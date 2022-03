Wil je het recht op abortus behouden? Verdedig het dan

Beeld Eveline Schram

Tussen de jongste van mijn drie broers en mijzelf zit tien jaar leeftijdsverschil. Op de basisschool zeiden ouders van vriendinnetjes regelmatig: ‘Jeetje, jij bent echt een nakomelingetje, he?’ Soms grapten dat ik zeker van de melkboer was. Tussen het spelen door antwoordde ik nonchalant: ‘Ja, tien jaar verschil, maar dat komt doordat mijn moeder twee keer een abortus heeft gehad.’

Deze herinnering schoot me deze winter pas weer te binnen, toen ik met mijn moeder in de auto langs Denekampse weilanden reed. We hadden het over de mogelijke afschaffing van het recht op abortus in de Verenigde Staten, waar ik woon. We raakten aan de praat en ik vertelde over die ouders. ‘Nee, zei jij dat tegen hen?’ We knorden van het lachen terwijl we langs boerderijen flitsten – niet vanwege de abortussen, want die waren verdrietig geweest, maar om het beeld van een klein meisje dat over een diep politieke kwestie sprak, alsof ze vertelde wat er die middag in de poppenhoek was gebeurd.

Voor mij was abortus een vanzelfsprekende mogelijkheid voor zwangere vrouwen toen ik opgroeide in de jaren negentig. Mijn ouders hadden me er eerlijk en zonder schaamte over verteld. Pas veel later realiseerde ik me hoe pril die legalisering toen was geweest: 1984 (hoewel het daarvoor al een tijdje gedoogd werd).

Inmiddels zijn we bijna veertig jaar verder. Het recht op abortus lijkt stevig verankerd in de Nederlandse maatschappij, hoewel ook hier de anti-abortuslobby steeds luider klinkt. Kortgeleden werd de verplichte bedenktijd voor een abortus afgeschaft, en een meerderheid van de Tweede Kamer blijkt positief te staan tegenover de abortuspil. Allemaal vooruitgang, zou je zeggen.

Ik baar mij zorgen

Toch is me de laatste weken iets opgevallen. Iets wat me zorgen baart. Want in Nederland mag het recht op abortus dan stevig verankerd zijn; onze argumentatie blijft achter. We verwarren losse woorden met argumenten, slogans met redenaties. Neem de bijdragen van D66 en PvdA in het debat over de bedenktijd. Beide partijen zijn initiatiefnemer van de wetswijziging. Wieke Paulusma van D66 sprak over ‘een wet die gaat over autonomie en de keuzevrijheid van vrouwen’. Lilianne Ploumen stelde dat deze wet ging over ‘onze opvattingen over zelfbeschikkingsrecht’. Het zijn mooie woorden, maar bijna nooit wordt toegelicht wat we met deze termen bedoelen, wat ze betekenen. Ook nu weer niet in de Tweede Kamer.

Misschien maakt de stabiliteit van de status quo – abortus als legale ingreep – ons een beetje lui. Of misschien is de verdediging ervan meer staccato en passief geworden door de felheid van de anti-abortuslobby, met haar demonstraties bij klinieken en een dure mediacampagne als De Week van het Leven.

In Nederland moet je voor uitgewerkte ethische of morele argumenten vooral in de anti-abortushoek zijn. Op de site van de Week van het Leven vind je verschillende onderbouwingen van haar positie, van de grenzen van zelfbeschikking en het bewustzijn van de foetus tot de socio-economische kwetsbaarheid van zwangere vrouwen. Zo is het ‘belangrijk’ dat vrouwen eigen keuzen kunnen maken, maar die ruimte houdt op bij de rechten van de ongeborene, aldus de organisatie.

Zij die voor legale abortus zijn, stellen hier inhoudelijk te weinig tegenover. Dit jaar ontving de Reclame Code Commissie meer klachten dan ooit tevoren na een reclamespotje van de Week van het Leven. Maar een klacht tégen de anti-abortuslobby is nog geen argument vóór legale abortus. Als de stillere meerderheid zich verlaat op verontwaardigd gefoeter op de anti-groep, loopt zij het risico het inhoudelijke debat op den duur te verliezen.

Wil je wetten beschermen, dan moet je ze verdedigen. Op andere fronten verdedigen we onze rechtstaat met verve. Als we elk jaar in mei de Tweede Wereldoorlog gedenken, horen en lezen we betogen over gelijkheid, macht en de duistere kanten van de mensheid. We poetsen de argumenten vóór een democratische rechtstaat op, opdat ze blijven glanzen. Waarom brengen we die moeite niet op als het aankomt op de Wet afbreking zwangerschap?

