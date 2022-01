‘Wil je een tasje?’ Nee, je wil geen tasje. Je hebt er genoeg voor de rest van je leven

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: de linnen schoudertas.

‘NU: bij TWEE geurkaarsen een unieke totebag GRATIS!’

Nou, meteen kopen natuurlijk. Die totebag – opschrift: ‘I smell, but I don’t care’ – gaat aan jouw neus mooi niet voorbij.

Het ontzettend handige en duurzame aan van die tasjes van canvas, katoen of linnen is dat je er op een gegeven moment zó veel hebt dat je weet: nu hoef ik de rest van mijn leven NOOIT meer bij de kassa om een tasje te vragen. Dit is het punt waarop verzamelen problematisch wordt. Want je wil geen linnen tasjes meer, maar je wil ook geen linnen tasjes weigeren. Je staat achter het fenomeen ‘linnen tasje’. Daarom blijf je ze in ontvangst nemen. Eerst houd je jezelf nog voor dat je voor elk tasje dat je mee naar huis brengt er ook eentje moet weggooien, maar daar kun je niet aan beginnen, want dat zou niet duurzaam zijn en dan had je net zo goed helemaal geen verzameling linnen tasjes kunnen aanleggen.

Het linnen schoudertasje is ideaal voor mensen die 1) nooit veel spullen te vervoeren hebben, 2) nooit op een fiets zitten en 3) ergens wonen waar het nooit regent. Op de Grote Tasjes Ranglijst bivakkeert het linnen schoudertasje daarmee in de onderste regionen, nog onder het kabouterrugzakje voor oudere dames.

De afgelopen jaren is ons huis veranderd in een schoudertasjesopvangtehuis. Ze hangen aan de trapleuning, aan de boekenkast, ze liggen in bed, de keukenkastjes puilen ervan uit. Hoe veel het er precies zijn, weet geen mens. Vaak hanteert de schoudertas de baboesjka-tactiek: in elke tas die je ziet, zitten minstens drie andere tassen, waarin dan ook weer tassen zitten. Linnen tasjes zijn als kappers: niemand weet waarom, maar ze kruipen altijd bij elkaar.

De situatie schijnt in veel huizen niet anders te zijn. Je kunt geen onderwijsinstelling, geen kledingwinkel, geen nering voor zwaar medisch materieel bezoeken zonder met zo’n tasje om je schouder naar buiten te komen. In OneWorld las ik dat er sprake is van een totebag-epidemie, en dat je zo’n tasje behoorlijk vaak moet gebruiken om alle milieuschade die het productieproces heeft opgeleverd eruit te dragen. En daar ben ik best toe bereid, ware het niet dat je er elke dag weer een paar bij krijgt.

‘Wil je een tasje?’

Nee, je wil geen tasje. Nooit meer. Je hebt voor de rest van je leven voldoende tasjes. Tijdens de klimaatapocalyps kun jij al je bezittingen in schoudertasjes stoppen – jammer dat je zo weinig schouders hebt. Toch zeg je: ‘Ja, graag.’ Want: 1) het is gratis, 2) het is duurzaam en 3) je weet maar nooit wanneer het van pas komt.

Er bestaan zelfs onverlaten die denken dat zo’n tas telt als cadeau.

‘Had je ’m al?’

‘Een schoudertasje met een onbegrijpelijke spreuk die aan Pippi Langkous wordt toegeschreven? Nee, die had ik nog niet.’ Zo’n gever kun je voortaan weren van je feestjes, maar de tas blijft – die is zó duurzaam dat je er met geen mogelijkheid van afkomt.

Her en der begint het probleem te nijpen. Online zijn talloze artikelen te vinden met tips hoe deze totebag-o-cratie in eigen huis omver te werpen. RTL Nieuws suggereert dat linnen tasjes kunnen fungeren als ‘slimme cadeauverpakking, DIY-bloempot of kussensloop’. Daar ben je dan volwassen voor geworden, om een polygala in een ‘I got 99 problems but a book ain’t one’-tasje te frommelen. Waarom krijg je eigenlijk nooit een bloempot met het logo van The New Yorker cadeau?

Nog een tip van RTL: ‘Je kunt al je canvas tassen het beste bij elkaar zoeken, net zoals Marie Kondo zou doen. Zo zie je hoeveel je er hebt en kun je dan beslissen wat je ermee doet.’ Ja, handig ja. Zelf zit ik ook vol handige tips – vooral tips waarin lucifers en grote, plastic vuilniszakken een rol spelen – maar zolang ik bepaalde delen van mijn kelder niet meer kan bereiken vanwege de heuvels werkloos linnen die me aangapen, houd ik ze nog even voor me. Laat ik het zo formuleren: de dag dat een Boyan Slat-achtig type aankondigt met een kolossale schoudertasjeszuiger door Nederland te gaan rijden, hang ik de totebag uit.