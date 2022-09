‘De wieg van de appel staat in Kazachstan’, schreef Mac van Dinther in de Volkskrant over het voedselbos Ketelbroek nabij Groesbeek. Een kennis, Esther, volgt cursussen bij de goeroe van het voedselbos, Wouter van Eck. Ze wil overal in Europa voedselbossen opzetten, maar vreest dat het er niet meer van komt omdat ze te oud is. Ik heb haar getroost met de leeftijd van Biden.

Het voedselbos, een aangeplant bos dat voedsel voortbrengt voor de mens die het ondertussen nauwelijks hoeft te onderhouden, op het oogsten na, begon me te intrigeren. Daarnaast was ik benieuwd om te horen waar de wieg van andere vruchten heeft gestaan. Wij zijn geobsedeerd met de wieg van de buurman, laat ons nu spreken over de wieg van de kweepeer, de integratie van de kweepeer.

Wouter wilde wel een rondleiding te geven, maar bleek op het laatste moment ziek. Daarop besloot Esther dat ze genoeg had geleerd om de goeroe te vervangen.

Op kleine paadjes na leek het voedselbos wild. Ook was er een open plek waar gepicknickt kon worden, ik kon me voorstellen dat hier tevens satanische rituelen werden verricht. En een lustmoord is vermoedelijk nooit ver weg.

‘Je begint met een windhaag’, zei Esther, ‘om het te beschutten tegen zon en storm. Dit zijn zwarte elzen.’

We bekeken de zwarte elzen. De gevulde speculaas had Esther vergeten, maar uit haar tas haalde ze een thermosfles koffie tevoorschijn.

Later die avond zouden we eten in de Nieuwe Winkel, een restaurant dat nauw verbonden is met het voedselbos, nu stonden we nog in de regen en bewonderden we de wildheid die een klein beetje door de mens was geregisseerd, door Wouter om precies te zijn.

Terwijl de koffie werd ingeschonken treurden we opgewekt om het verlies van de menselijke wildheid, de prijs van de beschaving.