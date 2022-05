Wil je een dubbele achternaam? Trouw met een Spaanstalige

Cubaanse bruid op weg naar haar bruiloft. Beeld Getty

Brief van de dag: in Spaanstalig land krijg je naam van vader én moeder

Mijn tip voor iedereen die graag met een dubbele ­achternaam (O&D, 3 mei) de geschiedenis in wil gaan: trouw met je geliefde in een Spaans­talig land. Vanaf dat moment ga je daar door het leven met de achternaam van je vader én die van je moeder.

Naar de bibliotheek, de sportclub of een vliegticket boeken: niets lukt zonder die mooie dubbele achternaam. Het volstaat om naar de plechtigheid een kopie van je geboorteakte mee te nemen met de naam van je vader en je moeder.

Een doopbewijs van de Nederlandse katholieke kerk in het Latijn voldoet echter ook. In Zuid-Amerika en Spanje zijn kerk en staat immers nog steeds nauw verbonden. Net zoals ooit in Zuid-Limburg.

Ik heb er veel profijt van gehad.

Armand Leenaers Bonneur, Heerlen

Persvrijheid

‘Met name de moord op Peter R. de Vries telt zwaar mee’, staat als subkop boven een artikel over de persvrijheid ranglijst (V, 4 mei). Nederland is op die lijst gedaald van plaats 6 naar plaats 22. Maar ik vraag me af of de afschuwelijke moord op Peter R. de Vries wel moet worden meegerekend als het om deze ranglijst gaat. Tenslotte is hij vermoord omdat hij de vertrouwenspersoon was van een kroongetuige in het Marengo-proces, niet omdat hij journalist was.

Frans Leliveld, Amsterdam

Koekoekskinderen

Een broer van Joop Reeken wist dat door de eeuwen 10 procent van alle kinderen buitenechtelijk waren (‘Matriarchale achternaam zegt meer over afkomst’, O&D 4 mei). Hij had beter geweten als hij het artikel ‘Hoe vaak is een kind niet echt van papa?’ uit de Volkskrant van 25 april 2016 had gelezen. Hierin staat dat uit dna-onderzoek van de Leuvense geneticus Maarten Larmuseau blijkt dat in de westerse wereld slechts 1 tot 2 procent van de kinderen een ‘koekoekskind’ is en dat er vroeger net zo weinig koekoekskinderen waren als nu.

Frank Rijckaert, Doetinchem

Ongelijkheid

Het is niet alleen bij de naamgeving van je kind dat er nog een zekere mate van ongelijkheid heerst. Ook in het paspoort staat bij mijn vrouw nog ‘e/v Reuser’ (echtgenote van), terwijl een dergelijke toevoeging er bij mij niet bij staat.

Carel Reuser, Amersfoort

Oekraïne

De ingekorte 4 mei-lezing van Kysia Hekster (O&D, 4 mei) was interessant om te lezen. Zij maakt zich zorgen om mensen die geloven dat de oorlog in Oekraïne niet bestaat. Ze heeft groot gelijk.

Maar het gaat niet alleen om een extreemrechtse groep die dat gelooft. Er is ook een groep mensen uit de linkse hoek die covid niet serieus nam. En de maatregelen als een complot zag. Deze mensen denken nu dat de westerse landen onder leiding van Amerika een oorlog organiseren in Oekraïne. Dit zijn mensen die de realiteit niet aankunnen. Maar ook zij zijn gevaarlijk voor onze democratie.

Jannie Lukasse Fongers, Wognum

Schiphol (1)

Ben het helemaal eens met de (wilde) stakers. Deze mensen moeten juist extra betaald krijgen, omdat ze zulk zwaar werk doen. Schiphol moet die kosten gewoon doorberekenen in de ticketprijs. We moeten met z’n allen toch minder vliegen. Dit is een van de manieren.

C. Koopmans, St. Petersburg

Schiphol (2)

Waarschijnlijk was het rond 1971, 1972 dat ik als afzwaaier van de middelbare school bijverdiensten zocht en een uitzendbureau binnenliep. Jawel, ze hadden een mooie baan voor mij: platform-manager. Geen idee wat het behelsde, maar van mij werd verwacht dat ik om 8.00 uur sharp aanwezig was op de eerste werkdag op Schiphol-Centrum.

Er werd iets verteld over vliegtuigen laden en lossen en dat was het. Een uur later stond je tussen gierende motoren wheel blocks weg te trekken, zonder training. Bij de kleine propellerjets was het opletten dat je niet met je hoofd tussen – inderdaad – de propellers doorliep. Het is maar een van de vele voorbeelden. Mijn oren deden pijn: kan ik geen koptelefoon krijgen? Nee. Te duur. Ik kreeg na aandringen oordopjes. Eén stel. Niet verder vertellen, anders werd het te duur.

Wat mij verbaast is dat er er in 49 jaar geen barst is veranderd.

Paul de Wolf, Haelen

Hollandse asperges

Als Hollander ben ik het eens met het verzoek van Utrechter Jeroen Imants om het woord ‘Hollands’ niet langer oneigenlijk te gebruiken (O&D, 3 mei). Zijn argument dat Hollandse grond ongeschikt zou zijn voor de aspergeteelt slaat echter nergens op. Zo zijn bijvoorbeeld op de (volgens de media overigens vaak in Zeeland gelegen) Zuid-Hollandse eilanden wel degelijk aspergekwekers actief.

Rob Bolman, Brielle