Wil je je kind echt beschermen, wees dan zo open mogelijk

Een kleedkamer bij de voetbalclub. Steeds meer sportclubs eisen dat coaches en jeugdtrainers een verklaring omtrent het gedrag moeten kunnen overleggen. Beeld ANP / ANP

Ik las het verhaal De Trainer van Pim Lammers. En inderdaad, dit korte verhaal maakte van alles in me los. Het schokte me. Ik walgde ervan. Ik ervoer voor even de eenzaamheid van de twaalfjarige Jasper, zijn hunkering naar aandacht, zijn verwarrende adoratie voor een pedoseksuele trainer die hem het gevoel gaf bijzonder te zijn.

Niemand zag het misbruik, want langs de lijn stonden alleen de ouders van de andere kinderen, hun ogen op de eigen kroost gericht. Een verhaal over de ideale voedingsbodem voor seksueel (kinder)misbruik: het eenzame kwetsbare kind dat geplaagd wordt door tegenstrijdige gevoelens van opwinding en verlangen, angst en schaamte, opgewekt door een dader met macht, en een omgeving die het ontkent.

Precies al deze verwarrende gevoelens maakt het verhaal in de lezer los. Het triggert de woede, bewaard voor de boodschapper van feiten die zich onder al onze ogen afspelen, maar die we, precies zoals de ouders in het verhaal, in werkelijkheid liever niet zien. Liever een schrijver verketteren, liever het geschrevene verbieden en verbranden, dan accepteren dat ook kinderen verlangens kennen en zich lieden in onze omgeving bevinden, die behoedzaam gebruik maken van de schaamte daarvoor.

De blinde razernij van zelfbenoemde ware moederharten maakt juist dat slachtoffers zwijgen. Ouders zullen de dader vermoorden, aan de hoogste boom opknopen, op het dorpsplein stenigen. In hun worsteling met hun eigen gekrenkte eer vergeten ze de emoties van het beschadigde kind. De verantwoordelijkheid voor het zwijgen, voor het misbruik, voor de gevolgen, voor het straffen, voor alles, komt zo bij het slachtoffer te liggen. Blijkbaar zijn zij anders dan anderen.

Zij hebben de dader toegelaten. Ze zijn in zijn val gelokt. Een val die bestaat uit groot vertrouwen, liefde en aandacht. Het is niet verkeerd daarnaar te hunkeren. Zoals het ook niet verkeerd is te hunkeren naar herkenning, naar niet alleen zijn, naar boeken die troosten. Zulke verhalen kunnen levens redden en daders ontmaskeren. Het verketteren van de schrijver die dit op verontrustende wijze aan de kaak stelt, helpt niemand, redt niemand, integendeel. Het maakt dat er weer gezwegen en geschaamd wordt.

Ik ken mensen die schuimbekkende posts plaatsen onder alles dat over Pim Lammers gaat, maar die de doorn in hun eigen oog niet zien. Terwijl wij elkaar dood wensen op Instagram en Twitter, zitten er eenzame, kwetsbare kinderen in de klas van jouw kinderen. Kinderen die je liever niet thuis ontvangt, buurkinderen, outcasts op de sportclub, kinderen die gepest worden omdat ze anders zijn, kinderen die opgroeien in armoede. Het is de schaamte, het zwijgen en oordelen die het misbruik laat voortduren, en de angst voor de pijn van ouders, waar de pedoseksueel van profiteert.

Wil je je kind hier echt tegen beschermen, wees dan zo open mogelijk en houd je eigen angsten erbuiten. En laat het mooie boeken lezen.

Saskia Noort, schrijver, Amsterdam

Hekken

De Europese Unie is hard op weg zichzelf met een hekwerk en muren te beschermen. We zitten al op 13 procent dat omheind is. Als dit ‘omhekken’ voltooid is, hebben we dan onszelf bevrijd en de rest van de wereld opgesloten? Of zijn wij opgesloten en is de rest vrij?

