zijn, zijn de wijste en meest cynische beesten op aarde’, wordt een verdelger geciteerd. Ze lopen om vallen heen en ruiken het als iets vergiftigd is. Als je een paar van die oude ratten in huis hebt, zijn er volgens deze verdelger twee oplossingen: ‘Je kunt wachten tot ze dood gaan. Of je kunt je huis in brand steken en helemaal opnieuw beginnen.’

Opeens waren alle aarzelingen die ik had bij onze aanstaande verhuizing verdwenen.