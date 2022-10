Wijs niet elke keer een schuldige aan voor het woningtekort

Duizenden betogers verzamelden zich vorig jaar in Amsterdam tijdens het woonprotest. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

En jawel hoor, Peter de Waard wijst in zijn column De Kwestie van 6 oktober weer een nieuwe schuldige aan voor de woningcrisis in Nederland-alleen-voor-gezinnen-land: de single. Na de groep ouderen die niet (willen?, kunnen?) verhuizen uit hun eengezinswoning schijnen nu de alleenwonenden de oorzaak te zijn van het tekort aan woningen.

Er zijn meerdere oplossingen te bedenken zonder iedere keer een groep als schuldige aan te spreken en iedere keer het ‘gezin-als-hoeksteen-van-de samenleving’ buiten beschouwing te laten:

- Ook gezinnen kunnen in kleinere huizen wonen, met gemiddeld 1,8 kinderen zijn vijf slaapkamers en twee badkamers (of meer) ook niet nodig.

- Gescheiden ouders kunnen betere woonafspraken maken zonder twee eengezinswoningen te moeten hebben die volledig zijn toegerust op ‘de kinderen’, die soms maar één keer per één of twee weken komen.

- Niet iedereen hoeft per se een huis met een eigen voor- en achtertuin te hebben: bouw gezinsappartementen met voldoende gezamenlijk groen en speelruimte in de buurt.

- Bouw in een buurt kleinere en grotere huizen, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen doorschuiven naar een grotere of kleinere woning, zonder meteen hun vertrouwde omgeving te moeten verlaten als ze dat niet willen.

Het gaat niet aan één groep de schuld te geven van de woningcrisis. Nadenken over wat leefbare woonruimte is voor jongeren, singles, gezinnen, ouderen en alle andere groepen in de samenleving is belangrijk, en waar en hoe gebouwd wordt. Nog belangrijker is de regie daarvan niet bij investeerders, projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties te leggen, maar bij de overheid en gemeenten, met inspraak van burgers.

Veronique Schaaf, Amstelveen

Energiebonus

Misschien heeft u geen mensen met financiële problemen in uw bubbel om uw energiebonus van 190 euro aan te doneren, zoals Huub Rommers voorstelt (Brieven, 6/10). En het zal ook nog wel even duren eer de overheid een rekeningnummer met ons deelt om de bonus op terug te storten, zoals Hanneke Klaaijsen wenst (Brieven, 7/10).

Gelukkig heeft de voedselbank, die binnenkort moet kiezen tussen een klantenstop en minder voedsel in de pakketten, zijn rekeningnummer op haar site staan: NL21RABO0107150824. Voor 190 euro help je 38 gezinnen met financiële problemen een week lang aan voedsel. Precies de bestemming voor de overbodige bonussen die we zoeken.

Geke Boomsma, Utrecht

Energiebonus (2)

Voor iedereen die zijn 190 euro aan bijdrage van de overheid voor de energie­rekening in november en december zelf niet nodig heeft en er iets goeds mee wil doen: zoek eens naar de Energiebank. Een mooi initiatief en gezien de huidige ontwikkelingen actueler en urgenter dan ooit. Mijn bijdrage is overgemaakt.

Torsten Slot, Arnhem

Energiebonus (3)

Net als Huub Rommers en Hanneke Klaaijsen kan ook ik het nog wel een paar maandjes zonder energiebonus stellen. Maar ik pieker er niet over om me roomser te gedragen dan de paus en dat geld direct terug te storten in de staatskas.

Met een overheid die met miljarden kan strooien hoef je geen medelijden te hebben. Als een paar mensen enkele honderden euro’s weigeren, is dat minder dan een druppel op een roodgloeiende plaat. Wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat.

Ik zie het als een appeltje voor de dorst en stort de bonus in mijn privé reservefondsje dat door de hoge inflatie bepaald niet optimaal presteert. Bovendien staat de overheid bij mij als kleine spaarder nog behoorlijk in het krijt, door jarenlang mijn fictieve renteopbrengsten ten onrechte flink te belasten.

Ton ten Barge, De Heurne

Koud

Met verbazing heb ik de laatste dagen diverse verhalen gelezen over mensen, met name jongeren, die nu al klagen over kou en zich hullen in warme huispakken, slapen met twee truien, lange broeken, extra dekens en hun bed verwarmen met de oplader van hun laptop.

Het is buiten nog warm, de nachten zijn amper koud en een zomerdekbed met open raam is nog prima te doen. Dat belooft niet veel goeds voor de winter.

Kom op jongens en meisjes, beetje flinker zijn mag wel.

Mieke van Gerven, Amstelveen

Warmer

Er is koude van buitenaf en koude van binnenuit. Aan dat eerste kan niet iedereen iets veranderen, gezien de oplopende energiekosten. Aan koude van binnenuit kun je wel werken, door meer verwarmend te eten. Alle voedingsmiddelen hebben een energetische waarde, ze kunnen je afkoelen of verwarmen.

Veel mensen eten tegenwoordig ‘gemaksvoedsel’, zoals pasta met tomaten, salade met komkommer. Als ontbijt avocado, (magere) yoghurt met exotisch fruit (kiwi, banaan, mango, sinaasappel). Deze energetisch koude voedingsmiddelen koelen je systeem van binnenuit af. Wanneer we weer lokaal en volgens de seizoenen gaan eten, komt dat ons algehele welzijn ten goede; als bonus zijn we ook nog goedkoper uit.