Franck Verhoeks, Soest

Hekken (2)

Hadden Afrika, Indonesië en andere ontwikkelingslanden vroeger maar een hek om hun continent gezet, dan hadden wij, uitbuiters en de zogenaamde ‘godsdienstverkopers’ , er geen voet aan wal kunnen zetten.

Joke Harte-Bosma, Uithoorn

Realiteit

Met interesse heb ik de reconstructie ­gelezen over de hetze tegen schrijver Pim Lammers. Ernstig dat tweets en instragramposts gecombineerd met complotdenken leiden tot zo’n hetze. Wat me opviel, was dat bij zangeres Monique Smit vermeld werd dat ze uit Volendam komt en de woonplaats van fotomodel en influencer Kim Feenstra en van BVNL-voorman Wybren van Haga niet werd genoemd . Het past wellicht bij het beeld dat de redacteur heeft van ‘ iemand uit ­Volendam’ .

Gelukkig is de realiteit anders en is ook in de gemeente Edam-Volendam sprake van diversiteit aan mensen, ­meningen, handelswijzen en bestaat bij veel inwoners respect voor andere opvattingen en leefwijzen.

Sjoerd Beumer, Edam

Giro 555

En weer wordt er door Giro 555 een ­beroep op mij gedaan om de arme bevolking te helpen van een land waar zich een ramp voltrekt. Steevast een land met een regering die door corruptie en graaien onvoldoende voor de eigen bevolking heeft gezorgd. Waar de bouwvoorschriften al jaren niet worden nageleefd zodat alles instort. Of waar internationale ­bedrijven het land leegroven, samen met de lokale dictator en zijn familie.

Oké, ik maak wel weer mijn bijdrage over, maar beter zou het zijn als de lokale boeven hun geld afstaan in plaats van dat ik weer word lastiggevallen.

P.F. Roozendaal, Den Haag

Geschiedenisonderwijs

Daar is-ie weer: de roep om meer aandacht voor een bepaalde historische periode in het onderwijs. Nu weer de koloniale periode in Nederlands-Indië. Natuurlijk volstrekt logisch en nastrevenswaardig, maar het lukt mij maar niet om dan ook te denken: de politici die dit nu omarmen, hebben destijds geschiedenis als verplicht vak in het voortgezet onderwijs afgeschaft.

Op het vmbo en in de bovenbouw van havo en vwo kun je een diploma halen zonder geschiedenis te hebben gehad. Heb je het vak wel, dan krijg je er minder les in dan in het verleden.

Wanneer we het geschiedenisonderwijs niet breed faciliteren, is roepen om meer aandacht voor dit of dat onzinnig. Zolang geschiedenis slechts een keuzevak is, mag je niet zulke eisen stellen

Joop van den Berg, docent geschiedenis en historicus, Haastrecht

Gelijkwaardige

Prachtig artikel van Cynthia McLeod over het beoogde slavernijmuseum in Amsterdam. Opnieuw wordt hier aan de kaak gesteld dat de Nederlandse overheid wel goede bedoelingen uitspreekt, maar de realisering daarvan laat plaatsvinden over de hoofden van de ­betrokkenen heen: kijk eens hoe goed we het met jullie voorhebben.

Helaas is het effect ervan opnieuw (als zo vaak) beperkt. Inderdaad ware het ­beter geweest om een eenvoudig (niet pronkzuchtig) maar uiterst informatief museum op te zetten in Amsterdam en daarnaast soortgelijke herdenkings- en gewaarwordingsplekken op de zes eilanden en in Suriname te realiseren, maar dan wel in samenspraak met de plaatselijke bevolking.

Als Nederlanders graag uitmuntend zijn in alles wat ze doen, dan ligt hier een kans om het beter te doen dan vele andere voormalige kolonisatoren: verwerken van het verleden doe je samen en leg je niet op. Laat hier het ‘de baas spelen’ nu eens achter je, overheid, doe dat waar het echt gewenst is, en toon je een gelijkwaardige in plaats van een meerdere.

