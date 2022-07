Wijsheid van 100-jarige zit niet bij het klimaat

Een gletsjer in de Zwitserse Alpen is afgedekt met isolerend schuim om te voorkomen dat het ijs snel smelt. Beeld AFP

Met interesse lees ik op maandag de levenservaringen van 100-jarigen. Maar om nu met een quote over de verandering van het klimaat, die ingaat tegen alles wat de wetenschap ons de afgelopen 100 jaar heeft geleerd de editie te openen (Voorpagina: ‘Wat de mens ook doet, het wordt sowieso warmer’), doet geen recht aan de reputatie van de krant. Mevrouw Koster-van Schuylenburch heeft gelijk met haar bewering dat er ooit palmen op de polen voorkwamen. Maar ze vergeet dat dit kwam omdat in deze periode, zo’n 55 miljoen jaar gelden, de CO2-concentratie in de lucht vele malen hoger was dan nu, in de tijd dat de mens nog niet bestond. Deze periode wordt juist gebruikt als voorbeeld voor de staat waarin de aarde zal belanden als de mens doorgaat met de ongebreidelde emissie van CO2.

Hoewel de concentraties aan broeikasgassen op tijdschalen van honderden miljoenen jaren inderdaad grote variaties hebben gekend, doet dit niets af aan het feit dat de huidige, door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde met een geologisch gezien ongeëvenaarde snelheid plaatsvindt en uiteindelijk zal leiden tot een onleefbare wereld. Een quote over meer realistische levenservaringen van mevrouw Koster-van Schuylenburch had haar meer recht gedaan.

Jaap Sinninghe Damsté, hoogleraar Organische Geochemie, Utrecht

Dwangsom

In een rechtsstaat met een scheiding der machten mag je ervan uitgaan dat de uitvoerende macht rechterlijke uitspraken loyaal uitvoert. Dat blijkt helaas in de praktijk een naïeve veronderstelling. Eigenlijk zou het volstrekt onnodig moeten zijn dat de bestuursrechter dwangsommen moet opleggen. Het ministerie van VWS maakt het in de Sywert-deals nog veel bonter.

Het departement weigert bepaalde documenten aan de Volkskrant te verstrekken, waartoe het volgens de bestuursrechter wel is verplicht. Het ministerie betaalt liever de dwangsommen dan de rechterlijke uitspraak te volgen. Moet nu zelfs de uitvoerende macht worden uitgelegd wat de scheiding der machten inhoudt?

Gerrit Dijkstra, Leiden

Dwangsom (2)

Als een instantie zich door een dwangsom niet laat dwingen te stoppen met onjuist handelen, maar ervoor kiest het geld fluitend te betalen, dan is de dwangsom gewoon te laag.

Peter Althuizen, Rijswijk

Dwangsom (3)

Graag zag ik de Volkskrant een prijsvraag uitschrijven: ‘Wat is volgens u de reden dat het ministerie van VWS informatie over de Siewert-deal achterhoudt en liever van ons belastinggeld de dwangsommen betaalt?’

Is dit misschien iets voor de achterpagina? Uiteindelijk komt het natuurlijk uit, bijvoorbeeld de dag na verkiezingen, en diegene die het dichtste bij het goede antwoord zat, krijgt een wisseltrofee: de gouden doofpot.

Want nieuwe bestuurscultuur of niet, dit blijft natuurlijk gebeuren zolang de arrogantie van de macht niet wordt gebroken.

Ger Hungerink, Leiden

Smogalarm

Waar in andere landen fabrieken worden stilgelegd en verkeersbeperkende maatregelen worden genomen, wordt in Nederland, met zijn toch al beroerde luchtkwaliteit, helemaal niets gedaan. Onbegrijpelijk, en onverantwoord.

Hans van Noord, Utrecht

Airco

In het artikel over airco’s stelt hoogleraar duurzaam bouwen Andy van den Dobbelsteen : ‘In Nederland, waar het gemiddeld nog altijd maar 12 graden is, heb je met slim ontwerpen eigenlijk geen airco nodig.’

Volgens dezelfde redenering hoeven we in de winter geen strooizout aan te schaffen en hoeven in Nederland, waar de lengte van de man nog altijd gemiddeld maar 1,829 meter is, deuren niet hoger dan 2 meter te zijn.

Ludo Tolhuizen, Waalre

Rationeel

In Europa hebben we te maken met afbrekende gletsjers, extreme hitte in zuidelijke landen en nu ook bij ons extreme hitte, meer bosbranden dan ooit en mede als gevolg van extreme heftige bosbranden ineenstorting van hele ecosystemen in Australië; waartegenover weer uitzonderlijke regenval en overstromingen op andere plekken op deze aardbol plaatsvinden.

De klimaatcatastrofe is nu dus wel begonnen. En wat doen wij mensen? Wij gaan en masse in de auto de extreme weersomstandigheden in het zuiden tegemoet en overstromen Schiphol met liefhebbers van vliegvakanties. Ik meende voorheen dat de mens een rationeel wezen was, maar blijkbaar ontbreekt het de mens ook al aan gewoon boerenverstand.

Maaike van Gilst, Dieren

Rabobank

De stelling van Tim Reijsoo dat de rekening van het stikstofprobleem naar de Rabobank kan, omdat die (mede)schuldig is, is ietwat te kort door de bocht. Schaalvergroting stimuleren is geen oekaze van hoger(bank)hand. Hoogstens kun je stellen dat de bank de schaalvergroting bij boeren heeft gefinancierd en dus gefaciliteerd.

Ben je dan medeschuldig, omdat een bank doet wat zij altijd doet, namelijk bedrijfsontwikkeling financieel mogelijk maken? Kunnen we een bank dan ook achteraf verantwoordelijk (en aansprakelijk) stellen voor de financiering van milieuvervuilende activiteiten van Shell, Tata Steel, enzovoorts? Dat wordt maatschappelijk gezien een lastig verhaal.

De verantwoordelijkheid van een bank houdt ergens op. Geen bank zegt tegen een veehouder: ‘Ik leen je alleen maar geld als je biologisch gaat werken.’ Dat kan ze wel, maar doet ze niet. Wel kijkt de bank naar verduurzaming en naar het toekomstperspectief van een bedrijf.

Tim Reijso gaat voorbij aan wat die bank de afgelopen dertig jaren zoal heeft pogen te doen om de onderkende milieuproblemen van de veehouderijsector te helpen oplossen en beheersbaar te maken. En wie zich vervolgens nog de persoon van Herman Wijffels herinnert, van 1986 tot 1999 voorzitter van de hoofd-

directie van Rabobank Nederland en ‘de bankapostel’ van verduurzaming en biologische landbouw, kan toch moeilijk volhouden dat de bank geen oog had voor verandering en met de handen over elkaar is blijven zitten.

Ja, de coöperatieve Rabobank is dé huisbankier van agrarisch Nederland. Maar wat doen we met de ING en ABN Amro en andere financiers van agrarische bedrijven? Of leggen we de rekening van het stikstofprobleem alleen neer bij de Rabobank?

Ton Schönwetter, Gouda