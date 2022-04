Wij watjes willen instant bevrediging bij de huisartsenpost

Huisarts Frederieke Pijbes van Huisartsenpraktijk Praktijk Meijman & Pijbes in Amsterdam Nieuw-West helpt assistentes aan de telefoon. Beeld Joris van Gennip

Het is dus echt waar: de huisartsenpost wordt na vijven gebeld door mensen die pijn hebben aan de kleine teen, die de mitella kwijt zijn of een slaappil nodig hebben. In het artikel ‘De huisartsenpost staat op knappen’ wordt eens temeer duidelijk dat niet alleen ons gezondheidszorgsysteem ernstig ziek is (huisartsen krijgen wel de opdracht, maar niet de middelen), maar dat ook bellers aan een zware mentale aandoening lijden (‘Die huisartsenpost is er toch voor mij?’).

Hoe meer we gewend raken aan spoedlevering (vandaag besteld, vandaag in huis), hoe groter het beroep op spoedeisende zorg als dienst die in de avonduren alles meteen voor je oplost. Watjes zijn we. Het ministerie ondertussen denkt aan een voorlichtingcampagne en voor langere termijn aan ‘de inrichting van het acute zorglandschap’. De zorgmedewerkers hebben genoeg applaus ontvangen, ze willen graag gehoord worden, maar ja, daar is geen nummer voor om even te bellen.

Huub Brinkhof, Amstelveen

Arbeidsmigratie

De EU wil arbeidsmigranten uit Noord-Afrika naar Europa halen om hier personeelstekorten op te vangen. De vraag is of personeelstekorten geen communicerende vaten zijn. Maakt de EU zich vervolgens ook zorgen over als gevolg personeelstekorten niet meer functionerende ziekenhuizen in Noord-Afrika?

Kees de Jong, Utrecht

Water

Een wastafel, oorspronkelijk bedoeld om je aan te wassen, wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor het tandenpoetsen en handen wassen.

Mijn moeder leerde me vanaf mijn 8ste jaar om me ’s ochtends te wassen aan de wastafel, met koud water en een washandje. Op vrijdag ging ik in bad. De rest van mijn leven ben ik dit blijven doen; naast eenmaal per week douchen en haren wassen.

Ik ben nu 67 en vorige week bedacht ik dat Ionica Smeets me wellicht kon helpen uitrekenen hoeveel water ik had bespaard. In de zaterdagkrant (23/4) gaf ze me ongevraagd al een opstapje om het zelf te berekenen. Dank je, Ionica.

Per 5 minuten douchen gebruikt men 40 liter water, lees ik. Per jaar bespaarde ik dus 12.480 liter (52 weken x 6 dagen = 312 keer x 40 liter). Dit vermenigvuldigde ik maal 59 jaar en levert op: 736.320 liter. Daar haal ik 3 liter per wastafel-wasbeurt vanaf en houd dan over: 681.096 totaal aan bespaard aantal liters.

Ik kan het koud wassen aan de wastafel van harte aanbevelen. Het is een fris begin van de dag en kijk hoeveel water (en gas) je kunt besparen.

Marieke Doomen, Oosterbeek

Vlaggen

Maandag 9 mei viert Poetin de dag van de Overwinning. Ik vier dan de dag van Europa. Ik heb de Europese vlag gekocht en die hang ik die dag uit. Zouden we allemaal kunnen doen. Zo vieren we (opnieuw) onze vrijheid.

Bram de Goede, Zeist

Arbeid

Filosoof Jurriën Hamer betoogt dat de opbrengsten uit de economie eerlijker moeten worden verdeeld: aan de onderkant iedereen een basisinkomen, aan de bovenkant grenzen stellen aan de salarisgroei. Zo’n verhouding is makkelijker te realiseren wanneer we beseffen dat nu laagbetaalde banen uiterst belangrijk zijn. Want wat zouden wij allen moeten beginnen zonder vaklui als timmerlieden, metselaars en pakjesbestellers?

Hoog tijd dat we de beoefenaars van dergelijke beroepen meer gaan waarderen en dus beter belonen. En wat de bovenkant van de samenleving betreft: daar op afgeven komt, denk ik, voor een belangrijk deel voort uit jaloezie. Zij vervullen ook een rol als aanjagers van ontwikkelingen. Iemand als Elon Musk verschaft straks ook de Chinezen en Russen toegang tot internet en Bill Gates geeft honderden miljoenen weg aan goede doelen.

Kees Quaadgras, Amersfoort

Dikke boeken

Johann Hari onderzoekt en verklaart in een dik boek hoe het komt dat er geen dikke boeken meer worden gelezen en nu zullen mensen die nooit dikke boeken lezen nooit weten waarom ze geen dikke boeken lezen.

Huub de Bel, Gouda

Henny Vrienten

Wij waren scholieren toen hij ons overhaalde de tv uit te zetten. Want hij kende ‘een heel leuk tentje, daar speelt een heel leuk bandje’.

Kennelijk waren wij eind jaren ’70 al couch potatoes. Hij zong: ‘Hé, er is geen bal op de tv, alleen een film met Doris Day, en wat dacht je van Net 2; ein Wiener operette.’

Nu is er nooit meer ‘geen bal op de tv’. Al is er elke dag voetbal en zo niet, dan is altijd nog Netflix. Ook de smartphone houdt ons op de bank en uit de kroeg. Toen Henny Vrienten met ons de bloemen buiten wilde zetten, had de telefoon nog een draaischijf.

Gijs Elsen, Reading, Engeland

Sitalsing

Prachtige column van Sheila Sitalsing over het ontwarren van het kerstboomverlichtingssnoer (26/4). De hele Rusland-versus-het Westen-problematiek is meteen helder.

Nico Ridder, Amstelveen

Vermogensrendementsheffing

Met het schaamrood op de kaken lees ik de jongste ­berichtgeving over de teruggave van de sinds 2017 (deels) ten onrechte door de Belastingdienst opgelegde vermogensrendementsheffing.

Ook ik heb deze betaald én heb hier jaarlijks bezwaar tegen ­gemaakt en daarmee straks recht op teruggave. Waarschijnlijk zullen met mij vele spaarders deze al betaalde ­belasting niet echt missen. Ik behoor niet tot de ‘rijken’, maar ik heb geen nacht wakker gelegen vanwege het ten onrechte betaalde belastinggeld.

De gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben dit wel gedaan, doen dit vaak nog steeds. Laten wij daarom als rechthebbenden op deze terechte belastingteruggave hier allemaal ­vrijwillig afstand van doen over in elk geval de jaren 2017 tot en met 2020.

Zo kan dit geld direct ten goede ­komen aan de mensen die het echt nodig hebben en vermijden we dat de Belastingdienst tijd en geld moet ­investeren in deze restitutie. Kan de Kamer in het uitvoeringsplan voor teruggave een mogelijkheid op­nemen om dit rechtstreeks bij de ­Belastingdienst te registreren?

P. Frank, Utrecht