Wij begrijpen niet waarom GroenLinks meegaat in de kritiek op coronapas en 2G

Lisa Westerveld van GroenLinks overlegt met de fractie van DENK in een Kamerdebat over coronamaatregelen, zoals 2G. Beeld Arie Kievit

Het lijkt zo aantrekkelijk. De pandemie is op haar retour en dus kunnen we zo snel mogelijk stoppen met controversiële maatregelen zoals de coronapas. Het verklaart het succes van de petitie van Onverdeeld Open die massaal wordt ondertekend. Weg met de coronatoegangsbewijzen, nu en in de toekomst!

Die combinatie van opluchting en opruimwoede zien we ook in de Tweede Kamer. Daar wordt donderdag gestemd over een motie van de SGP en Pieter Omzigt waarin de regering wordt opgeroepen het 2G-voorstel (waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden) in te trekken, ondanks het feit dat de discussie daarover in de Kamer nog niet is afgerond.

Dat die motie de steun zal krijgen van de christelijke partijen en de populisten in de Kamer is niet verwonderlijk. Een groot deel van de streng-christelijke achterban is ongevaccineerd gebleven en is daarom tegen elke maatregel die hen beperkingen oplegt. De populisten hebben er met hun rumoerige verzet aan bijgedragen dat een klein deel van de Nederlandse bevolking overtuigd antivaxer is geworden maar claimen graag dat zij ‘de andere helft van Nederland’ vertegenwoordigen.

GroenLinks

Wat ons wel verbaast is dat ook GroenLinks in de Tweede Kamer meegaat in de kritiek op de coronapas en 2G. Vorige week stemde de fractie voor een (gelukkig verworpen) motie die wilde voorkomen dat de coronapas wordt gebruikt om het boosteren aan te moedigen. Ook heeft de GroenLinks-fractie aangekondigd vóór de SGP/Omzigt-motie te gaan stemmen die een vroegtijdig einde maakt aan het 2G-debat.

Wij hadden altijd begrepen dat de fractie geen principiële tegenstander van 2G was. Wel was er behoefte aan een betere onderbouwing en was GroenLinks er niet van overtuigd dat eind vorig jaar en begin dit jaar de inzet van een dergelijk middel noodzakelijk was.

Een recent rapport van onder andere de TU Delft leek de scepsis over 2G te bevestigen. Inderdaad stellen de onderzoekers dat in de onderzochte periode (november 2021-januari 2022) invoering van 2G niet effectief zou zijn geweest. Dit vanwege de specifieke omstandigheden waarin de toen gebruikte vaccins (zonder booster) niet opgewassen waren tegen de nieuwe omikronvariant.

Maar de onderzoekers constateren ook dat 2G wel degelijk effectief kan zijn bij het terugdringen van besmettingen onder met name ongevaccineerden als er in de toekomst nieuwe vaccins worden gebruikt. Met andere woorden: de conclusie van het rapport is niet dat 2G niks is en ook nooit wat zal worden. Waarom zou GroenLinks dan een motie in het parlement steunen die dat wel beweert en die bovendien de uiterst twijfelachtige stelling verdedigt dat vaccinatiedrang tot een tweedeling in de maatschappij leidt?

Bedenkelijk

De SGP/Omzigt-motie is een goed voorbeeld van twee bedenkelijke kenmerken van de grote corona-opruiming. Dat er nieuwe, wellicht ziekmakender coronavarianten zullen komen wordt voor het gemak vergeten. Bovendien hebben de schoonmakers geen zin in de principiële keuzen die vaak onder bepaalde maatregelen liggen.

In het geval van 2G is dat de afweging van vrijheden. Wat ons betreft zou GroenLinks daar volstrekt helder over moeten zijn en blijven: er is een grens aan individuele vrijheden op het moment dat de uitoefening daarvan ten koste gaat van de vrijheid en/of gezondheid van anderen.

Ook in de toekomst is het essentieel dat de vaccinatiegraad in Nederland zo hoog mogelijk blijft. Ook nu, met de omikronvariant, vermindert vaccineren ziekenhuisopname bij besmetting aanzienlijk.

Vaccineren, inclusief boosteren, blijft het belangrijkste middel om de zorg te ontlasten en de opgelopen achterstanden bij het behandelen van andere ernstige aandoeningen in te lopen. Het vermindert ook de kans op longcovid, een ziekte waar nu reeds honderdduizenden in Nederland mee worstelen.

Vandaar onze oproep aan beleidsmakers in en buiten Den Haag: buig niet mee met de wind die alle controversiële plannen wil schrappen en hou alle opties tegen het licht die in de toekomst van pas kunnen komen om Nederland door een nieuwe pandemie te loodsen. Onze partijgenoten in de Kamer roepen wij op: sluit niks uit en stem daarom tegen de SGP/Omzigt-motie.

Gied ten Berge (oud-medewerker IKV en Pax Christi)

John Hontelez (voormalig secretaris-generaal Europees Milieubureau)

Joost Lagendijk (oud-lid Europees Parlement GroenLinks)

Leo Platvoet (voormalig voorzitter en Eerste-Kamerlid GroenLinks)