Vic Wendel, Roosendaal

Lijden

Met lichte verontwaardiging las ik de brief van Heleen den Beer Poortugael. Ik begrijp dat je meningen van alle kanten wilt belichten, maar soms kan er ook een week niet een ingezonden brief of column verschijnen die gedrenkt is in (oude) witte fragiliteit.

Wekelijks lees ik in deze krant hoe witte mensen hun lijden centreren, ten ­opzichte van dat van gemarginaliseerde groepen. Dit lijden bestaat uit het moeten leven in een ‘woke’ wereld en de verschrikkingen van gewezen worden op privileges, of als er kritiek wordt geuit op het actief tegenhouden van progressie.

Deze laatste twee dingen komen vaak samen in de verzamelterm van de oude witte man, en ja ook zeker de oude witte vrouw. Want, zoals beargumenteerd door zwarte feministen bell hooks en Angela Davis: door de geschiedenis heen zijn het witte vrouwen geweest die het hardst hebben geholpen het patriarchaat en witte suprematie in stand te houden.

Lijden is geen wedstrijd, dus probeer dat er ook niet van te maken door geprivilegieerde witte mensen zichzelf constant in deze krant als slachtoffer te centreren. Toch hoop ik echt dat het een keer klaar kan zijn met het ondraaglijke cliché en napraterij van wat men in de Verenigde Staten treffend ‘white rage, white tears’ noemt.

Manon Portos Minetti, Amerikanist, Bloemendaal

Stemwijzer

GroenLinks en PvdA zijn ervan overtuigd dat het samen ‘moet lukken en zal lukken’. Ook ik had de indruk dat beide partijen het over bijna alles eens zijn. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik na het invullen van mijn provinciale stemwijzer de uitkomst zag. Mijn standpunten bleken voor 62 procent met die van GroenLinks overeen te stemmen, en voor (slechts) 44 procent met die van de PvdA. Beide partijen bleken het op elf van de dertig punten oneens.

Alice Garritsen, Assen

Getuige

Ik begreep niet zo goed waarom ik op 8 februari op de gepubliceerde foto’s mee moest kijken bij de intieme bezoekjes van een ‘erotisch dienstverlener’. Vanzelfsprekend geen enkel bezwaar voor deze manier om mensen met een beperking een seksuele ervaring te geven. Maar wel ontluisterend om getuige te zijn in de krant van deze intieme ervaringen. Hetzelfde zou overigens ook gelden voor zo’n fotoverslag van mensen zonder beperking. Dat je iets voor een ander doet is natuurlijk prijzenswaardig, maar houdt het voor beide partijen binnenskamers.

Heddy Walter, Amsterdam

Verdi

Afgelopen dinsdag zat ik tijdens een ­zogenaamde ‘FlirtXL-avond’ in de zaal van de Nationale Opera en Ballet: een programma bedoeld om jongeren ­‘enthousiast’ te maken voor de opera. Om dit alles nog toegankelijker te maken, kreeg ik een flyer in de hand met tekst en uitleg:

‘In zijn scenische versie van Verdi’s Messa da Requiem richt Christian Spuck zich op de dubbelzinnige schoonheid van het menselijk bestaan. Geïnspireerd door de krachtige emotionaliteit van Verdi’s muziek blijft hij met zijn verfijnd abstracte bewegingstaal weg van de hel en verdoemenis die uit de vaste liturgische tekst van de dodenmis spreekt en neemt hij ons mee op een reis langs poëtische tableaus die direct tot ons spreken.’ Taal nog ondoorgrondelijker dan het Latijn van Verdi. Best knap.