Wat niet helpt, is dat veel media de kwestie doorgaans reduceren tot een dorre ja/nee-kwestie. Zelf ben ik meermaals gevraagd door radio of televisie om te reageren op Amerikaanse abortuswetsvoorstellen. Als rechtshistoricus wilde ik dat wel, maar vaak werd het format zo ingericht dat ik tegenover een anti-abortusgast zou komen te zitten. ‘Discussie is zo belangrijk’, zalfde de redacteur. Zendtijd: acht minuten.

En als het gesprek wel fundamenteler wordt, dan valt op hoe ontzettend praktisch de argumenten vaak zijn. Een greep: abortus bevordert arbeidsemancipatie; abortus is belangrijk voor armen die zich niet nog meer kinderen kunnen veroorloven; illegale abortussen zijn onveilig, abortus is niet langer noodzakelijk want anticonceptie is ruimschoots beschikbaar; abortus is minder noodzakelijk als we adopteren gemakkelijker maken.

Natuurlijk zijn praktische redenen relevant. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vinden jaarlijks wereldwijd meer dan 25 miljoen onveilige abortussen plaats. Veel vrouwen bloeden dood, raken onvruchtbaar, lopen bloedvergiftiging op, liggen uren ineengekrompen in een hoekje totdat ze sterven als dieren. Dat is verschrikkelijk. Maar al zou op miraculeuze wijze een illegale abortus even veilig blijken als een Oldenzaals zebrapad op zondag, dan nog moet de voorstander van werkelijke zelfbeschikking kunnen bepleiten dat legale abortus ten alle tijde de voorkeur heeft.

Zelfbeschikking

Het strijdtoneel in het debat is te vaak De Valide Reden om een abortus te ondergaan. En dat maakt voorstanders van het recht op legale abortus kwetsbaar. Want wat als iemand het geld heeft kinderopvang te betalen, toegang heeft tot anticonceptie, geen ernstige erfelijke ziektes heeft om door te geven, het kind gemakkelijk ter adoptie kan stellen, maar diegene simpelweg geen kind wil laten groeien en baren? Hoe verdedigen we die keuze dan? Zelfbeschikking wordt onderhandelbaar als haar bestaansrecht wordt opgehangen aan ‘wat-als’ en veranderlijke statistieken.

In Nederland verdiepen we ons te weinig in de materie. Leuzen als ‘Abortus Redt Levens’ en ‘Mijn Lichaam Mijn Keuze’ passen op een kartonnen protestbordje en hebben hun nut. Maar wat niet op die bordjes past zijn de wezenlijke, moeilijke vragen die bij abortusrecht komen kijken. Vragen als: vanaf wanneer zie je een foetus als een mensje met rechten, waar ligt die grens precies en waarom daar? Gaat het je om praktische argumenten over arbeidsemancipatie of gezondheidsrisico’s, of gaat het fundamenteler om zelfbeschikking? Als zelfbeschikking het hoogste goed is, waarom dan eigenlijk niet pleiten voor de mogelijkheid van abortus tot vlak voor de bevalling? En als levensvatbaarheid de maatstaf is, zoals nu, wat gebeurt er dan als medisch-technologische ontwikkelingen ertoe leiden dat vroeggeboren baby’s al eerder een goede overlevingskans hebben? Halen we dan de termijn waarbinnen een vrouw een abortus mag ondergaan ook naar voren?

Dit lijken theoretische vragen. Totdat je bedenkt dat de termijngrenzen in veel landen verbonden zijn aan specifieke fysieke ontwikkelingen die het overgangsgebied van klompje cellen naar mens-zijn zouden aantonen, zoals hartslag, orgaanontwikkeling of levensvatbaarheid buiten de baarmoeder. Het antwoord dat je geeft op de filosofisch getinte vraag ‘wanneer spreken we van een persoon’ heeft dan opeens heel reële implicaties.

Er wordt weleens gezegd dat het stellen van zulke vragen verkeerd is, omdat het een discussie heropent die we in Nederland als afgerond moeten beschouwen. Daar geloof ik niet in. Niemand is gebaat bij het verleren van inhoudelijk beargumenteren.

Het zijn gelaagde kwesties, waar we voorheen dieper over nadachten dan nu. De Australische filosoof Peter Singer stelde in zijn Practical Ethics (1979) dat het recht op leven verbonden is aan het vermogen om voorkeuren te hebben. En aangezien een foetus rationeel noch zelfbewust is, en daardoor geen voorkeuren bezit, is hij nog geen volwaardig mens met dezelfde rechten als jij en ik. Niet alleen betekende dit voor Singer dat een abortus zou moeten mogen zolang de foetus in de baarmoeder zit, hij suggereerde zelfs dat pasgeboren kinderen om die reden in theorie ook nog ‘geaborteerd’ zouden mogen worden door de ouders. Recenter, in 2013, publiceerden twee Australische bio-ethici een controversieel artikel met een soortgelijke strekking.

