Wij geloven nog wél in GroenLinks. Een fusie gaat de problemen van onze generatie niet aanpakken

Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) in gesprek met leden van hun partij. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Afgelopen week pleitten meerdere oudgedienden van GroenLinks en de PvdA voor een fusie van hun Eerste Kamerfracties, die tevens ‘kan inspireren tot het nemen van verdere stappen’. In het stuk spreken zij over het belang hiervan voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Laat dat nu net onze generatie zijn. We lopen misschien nog niet lang genoeg rond om prominent genoemd te worden, maar we hebben wel degelijk een stem.

Als jonge GroenLinkser met linkse, groene en progressieve idealen hoor je vaak van de rechterzijde: wacht maar tot je ouder bent, dan word je realistischer. De ironie is dat deze waarschuwing zijn weerklank vindt in het fusiedebat. Klaarblijkelijk hebben al die jaren in de politiek ertoe geleid dat deze prominenten het geloof in ons groene, sociale en inclusieve verhaal zijn verloren.

Onze generatie weet als geen ander hoe groot de vraagstukken van vandaag zijn. Wij zijn degenen die het langst te maken krijgen met de gevolgen van de levensgevaarlijke, ontwrichtende klimaatverandering. Wij zijn opgegroeid in de wetenschap dat we niet hoeven te rekenen op een eigen huis, zorgeloze studietijd of stabiele baan. Wij zijn slachtoffer van de verschaling van het onderwijs en de ellenlange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg.

Medeplichtig

Nu willen uitgerekend PvdA-prominenten, die medeplichtig zijn geweest aan de problemen waar onze generatie mee te kampen heeft, wederom hun stempel op onze toekomst drukken. Zij allen pleiten voor de fusie van GroenLinks en de PvdA. Maar een fusie gaat de problemen van onze generatie niet aanpakken.

De klip-en-klare oplossing die de ‘prominenten’ bieden is te makkelijk: het verkiest vorm boven inhoud. Het gaat voorbij aan de fundamentele ideologische verschillen tussen de partijen en komt tot de conclusie dat méér samenwerking gelijk staat aan méér zetels en daarmee aan méér macht.

Als jonge GroenLinksers pleiten wij ervoor om te stoppen met deze eenzijdige focus. Allereerst omdat een fusie geen grote linkse partij garandeert. Om hoogleraar politicologie Tom van der Meer aan te halen: een fusie betekent twijfelachtige zetelbonus op de korte termijn, risico op de middellange termijn en geen oplossing op de lange termijn. Ten tweede staat een fusie evenals een ‘nauwere samenwerking’ een bredere linkse samenwerking in de weg. Kiezers van de flanken van beide partijen zullen uitstromen naar kleinere linkse partijen en zie daar: verdere versnippering in het linkse landschap.

Nieuwe generatie

Maar het belangrijkste argument betreft juist niet de vorm. Er is een volgende generatie aan zet. Een generatie die niets te zoeken heeft bij een krimpende bestuurspartij met in haar gelederen een burgemeester die mensenrechten aan zijn laars lapt, of een topman van Schiphol en meerdere bewindslieden die na hun politieke carrière bij Shell oliegeld gingen binnenharken. Onze generatie eist radicale systeemverandering, niet symptoombestrijding binnen het huidige kapitalistische systeem.

GroenLinks heeft met onze groene, linkse én progressieve idealen alle ingrediënten in huis om de grote vraagstukken van onze tijd het hoofd te bieden. Onze ideologie brengt duurzaamheid, rechtvaardigheid en gelijkheid samen; onze wortels liggen in zowel het activisme als het pragmatisme. De basis voor een sterk links verhaal ligt er. De schreeuw van een generatie – system change, not climate change – is precies waar GroenLinks al meer dan dertig jaar voor staat.

Onze partij met bestuurlijke ambitie mag niet verdwijnen in een fusie met een partij uit het verleden. Maar om de kiezer daarvan te overtuigen, moeten we eerst weer in onszelf geloven. Dat betekent óók kritisch kijken naar ons verleden, waarin we soms te veel van onze kernwaarden zijn afgedreven. Door weer voor onze idealen te staan, maakt links kans om die naar de praktijk te vertalen. Om links vooruit te brengen, moeten we vertrouwen op de generatie die de toekomst heeft.

Juist GroenLinks vertegenwoordigt de stem van de toekomst in de strijd voor een leefbare planeet, eerlijke economie en inclusieve samenleving. Laten we luisteren naar de nieuwe generatie in het vormgeven van de toekomst van de partij. We hopen dat GroenLinksers, jong en oud, ons daartoe de kans zullen bieden door in het aanstaande referendum tegen te stemmen. Want wij als nieuwe generatie GroenLinksers staan klaar om onze idealen te verwezenlijken.

Sabine Scharwachter, oud-voorzitter DWARS (2020-2021)

Faye Bovelander, commissielid GroenLinks Delft

Julia Matser, oud-voorzitter DWARS (2018-2019)

Elisabeth IJmker, raadslid Amsterdam

Huayro Pootjes, oud-bestuurslid DWARS Amsterdam (2020-2021)

Roos Sinnige, actief bij GroenLinks Nijmegen

Denise Douven, commissielid GroenLinks Beekdaelen

Arthur Eveleens, voorzitter DWARS Utrecht

Larissa Vlieger, raadslid in Rotterdam