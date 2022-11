Wij willen de wereld doorgeven aan ons nageslacht, maar eerst moeten we zelf zien te overleven

Je kunt tegenwoordig geen krant meer opslaan of er staat wel een somber stuk in over de toekomst van de wereld. De mensheid zal er slecht aan toe zijn als niet drastisch wordt ingegrepen, maar helaas reageren wij laks en plegen wij niet verder te kijken dan onze neus lang is. Na ons de zondvloed. Van die besluiteloosheid om harde maatregelen te nemen krijgen politici meestal de schuld, vandaar dat de democratie in westerse landen onder druk staat. Na het zogenoemde ‘lang palaveren’ gebeurt er meestal weinig, behalve dan dat een nieuwe commissie wordt ingesteld om de zaak nog eens uitvoerig te bestuderen.

In de Volkskrant vraagt Frank Kalshoven zich al een paar weken af wat er gebeurt als de menselijke soort door eigen toedoen uitsterft. Het antwoord is tamelijk eenvoudig: niets. De aarde zal gewoon blijven doordraaien, ook zonder mensen. In het universum stellen wij nog minder voor dan een mug die zich tegen de voorruit van een auto te pletter vliegt.

Er zijn filosofen geweest die het uitsterven van de mens hebben bepleit. Otto Weininger (1880-1903) bijvoorbeeld, die de totale onthouding van seks predikte. Geen seks, geen kinderen, geen mensheid. Veel aan schoons zou dan verloren gaan, maar Weininger vond dat nadeel verdwijnend klein vergeleken bij het leed dat mensen elkaar aandoen. Geen mensheid, geen oorlog meer, geen martelingen, geen hongersnood, geen Poetin, geen Trump en zelfs geen Thierry Baudet.

Wie zou daar nou tegen kunnen zijn?

Kalshoven meent dat wij niettemin de wereld in stand willen houden vanwege onze kinderen en kleinkinderen. Onze eigen genen zien wij liever niet uitsterven, maar hier spelen wel limieten van tijd en plaats. Dat een verre nazaat in het jaar 4833 ergens in Nieuw-Zeeland met de wereld ten onder zal gaan, zal ons worst wezen. U kent die slappe mop van de man die in de tram iemand hoort vertellen dat de wereld over 1 miljard jaar zal vergaan, en dan flauw valt. Als hij bijkomt en hem wordt herhaald wat zojuist is beweerd, klaart hij ineens op en zegt: ‘Gelukkig! Ik verstond 1 miljoen jaar.’

Voor zover wij tijd en plaats kunnen overzien, willen wij de wereld doorgeven aan ons nageslacht, maar daarvoor moeten wij eerst zelf zien te overleven. Het Parool berichtte onlangs over de waarschuwingen van Pieter-Jaap Aalbersberg, onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hoe te handelen in het geval van een ramp of een cyberaanval? Een daarbij behorende reclamecampagne van de overheid dient ons ervan te overtuigen dat wij op alles voorbereid moeten zijn.

De krant geeft aanwijzingen hoe je ‘minimaal twee dagen kunt overleven zonder stroom, gas en stromend water’. In Oekraïne draaien ze daar hun hand niet voor om, maar voor Nederlanders is dat nog een heel probleem. Een voorraadkast met pakken water en blikken groenten, gevuld met maïs, linzen en kikkererwten. Verder schijnen cashewnoten voor die twee dagen een rijke bron van vetten en eiwitten te zijn. Zorg voor een draagbare radio en haal geld in huis!

In technologische zin gaat de wereld snel vooruit, maar ik heb sterk de indruk dat dit voor het overlevingspakket minder geldt. Sinds de toenmalig minister Guusje ter Horst in 2009 ons op het hart drukte altijd een radio met batterijen, waxinelichtjes, een ehbo-doos en een zakmes bij de hand te hebben, lijkt er weinig veranderd.

Trouwens, in 1961, midden in de Koude Oorlog, was Harry Mulisch al gekomen met zijn pamflet Wenken voor de Jongste Dag. Ook Harry had toen een schrijven van de overheid ontvangen, een brochure zelfs, waarin de BB – Bescherming Bevolking – aanwijzingen gaf wat je moest doen bij een bombardement: ‘Blijf kalm, eerst denken, dan doen.’ Je kon je ook melden bij de blokwachter of blokhoofd, wiens woning te herkennen was aan de kleine schildjes bij de voordeur. Volgens Mulisch had je om te overleven tevens een ijsmuts nodig, maar dat zal satire zijn geweest, zoals zijn hele pamflet eigenlijk een vorm van honen was.

De neiging is groot om dat weer te doen, maar volgens de Nationale Coördinator is de fase van naïviteit definitief voorbij. Beveilig je computers, zoals ‘je vanaf dag één ook je huis op slot doet’. Achtung! Feind hört mit! In dit geval zijn dat de Russen en de Chinezen. Straks zitten we allemaal binnen, veilig en warm achter onze computers, die door Norton en Malwarebytes zijn afgeschermd van de kwade geesten. Buiten waart een levensgevaarlijk virus, de opwarming van de aarde of gewoon die ouderwetse atoombom, die in het licht van de rampen die ons nog te wachten staan zelfs iets gezelligs krijgt. Hoor je hem vallen, schuil dan onder de trap en neem meteen een jodiumpil.

Tot later!