Ja, dat zijn provocatieve gedachten, ideeën die bij de meeste lezers weerzin zullen opwekken. Maar juist extremere posities kunnen helpen om duidelijk te krijgen waar we onze grenzen willen trekken. Maakt de verdere ontwikkeling van organen het ‘meer’ mens, of de grijpbeweging van het handje, of het functioneren van het gehoor? Kortom: vanaf welk moment krijgt een ongeborene de rechten van een mens?

De Amerikaanse filosoof Judith Jarvis Thomson publiceerde in 1971 het essay A defense of abortion, waarin ze de tekortkomingen van het idee dat een foetus recht op leven heeft op originele wijze onderzocht. Thomson voerde een gedachte-experiment uit met de lezer. Stel, je wordt op een ochtend wakker en merkt dat er een wereldberoemde violist aan je is vastgeplakt, wiens bloedcirculatie aan die van jou is verbonden. De Sociëteit van Muziekliefhebbers heeft zonder jouw toestemming dat plannetje uitgevoerd, omdat de violist een zeldzame, agressieve leverziekte heeft en jij de enige ter wereld bent die hetzelfde bloedtype hebt. Ben je nu verplicht jouw lever te laten functioneren als schoonmaker van zijn lichaam?

Jarvis zei van niet: het zogenaamde recht op leven geldt zolang je los kan bestaan van een ander. Het ontkoppelen van de violist schendt zijn recht om te leven niet, het ontzegt hem enkel wat hij nodig heeft om te kunnen leven. Doorgetrokken naar het abortusdebat: geen zwangere is moreel verplicht een foetus de omstandigheden te bieden waarin het kan overleven; zij moet dus vrijelijk kunnen beslissen de foetus te ‘ontkoppelen’.

De Nederlandse arts en abortusactivist Rebecca Gomperts, in 2020 door Time uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste mensen ter wereld, stelde in een interview in NRC dat het uiteindelijk behoorlijk zwart-wit is. Je vindt óf dat de foetus beschermwaardig leven is, dus ook als gevolg van verkrachting of incest, of als het leven van de zwangere in gevaar is. Of je vindt dat het aan de zwangere zelf is om te beslissen. ‘We moeten vrouwen vertrouwen, we vertrouwen hen ook als ze een kind krijgen en ervoor moeten zorgen.’

Die stelligheid van Gomperts zie je maar zelden in de abortusdiscussie, helemaal aan de zijde van de voorstanders. Die zitten veelal in de verdediging, omdat de tegenstanders van abortus het debat een draai hebben gegeven: in plaats van een focus op God, hebben ze de aandacht verschoven naar het leven van de foetus. Voor de felste (en luidste) tegenstanders volgt daaruit: abortus is moord. Dat is een effectieve strategie, want door de nadruk op het leven van de foetus te leggen, worden de voorstanders van het recht op abortus klemgezet: Als je van moord wordt beticht zeg je nou eenmaal niet snel: ‘klopt, en daar sta ik achter.’

Dat abortus ook behelst dat iets gedood wordt – een klompje cellen, een potentieel mensje – is een onderwerp dat veel voorstanders dus liever mijden. Het raakt eigenlijk aan een breder taboe op de dood in onze maatschappij. Toch denk ik dat we die krampachtigheid moeten laten varen. De Amerikaanse cultuurcriticus Maggie Nelson schrijft in haar autobiografische boek De Argonauten dat ze juist tijdens haar zwangerschap diep nadacht over het recht op abortus. In de VS is het - met name in conservatieve staten - niet ongebruikelijk om autostickers te zien met spreuken als ‘choose life, protect the innocent’ en ‘fetus lives matter’. Feministen zullen daarentegen nooit bumperstickers maken met een tekst als ‘het is zowel een keuze als een kind’, schrijft Nelson. ‘Maar daar komt het natuurlijk wel op neer, en dat weten we allemaal.’ Ze besluit: ‘We zijn niet gek; we begrijpen heel goed wat er op het spel staat. Soms kiezen we voor de dood.’

Zowel voor- als tegenstanders begrijpen inderdaad prima wat er op het spel staat. Hoe en waarom we daar invulling aan geven blijft een vraag die we telkens opnieuw moeten blijven stellen.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen (1991) is rechtshistoricus en mediacriticus.