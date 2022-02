Je hebt van die mensen die het leven begrijpen, of liever: ze kennen de binnenweggetjes van het bestaan. Ze boeken op tijd hun vakantie, ze snappen crypto’s, ze doen dingen met een VPN.

Wij zaten in een Noord-Gronings huisje zonder internet, en we bleken uitsluitend regenlaarzen in maat 45 mee te hebben. Toch gebeurde er tijdens dit tripje iets waardoor ik dacht: ik heb het leven door.

Ik ontdekte namelijk dat je de bibliotheek van Groningen-Stad kunt binnenstappen en zeggen: ‘Ik wil gastlener worden.’ Je laat je bibliotheekkaart uit je eigen woonplaats zien. Een medewerker voert geconcentreerd je gegevens in (‘wacht even hoor’), en dan krijg je gratis (gratis!) een kaart van de Groningse bieb.

Je neemt een stapel boeken mee, want het regent toch de hele tijd en de regenlaarzen zijn te groot. Een paar dagen later lever je de boeken weer in. Dat doe je bijvoorbeeld in Winschoten, daar zeuren de Groningers niet over. Wat een lifehack.