Wij, kiezers en belastingbetalers, worden met open ogen opgelicht door de veelobby

Recent had ik het genoegen om met een veelobbyist een kop thee te drinken. Deze persoon heeft een prominente rol binnen het landbouwnetwerk van de VVD en vertelde mij zonder schroom over zijn agenda. De stikstofdoelen moeten van tafel, de veestapel moet onverminderd groot blijven en ook voor de 25 miljard euro aan stikstofsubsidie heeft meneer plannen. Hij liet me zelfs een foto zien met Caroline van der Plas in een megastal. Als de VVD niet zwicht, mag wat hem betreft zijn eigen partij in de oppositie. Ik was verbijsterd. Het is duidelijk: wij, kiezers en belastingbetalers, worden met open ogen opgelicht. Daarnaast wordt hiermee de transitie naar een duurzaam voedselsysteem op het spel gezet.

Het doet denken aan hoe foute kerken achterbaks misbruik maakten van goedwillende gelovigen en daar schatrijk door werden. Het is niet voor niets dat de kerk uiteindelijk gescheiden werd van de staat.

Wie zijn de spreekwoordelijk foute kerken? Rabobank verstrekte in Nederland alleen al 38 miljard euro aan agroleningen. Veevoerreus Royal De Heus verdiende in 2020 3,2 miljard euro, kalfjesslachter VanDrie Group en zuivelgigant Royal A-ware verdienden vorig jaar respectievelijk 2,3 en 2,2 miljard euro. Lely produceert robots om koeien te melken en poep op te ruimen en verdiende daar vorig jaar 611 miljoen euro aan, en Wageningen University & Research (WUR) verdiende 372 miljoen euro.

Uit onderzoek van de WUR blijkt dat mensen positiever tegenover dierlijke producten staan als ze de veehouder en diens liefde voor het vak kunnen zien. De vee-industriëlen maken daarom in hun propaganda vakkundig gebruik van een achterhaald en geromantiseerd beeld van de individuele boer en zijn familiebedrijf. Dat zien we in tv-programma’s en reclamecampagnes. Dat de captains of industry geen belang hebben bij een eerlijke beeldvorming rondom het stikstofbeleid zal niet als een verrassing komen.

Wat daarentegen wel verbazingwekkend is, is hoe ver de overheid meegaat in het belazeren van ons als burgers in dit boerenbedrog. Zakelijke dienstverleners, supermarkten, horeca, industrie, toerisme, cultuur zijn voorbeelden van sectoren die belangrijker voor onze economie zijn dan de veesector. Toch mogen al deze diverse ondernemers zichzelf niet zo gelukkig prijzen als de boeren(/de vee-industrie) die een volledig eigen ministerie hebben om problemen glad te strijken en subsidies te verlenen.

Drentse Statenfractie

Niet alleen in de ambtenarij, maar ook in de politiek is de boer sterk vertegenwoordigd. In de Drentse afdeling van de VVD bijvoorbeeld, is de helft van de Statenleden en bestuurders boer. Geen wonder dat deze fractie een de wetenschap ontkennende motie indiende tijdens het laatste VVD-congres. De Provinciale Staten zijn aangewezen als de uitvoerders van het stikstofbeleid. Dat belooft weinig goeds.

Veel mensen begrijpen niet waarom deze sterke machtspositie van de veelobby en hun boeren zo problematisch is. Ik schets voor u het plaatje. Op dit moment kunnen duizenden starters geen huis kopen, omdat de prijzen mede vanwege de nu al drie jaar durende stikstofcrisis door het dak schieten. Daarnaast lopen één miljoen huiseigenaren risico op funderingsproblemen, omdat de grondwaterstand laag wordt gehouden voor met name de veehouderij.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het aandeel van de veehouderij in de klimaatcrisis. De VN benadrukt dat methaan de grootste hefboom is die we hebben om klimaatverandering af te remmen. Het leefbare klimaat van u en uw (klein)kinderen delft dus het onderspit ten opzichte van de veesector. Het is onvoorstelbaar hoeveel publieke belangen er worden opgeofferd voor die kleine groep vee-industriëlen die zichzelf kennelijk nog steeds niet rijk genoeg vinden.

Rosenthal

Ook de VVD gooide onder leiding van Uri Rosenthal in haar conceptverkiezingsprogramma de rechtsstaat onder de bus. Rosenthal was vlak daarvoor voorzitter van de Coalitie Vitale Varkenshouderij, waarvoor hij toevallig 200 miljoen euro subsidie regelde. Natuurlijk was de rechter dé oorzaak van de stikstofcrisis. Het parlement moest voortaan internationale verdragen naar eigen inzicht toepassen.

Donald Trump zou trots zijn geweest als de Nederlandse veelobby dit voor elkaar had gekregen (Trump stapte immers ook uit het internationale Klimaatverdrag van Parijs). Bovendien mochten maatschappelijke organisaties en ngo’s wat de VVD betreft niet meer zomaar naar de rechter stappen wanneer publieke belangen geschonden worden. Gelukkig floten oplettende VVD-leden de partij terug.

Het is overduidelijk dat de veesector lak heeft aan burgers. Helaas lijken de politiek en de veesector één te zijn. Wellicht door de infiltratie van veelobbyisten in de politiek, wellicht door donaties aan politieke partijen, of is het toch de angst voor de geoliede pr-machine van ‘big agro’? Hoe dan ook: zoals kerk en staat ooit van elkaar gescheiden zijn, is het nu zaak om veelobby en staat van elkaar te scheiden. Want nu worden de belangen van ons als burgers geofferd op het altaar van de veesector.

Tim Reijsoo is filosoof en in de maand augustus gastcolumnist op volkskrant.nl.