De lokale natuur biedt ons in elk seizoen wat we nodig hebben. Dus als je het de volgende keer koud hebt, maak eens kippensoep, wortelstamppot met uien, denk aan prei, bataten, pompoen, venkel, gestoofde kolen, Provençaalse kruiden. Warme pap als ontbijt, gestoofde appeltjes met kaneel en rozijntjes, venkelthee. Gegarandeerd dat je het een paar graadjes warmer krijgt.

Cissi Driessen, ‘s-Hertogenbosch

Verkeerde zakken

Ik weet pas echt dat er wat gruwelijk mis is met de marktprijzen voor energie wanneer ik van Eneco op maandag bericht krijg dat de energie thuis mij 0,82 / kWh kost en op vrijdag een mail dat ik mijn auto kan opladen voor 0,44 / kWh.

Gek genoeg ben ik blij met de hoge prijs, ik denk dat dit een eerlijke prijs is, gezien onze klimaat- en andere wereldproblemen. Maar dan zou die ‘extra’ 38 cent wel verplicht moeten worden geïnvesteerd in groene-energieopwekking.

Helaas verdwijnt en blijft het geld in de verkeerde zakken.

Gerhard Knol, Almere

Werk

Heel goed, Gerlinde Scholten, dat je een baan in je woonplaats hebt gezocht, zodat je voortaan met de fiets naar je werk kunt (Brieven, 7/10). Dat je voorheen met de trein ging en niet met de auto was natuurlijk prima. Maar ook het openbaar vervoer kan niet zonder brandstof of elektriciteit en veroorzaakt op die manier uitstoot. Dicht bij huis gaan werken, dat zouden meer mensen moeten doen.

Norbert Duif, Wageningen

Actieve herinnering

Haro Kraak laat in de krant van 7 oktober zien dat het begrip ‘actieve herinnering’ een rookgordijn is dat graag en vaak wordt toegepast. Het is geen nieuw begrip. In haar boeiende biografie van Erasmus wijst Sandra Langereis erop dat bij de augustijner monniken het de gewoonte was dat de koorheren elkaar beschuldigden van al dan niet vermeende zonden. Ging zo’n beschuldiging in zijn ogen te ver, dan antwoordde de betreffende monnik: ‘Ik herinner mij het niet.’ Dat was eind 15de eeuw.

Prediker zei het al, er is niets nieuws onder de zon. Zou Mark Rutte toch bij de augustijnen zijn opgevoed?

Joop Bekius, Bergen

Inconsequent

Jona van Loenen heeft gelijk, de grootste politieke doodzonde is inconsequent zijn. Als je niet inconsequent bent, dan weet je blijkbaar alles al.

Ik hoorde neurowetenschapper Iain McGilchrist dit ook zeggen. McGilchrist beschrijft hoe de linkerhersenhelft een versimpelde kaart maakt van de realiteit en hoe de rechterhersenhelft deze kaart weer aanpast met informatie uit de realiteit. McGilchrist is van mening dat de westerse samenleving geobsedeerd is geraakt met de linkerhersenhelft. We willen een routekaart die consequent is in tijden die veranderlijker zijn dan ooit.

Rutte wordt zwabberbeleid en een gebrek aan visie verweten, maar misschien heeft Rutte gewoon een goed werkende rechterhersenhelft.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Haar

Even over de vrouwen in Europa die hun haar afknippen uit solidariteit met de onderdrukte Iraanse vrouwen. Hopelijk doneren zij wel hun haar aan de Haarstichting of Stichting Haarwensen?! Of kan iemand ze daar even op wijzen?

Sylvia de Haas, Doorwerth

Paars

In de 19de eeuw was er een duidelijke regel: roze voor jongens en blauw voor meisjes. Want roze was verbleekt rood, de kleur van het soldatenuniform. Blauw hoorde bij de maagd Maria, de kleur van haar mantel. Halverwege de 20ste eeuw is om een of andere duistere reden de ­balans omgedraaid: jongens blauw en meisjes roze. In de 21ste eeuw zijn we er eindelijk uit: we mengen beide kleuren en hullen ieder kind voortaan in paars.

Carel van Wijk, Breda

Stikstof

Johan Remkes adviseert de uitstoot door vijfhonderd tot zeshonderd grote vervuilers zo snel mogelijk te beëindigen. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de sluiting van Schiphol op korte termijn.

Hans van Noord, Utrecht

Vervuiler

Eerst was er: de vervuiler betaalt. Daar is nooit veel van terechtgekomen. Nu is het: de vervuiler wordt gecompenseerd door hem uit te kopen. Daar gaat waarschijnlijk ook weinig van terechtkomen. Wat helaas blijft is de vervuiling en de eeuwige groeizucht. Iemand nog een uitvoerbaar ideetje?

Dolf Hartveldt, Scheveningen

Waarschuwing

Op sigarettenpakjes worden consumenten door middel van een tekst gewaarschuwd voor de gevaren van het roken. Is het niet een overweging waard dat er bij (veel te goedkope) vliegreizen naar alle bestemmingen in de wereld ook een waarschuwing komt?

‘Pas op, deze aankoop heeft nadelige gevolgen voor generaties die na u komen.’ Zowel in advertenties als na radio- en televisiereclames zou ook de mededeling ‘Aankoop van dit product zorgt voor opwarming van de aarde!’ kunnen komen. Of: ‘Aankoop van dit product zorgt voor meer CO2-uitstoot!’

Ik weet zeker dat hierdoor consumenten minder vaak in de rij willen staan op Schiphol, dat de uitbreiding van de luchthaven niet door hoeft te gaan en dat het luchtvaartpersoneel het minder zwaar krijgt.

Jos van Vliet, Noordwijk