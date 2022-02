Wij zijn Ajax, wij zijn jullie geen uitleg verschuldigd

Ongemak, zo was zondag goed te zien, komt in verschillende gedaanten en gradaties. Eerst was daar het spectaculaire vraaggesprek met Joris Luyendijk in Buitenhof. Dat begon met een dunne stem en ging via kritiek van Neelie Kroes en Sylvana Simons, naar een sneer naar de redactie, naar een welgemeend excuses richting Kroes, via een analyse van Simons over het gebrek aan inlevingsvermogen bij gezevenvinkte mannen, naar een volstrekt onverwachte uithaal van Luyendijk naar presentator Twan Huys en ontaardde in een chaotische discussie, waarbij Luyendijk zo ongelukkig uit zijn ogen keek, dat het een wonder mag heten dat hij niet van tafel opstond, het raam achter Huys opende en het IJ in sprong.

Ha, dat kan erger, moet Edwin van der Sar hebben gedacht. Een paar uur na Luyendijk verscheen hij voor de microfoon van ESPN-verslaggever Hans Kraaij jr. Het begon al met de lichaamstaal van de algemeen directeur van Ajax. Een zelfverzekerd glimlachje, een beetje losjes bewegen van de armen en dat onuitstaanbare niet in de ogen kijken van de gesprekspartner – dat is zo vanzelfsprekend in de voetbalwereld, maar de directeur van een miljoenenbedrijf onwaardig.

Ajax-bestuurder Edwin van der Sar in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay jr.. Beeld ESPN

Eerste vraag: waarom het zo lang had geduurd voordat Van der Sar uitleg had gegeven over de situatie-Overmars. Eerste antwoord: ‘Ja, ik weet niet wat je onder uitleg verstaat, Hans.’ Wat volgde was een modderstroom aan losse gedachten en half afgemaakte zinnen, die hier en daar aan elkaar werden geplakt met de woorden ‘eigenlijk’ of ‘casus’, waaruit de luisteraar zelf maar moest opmaken dat hij eerst intern bij Ajax orde op zaken wilde stellen voordat hij de pers te woord stond.

Toen Kraay hem vroeg waarom Van der Sar wel de sponsoren had toegesproken, maar zich naar de supporters had stilgehouden, verscheen weer dat glimlachje. Hij begreep het heel goed dat ‘jullie’ dat wel zouden willen, ‘omdat jullie een tv-zender zijn’.

Op de vraag waarom Ajax-trainer Erik ten Hag afgelopen woensdag de eerste uit de organisatie moest zijn die voor een microfoon verscheen, en niet Van der Sar zelf, kwam net zo’n bespottelijk antwoord. ‘Laat ik je een wedervraag stellen: als ik die vragen had beantwoord, had jij die vragen dan niet aan Erik ten Hag gesteld?’ Dat was het punt niet, zei Kraay terecht. ‘Eigenlijk had jij daar moeten staan.’ Was Van der Sar het niet mee eens.

Pijnlijke televisie, waar je tenen bijna van afbraken. Deels kwam dat inderdaad voort uit ongemak, uit het gegeven dat Van der Sar ook overvallen is door de situatie, dat hij niet gewend is aan het geven van dit soort interviews. Dat hij misschien minder goed is met woorden dan met sponsoren. Maar er klonk nog iets door, in die defensieve, warrige woordenbrij van Van der Sar: het wantrouwen in de journalistiek en het minachten van de media. Wij zijn Ajax, wij zijn jullie geen uitleg verschuldigd. Dat zal vaak het geval zijn, maar dit keer is het toch echt anders.