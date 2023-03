Wij waren de pechgeneratie, scholieren die door Rutte aan het lijntje zijn gehouden met cassettebandjes

Ik kwam er laatst achter dat Fruts nog cassettebandjes draait.

‘Fruts... Fruts... wie heet er nou Fruts?’ Mijn vriendin Jet went niet makkelijk aan namen. We kezen nu al zeven jaar, maar nog steeds zegt ze soms misprijzend, uit het niets: ‘Peter... Pé-ter... zo jaren zeventig.’ Nu zegt ze: ‘Kezen? Van Kees? Woordgrapje?’

‘Chinees voor neuken.’

Nee, Fruts is een paraplunaam, vaker uitgelegd, al mijn schoolvriendjes bij elkaar gekleid tot één golem. En Sturf is een gekkere naam. Niet zeiken dus. Fruts zelf is nog wel gákker, trouwens. (‘Eindhoven de gákste’, roept hij altijd, vuistje omhoog. Omdat hij daar woont, denk ik.)

Afijn, behoorlijk gák aan Fruts is dus dat hij nog altijd zijn TDK SA-90’s afspeelt, de cassettebandjes waarvoor we de complete jaren tachtig tussen de aspergebedden lagen. Terwijl het een complot was. Hij en ik waren de pechgeneratie, je hoort er deze dagen veel over, Limburgse scholieren die door Rutte aan het lijntje zijn gehouden met cassettebandjes, precies tussen de langspeelplaat en de compact disc in, je maakte er het beste van.

Fruts en ik, de Rémi en zijn aapje van de geluidsdragerij.

Nu moet ik toegeven dat Fruts het aapje (Joli-Coeur) was, nog kanslozer dan ik. Nadat Fruts zich twee zomervakanties lang bij de boer had afgebeuld, gaf hij me 250 pietermannen in bewaring, dom natuurlijk, omdat ik een ‘contactje’ had: de ouwe buurvrouw van mijn ouders, die bij de importeur van Sony werkte en cassettedecks kon leveren ‘voor minder’. Deze ouwe buurvrouw (Tonny) woonde ver weg, we zagen haar maar drie keer per jaar. (Mij had ze er al eentje geleverd, natuurlijk, dolby erop, tiptoetsjes.)

Dus daar lagen die 250 pegels van Fruts, boven op mijn rijtje Arendsogen, in coupures van vijf, tien en vijfentwintig, te verstoffen, renteloos aan te koeken. Maar kijk, Rémi (ik) moest heel vaak nieuwe cassettebandjes kopen, pechgeneratie, ik zei het al, om platen mee op te nemen. Dat kon heel acuut zijn, bijvoorbeeld omdat we naar mijn oom in Leiden gingen, die veel onmisbare lp’s had. Dus geregeld leende ik, Fruts’ thuisbankier, ff een tientje van zijn stapeltje, waarvoor je een tweepack TDK SA-90 kon halen.

‘Hé’, zegt mijn vriendin Jet. ‘Is dit niet gewoon Mick Visser?’

‘Nee.’

‘Ik bedoel de Visstick?’

Fruts ontmaskerd. Het was Vissertje. Gaat me geld kosten. Bedankt. Nee kijk, wat er gebeurde was dat ik aanzuiverde, zo ben ik, verjaardagsgeld, zakgelden, tuurlijk – maar gek genoeg had ik nooit genoeg pietermannen als Tonny er was. Vreemd. Dan zat ik toevallig net op een sneue 165 pietermannen. Dus dat cassettedeck, dat werd een meerjarenplan.

Lullig? Nee, pech, zij het slecht verdeeld, maar dat is pech eigen, hè. Tja. Eerlijk verdeelde pech is geen pech. (Confucius, hoofdstuk 2.)

Maar kom-kom, ik nam tijdens die zware jaren ondertussen wel allerhande bandjes op voor Fruts/Visser, als hij die aanleverde tenminste. Kleine moeite, nou ja, duurde wel anderhalf uur, hoor. Visser zat ondertussen thuis, op z’n kamertje met een flinke hoeveelheid volgeplempte TDK’s, te dromen van een cassettedeck. Hij was heel secuur, nam alle tijd voor het beschrijven van het hoesje.

‘DIRE ST’. Deed-ie een maand over. Het moest wel mooi worden, denk ik. Nou ja, hij kon ze toch nog niet draaien. Toen de Visstick zijn deck kreeg, ten slotte, al heb ik er geen actieve herinneringen aan, waren de cassettebandjes alweer achterhaald. ‘Volgens mij’, zegt mijn vriendin Jet, ‘heb je hem 235 pietermannen teruggegeven.’

‘Mogelijk.’