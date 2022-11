Artikelen met het woord ‘klimaatverandering’ in de intro worden online minder goed gelezen dan gemiddeld, vertelde een collega-hoofdredacteur deze week. Het is de paradox – of op zijn minst het raadsel – van de berichtgeving over de klimaatverandering: veel, waarschijnlijk veruit de meeste, lezers vinden de opwarming van de aarde het allerbelangrijkste onderwerp van deze tijd, en toch hebben ze de neiging artikelen erover links te laten liggen. Omdat ze het al weten? Omdat ze er moedeloos van worden? Omdat het probleem vooralsnog vooral abstract is? Omdat het lastig is er spannende verhalen van te maken?

Zeker online zoeken veel lezers opwinding, en nog liever verontwaardiging. Analyses over klimaatverandering delven daardoor waarschijnlijk vaak het onderspit. Het is lastig om een iemand de schuld te geven – we zijn met zijn allen verantwoordelijk –, om boos te worden op iets of iemand. Stukken waarin klimaatactivisten hypocriet worden genoemd, omdat ze nog wel een vliegtuig pakken of een hamburger eten, roepen emoties op en trekken daardoor lezers aan. Hierdoor gaat de klimaatdiscussie vooral daarover in plaats van over het echte probleem. Het is een mechanisme waar steeds meer maatschappelijk discussies aan ten prooi vallen.

De allerbelangrijkste politieke bijeenkomst van dit jaar is zonder twijfel de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Ben van Raaij, expert klimaatverandering en biodiversiteit, volgt de onderhandeling over de slotverklaring van dag tot dag. Taaie materie, eindeloze gevechten om een enkel woord, het is nog niet eenvoudig om daar spannende verhalen van te maken. In de podcast Volkskrant Elke Dag van afgelopen donderdag legt hij uit hoe hij verslag doet en vooral onder welke omstandigheden (omringd door loeiende airco’s en vakantievierende Russen).

Wij zien het als onze plicht om de klimaatverandering voortdurend onder de aandacht te blijven brengen, om naar journalistieke vormen te zoeken die onze lezers en vooral politici met de neus op de feiten blijven drukken en tot actie aanzetten. Om de klimaatverandering invoelbaar te maken – nog invoelbaarder dan tijdens de hittegolven die Europa steeds vaker teisteren – hebben we wereldwijd klimaatjongeren geselecteerd, die we de komende jaren gaan volgen. U heeft hun portretten de afgelopen twee weken kunnen lezen. Als u dat nog niet heeft gedaan, of als u ze alleen in de krant heeft gezien, raad ik u aan om naar volkskrant.nl/klimaatjongeren te gaan. Daar komt hun relaas, hun penibele situatie nog veel indringender tot leven.