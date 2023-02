Wij omwonenden merken toename vluchten op Schiphol allang

Een vliegtuig voordat het landt op de Kaagbaan op Schiphol. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Afgelopen zaterdag stond in de Volkskrant dat er weer flink meer vluchten van en naar Schiphol gaan. Wij, de omwonenden, ervaren dat al een tijdje. De geluidsoverlast, het altijd aanwezige gebrul van vliegtuigmotoren op de achtergrond, het wakker worden van de nachtvluchten: voor de omwonenden is het weer dagelijkse realiteit.

Als je dan bedenkt dat driekwart van die vluchten een doel heeft binnen Europa, dat vaak ook met de trein kan worden bereikt, wordt het nog bedenkelijker. In 2025 komt er een directe treinverbinding van Amsterdam naar Barcelona, maar daarvoor gaat Brussel geen subsidie geven. Schiphol krijgt dat wél: er wordt geen belasting geheven op kerosine. Minister Mark Harbers wil dat de luchthaven vanaf 2027 onbeperkt kan groeien. Misschien toch tijd om te verhuizen,

June Schram, Amstelveen

Groenbak

In het stuk ‘Recycletwijfel’ had een opmerking over verwelkte bloemen niet misstaan. Aangezien op de bloemen en boeketten enorme ladingen gif zitten, is er geen twijfel dat bloemenafval niet in de groenbak hoort.

Veel compost bevat pesticide vanuit de giftige bloemen- en bollenindustrie. Iedereen met een wormenhotel weet dit. Helaas zijn er nog steeds vuilverwerkers die adviseren bloemenafval in de groenbak te gooien. Het helpt enorm als je een lokale struik of boom cadeau geeft in plaats van bloemen. Daar heb je meteen, met de hele buurt, plezier van. Stenen eruit, groen erin. Of leg in overleg met je gemeente een buurtborder aan.

Wiebe van Erkelens, Alkmaar

Ernie (1)

Het Chinese internetbedrijf Baidu komt met schrijfrobot Ernie, waarmee het de concurrentie wil aangaan met ChatGPT van Microsoft en Bard van Google. Ernie staat voor Enhanced Representation through Knowledge Integration. Nu maar afwachten of Ernie zich aan de partijlijn houdt bij het schrijven van teksten over Mao, Culturele Revolutie, Tiananmenplein, mensenrechten of Oeigoeren.

Gerard Mensink, Vleuten

Ernie (2)

‘Bard en Ernie gaan concurreren met ChatGPT, de eerste slimme schrijfrobot.’ Sesamstraat was er vroeg bij.

Onno-Sven Tromp, Amsterdam

Wagner en Nietzsche

Opmerkelijke zinsnede in de recensie van ‘Marx, Wagner, Nietzsche’ door Ronald van Raak. Van Raak meent dat deze keus voor de combinatie van deze drie heren niet voor de hand ligt, (mede) omdat ze elkaar weinig hebben ontmoet. Nou is er bij mijn weten inderdaad geen overlevering bekend dat Marx ooit een van de andere twee denkers heeft ontmoet, maar Wagner en Nietzsche hebben een jarenlange (vriendschappelijke) relatie gehad. Nietzsche kwam geregeld bij de Wagners over de vloer.

Over deze relatie en de beïnvloeding en verhouding van hun ideeën zijn diverse boeken geschreven. Nietzsche zelf schreef nota bene Het geval Wagner en Nietzsche contra Wagner.

Viktor Kamphuis, Deventer

Noors fonds (1)

In het verhaal over het oliefonds van Noorwegen lag de nadruk logischerwijze op de economische aspecten van deze reserves. Het bbp per inwoner van Noorwegen is hoger, maar de basisbenodigdheden zijn er ook aanmerkelijk duurder. De gezondheidszorg is betaalbaar, maar er moet wel voor alles apart betaald worden. De tandartszorg is zo duur dat sommigen naar Oost-Europa vliegen voor een behandeling, omdat dat (inclusief vlucht) goedkoper is.

Een van de redenen dat ons gezin na ruim drie jaar uit Noorwegen vertrok, is het onderwijs. Er is vrijwel geen differentiatie, het niveau is vaak dat van de zwakste leerling (waarbij kinderen niet kunnen blijven zitten).

Daarnaast is er te weinig budget voor lesmaterialen. Twee voorbeelden: wel ieder kind een iPad, maar geen geld voor apps, en wel een spiksplinternieuw en luxe basisschoolgebouw, maar te weinig geld voor een fatsoenlijk loon voor onderwijzers.

Geen wonder dat er aan het begin van het schooljaar meerdere weken werd gestaakt in het onderwijs. Wat heeft al dat geld voor de toekomst voor zin als er voor de huidige generatie kinderen niet kan worden geïnvesteerd in het onderwijs?

Edda Frankot, Assen

Noors fonds (2)

In de Volkskrant wordt vol bewondering gekeken naar het Noorse staatsoliefonds van ruim 1.200 miljard euro. Dat staatsoliefonds zou zelfs geopolitiek van betekenis kunnen zijn in verband met de vele beleggingen die het wereldwijd heeft.

Misschien toch goed om te wijzen op het gezamenlijke vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen: zo’n 1.400 miljard euro. Nog meer dus. Dat betekent op dit moment zo’n 200 duizend euro per deelnemer.

Joop Agterbosch, Geldrop

Tasjesterrorist van de supermarkt

‘Ik kom uw tas controleren!’ Intimiderend zwaaiend met haar controleapparaat duikt de in het blauw gehulde medewerker in mijn tas. Heb ik net alles netjes ingepakt, worden mijn boodschappen met dezelfde vaart weer uit mijn tas gekieperd.

Pas als de rotzooi compleet is, mijn tas overhoop en de helft eruit, is de tasjesterrorist tevreden. En zonder ook maar een excuus, bedankje of hulp bij het inpakken, schaart zij zich weer bij de andere in het blauw gehulde dames. Klaar om zich als aasgieren op hun volgende prooi te storten.

Ik heb nog nooit iets gestolen. Nou ben ik pas 71 en heb dus nog alle tijd het dievenpad op te gaan. Ik was het niet van plan, maar als ik al als een potentiële dief wordt behandeld, krijg zelfs ik de neiging wc-papier te jatten.

De zelfscankassa is namelijk niet geïntroduceerd omdat de klant er baat bij heeft, maar zodat de grootste grutter van Nederland nog meer winst kan maken. Hoe anders zou het zijn als deze besparing gebruikt zou worden om het personeel te trainen?

‘Zou ik alstublieft even uw tas mogen controleren? Zal ik de boodschappen weer voor u inpakken of doet u dat liever zelf?’ Kost net zoveel tijd en moeite, maar toont wel respect voor de klanten. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.

Wil van Andel, Den Haag