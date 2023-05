‘Wij psychologen en juristen zijn het volgende segment dat aan de beurt is door AI’

Robot 'Bumble C' van Tesla loopt op het podium in Palo Alto, Californië. Beeld ANP / AFP

Peuleschilletje

Het is werkelijk ongelooflijk wat er met AI allemaal mogelijk is in het onderwijs. Een opgave bedenken waarin snelheid moet worden berekend is voor AI een peuleschilletje, aldus een natuurkundedocent in het artikel in de Volkskrant. Resultaat: wat is de snelheid van een auto die in een half uur tijd 30 kilometer aflegt?

Kom er als docent maar eens op om een dergelijke inzichtelijke vraag te bedenken. Ik ben benieuwd of ChatGPT ook met een correct antwoord kan komen dat voor de leerlingen goed te begrijpen is. Of vraag ik dan te veel?

Fred Rohde, Leiden

Ambachtelijk

Interessant dat de Volkskrant dit onderwerp onderzoekt, de impact van AI op de arbeidsmarkt. Echter het vermelden van obers en kappers als laagbetaalde banen – die even verderop zelfs ‘miserabele’ banen worden genoemd – is wel erg kort door de bocht. Het kappersvak, in mijn geval relevant, is een schitterend ambachtelijk vak waarmee zeer veel mensen een fantastisch creatief en inspirerend leven leiden, welteverstaan met korte ‘ei’.

Dit is allerminst miserabel maar juist een schitterend geluk dat hun ten deel is gevallen.

R.J. Meeuwssen, Amsterdam

Heidense klus

Op het etentje ter ere van het hoofd observatie en rapportage van de kliniek zit ik naast het feestvarken. Het waren de laatste jaren voor zijn pensioen en hij zegt: ‘Als ik geweten had dat ChatGPT eraan kwam, had ik een jaartje doorgewerkt.’

Als toelichting geeft hij aan dat het werk door dat stukje instrumentarium een stuk eenvoudiger is geworden. ‘Die robot schrijft foutloos en uiterst to the point.’ Blijft er meer tijd over om met de rapporteur te communiceren over wat hij echt voor belangrijks aan de patiënt heeft opgemerkt.

Groepsleiders, beveiligers en ander personeel vinden het doorgaans moeilijk om het gedrag van een patiënt te beschrijven. Regelmatig heb ik er via het Opleidingsinstituut DJI trainingen in gegeven. Bij incidenten voor betrokkenen een heidense klus: hoe zag het gedrag van de incidentpleger eruit, en welk gedrag van jou ging eraan vooraf of volgde erop.

Regelmatig schreef het hoofd halve stukken van de rapportages over. Nu hoeft dat niet meer, hij is tevreden over ChatGPT. Volgens de jurist, ook aan tafel, hoeft zijn beroepsgroep niet bang te zijn te worden verdrongen. Laat nu net uit een onderzoek van de universiteit van Pennsylvania blijken dat juist wij het volgende segment zijn dat aan de beurt is: bezwaarschriften, marketingmails, reclasseringsrapporten, gestandaardiseerde diagnoses – alles ligt onder vuur.

Jan Bouman, psycholoog, Zeist

Echte intelligentie

Pas als AI de volgende wiskundige problemen kan oplossen, kun je spreken van kunstmatige intelligentie, misschien van wel echte intelligentie. Deze problemen, ook wel bekend als de millenniumproblemen, zijn:

- de Riemann-hypothese

- het vermoeden van Birch en Swinnerton-Dyer

- het ‘P versus NP'-probleem

- het vermoeden van Hodge

- de Navier-Stokesvergelijkingen

- de Yang-Mills-theorie

De Rus Grigori Perelman heeft in 2003 het vermoeden van Poincaré bewezen. De na-aperij die AI nu uitspuugt heeft natuurlijk helemaal niets te maken met intelligentie, het is hooguit matige kunst. Alle begin is moeilijk, laat ik het daar maar ophouden.

Peter Kemper, Almere

Managers

Zojuist een item gezien bij EenVandaag over het inzetten van chatbots als vervanger van de huisarts, waar de Volkskrant eerder ook over schreef. Zomaar een gedachte: is het niet veel logischer, gezien het feit dat de salarissen van managers in de zorg, die inmiddels een groot deel van het zorg budget opsouperen, de managers te vervangen door chatbots? Het programmeren kan geen probleem zijn, gewoon de opdrachten ‘bezuinig altijd’, ‘minder mensen op de werkvloer’, ‘meer bonussen voor het management’, en klaar is Kees.

Niemand die ze mist, een gegarandeerde bezuiniging kan worden ingeboekt en de zorg behoudt haar menselijke gezicht.

Hans Roelevink, Schipborg

Kinderspel

AI kan heel goed leren, maar totaal niet spelen. Bert Wagendorp refereert in zijn column aan Homo ludens, het beroemde boek van Johan Huizinga, en suggereert dat alleen sport en spelen ons kunnen redden. Spel, Bert, is nog iets anders dan in sport en spelen, het is het kinderspel, het vrije spel, het nieuwe ontdekken, het onbekende ingaan, nieuwsgierig zijn.

Laten we al spelend met AI omgaan, laten we er vrij mee dansen, mee stoeien. AI als nieuwe uitdaging om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden en tegen te komen. Het kan ons vreugde en verdriet geven, het spelen zelf is inherent gelukkig met het spelen zelf. AI kan nog geen ei bakken.

Pracho Margreet Biesheuvel, Utrecht