Roos Hamelink, Amsterdam

Recycletwijfel

Dank voor het artikel ‘Recycletwijfel’, dat me weer iets wijzer gemaakt heeft. Want je moet er bijna voor ­gestudeerd hebben om afval goed te scheiden. Wie weet bijvoorbeeld dat de verpakkingen van koffie niet bij het plastic mogen, omdat die uit lagen van verschillende soorten plastic bestaat? Vinger opsteken die het weet.

En wat doe je als er een stukje aluminium aan de plastic beker achterblijft? Mag niet, het mag wel bij, maar niet aan elkaar, maar krijg het er maar eens heel af. Ik wil trouwens wedden dat de meeste mensen het aluminium er gewoon aan laten zitten. Enzovoort, enzovoort.

Maar: zou het niet beter zijn verpakkingen van een tekentje te voorzien, waaruit blijkt of iets wel of niet en in welke afvalbak mag? Dat zou het scheidingsleven gemakkelijker maken.

Dick Kortekaas, Haarlem

Meerdere nationaliteiten

Eelco Keij, voorzitter van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland, bepleit de mogelijkheid om meerdere nationaliteiten te hebben. Eerder bepleitte hij het vereenvoudigen van stemmen voor de Tweede Kamer vanuit het buitenland.

Kosmopolieten die in één land wonen, werken en belasting betalen, maar de privileges en het stemrecht van meerdere landen hebben, dat wringt. Toen ik nog in Frankrijk woonde, heb ik nooit de behoefte gevoeld invloed uit te oefenen op het leven van de achterblijvers. En nu ik weer in Nederland woon, wens ik geen ‘buitenlandse inmenging’ van burgers die elders hun leven leiden, en de consequenties van hun stemgedrag dus ook niet aan den lijve zullen ondervinden. Vergelijk het met Turkse Nederlanders die Erdogan op veilige afstand in het zadel houden, zonder zelf gebukt te gaan onder zijn repressie en de hyperinflatie.

Het stemrecht voor de Tweede Kamer zou daarom voorbehouden moeten zijn aan Nederlanders die hier wonen. Eelco Keij kan als hij Amerikaan wil worden in zijn woonland stemmen.

Pieter Markus, Geldrop

Prins Bernhard

Nieuwe onthullingen over het duistere verleden van prins Bernhard. In het archief van de BVD, de voorganger van de AIVD, ontbreken dossiers met mogelijk belastende feiten over prins Bernhard, zo ontdekte NRC.

Wordt het geen tijd dat de naam van deze charlatan uit het openbare leven verdwijnt? Er zijn meer dan genoeg mensen die iets zinvols hebben betekend voor de maatschappij naar wie een straat, plein, enzovoorts genoemd kan worden.

Rien Hoppenbrouwer, Grave

Barmhartige Samaritaan

Ko Colijn voelde zich als kind niet aangesproken door de Bijbelse verhalen van zijn moeder, sprookjes over de Barmhartige Samaritaan en zo. Hij vond het een primitief christelijk geloof.

Na 70 jaar levenservaring ziet hij de zin van zijn leven in het bijdragen aan veiligheid en welzijn voor anderen. Ook is hij blij met de hulp die anderen hem steeds hebben gegeven in moeilijke tijden. Volgens mij is dat precies waar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan voor staat.

Annelies de Vries, Wageningen

Bruine kroegen

Een raadslid van de PvdA in de hoofdstad heeft voorgesteld om die gezellige bruine kroegen een beschermde status te geven, zodat de bewoners van wijken zoals de Jordaan daar rustig hun borreltje kunnen blijven drinken zonder angst voor overname door gewetenloze investeerders.

Bruine kroegen? Waren dat niet ooit de plekken waar wanhopige vrouwen aan de deur stonden te huilen omdat manlief daar zijn weekgeld zat te verzuipen? Was het toen niet diezelfde PvdA die fulmineerde om die oorden van drankzucht te sluiten?

O tempora, o mores.

Rob Geerlof, Rotterdam