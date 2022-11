Wiersma wil redelijke eisen stellen aan schoolbestuurders – nu zijn ze kwaad

Woedend zijn ze, de schoolbestuurders. Althans, degenen die zich roeren. Object van hun toorn is onderwijsminister Dennis Wiersma, oftewel ‘de politiek’. In zijn speech op het VO-congres zei Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad waarin schoolbestuurders zijn vertegenwoordigd, verbolgen: ‘Wat het werk op scholen ook ingewikkeld maakt, is hoe de politiek vandaag de dag met de sector omgaat.’ In Het Parool was hij nog een tikje feller: de minister zou bestuurders ‘de duimschroeven aandraaien’.

Hagoort staat niet alleen. Onderwijsbestuurder Eric Rietkerk, lid van de Vereniging voor Onderwijsbestuurders, sneerde: ‘De staat van ons onderwijs is een gevolg van jarenlang politiek beleid.’ (Dagblad van het Noorden.) Wiersma zou ‘geen vertrouwen’ hebben in onderwijsbestuurders en beleid voeren ‘op basis van emoties’.

Wat is er aan de hand? Dennis Wiersma stuurde afgelopen week een lange brief naar de Tweede Kamer, waarin hij uiteenzet wat er de komende tijd in het basis-en voortgezet onderwijs dringend moet gebeuren. Hét doel van zijn beleid is de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de leerresultaten. Hij herinnert de schoolbestuurders aan twintig jaar falen: op het internationale Pisa-leesvaardigheidsonderzoek onder 15-jarigen zakte Nederland van een mooie negende plaats in 2003 naar een 26ste plaats in 2018, onder het EU-gemiddelde. Terecht is dit Wiersma’s grootste zorg en zet hij in op de verbetering van de basisvaardigheden.

De beroerde staat van ons onderwijs is óók te wijten aan ‘politiek beleid’, en vooral aan één kardinale fout van de afgelopen dertig jaar: dat de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs is afgeschoven naar de onderwijsbesturen, die een zak geld kregen om het onderwijs, de leraren en zichzelf te financieren.

In die dertig jaar daalde de kwaliteit van het onderwijs gestaag, gingen kinderen steeds minder leren, werd onduidelijk waar overheidsgeld bedoeld voor verbeteringen belandde, werd de leraar een sluitpost, groeide de bestuurslaag, stonden steeds meer mensen met een lesbevoegdheid niet voor de klas en steeds meer onbevoegden wél, werden desastreuze vernieuwingen ingevoerd, kregen leraren vaker tijdelijke contracten, verloren zij hun autonomie en werden zij administrateurs, en werd het onderwijs een onaantrekkelijke werkgever.

Wiersma is de eerste onderwijsminister sinds de invoering van de lumpsum die de problemen erkent en wil optreden. Hij deinst ervoor terug om het onderwijs weer onder verantwoordelijkheid van de overheid te brengen, maar grijpt wel in. Terecht is hij gedreven door emoties. Hij gaat precies doen wat hij eind augustus al in een interview in de Volkskrant aankondigde: scherper toezicht instellen door de Onderwijsinspectie, meer inspecteurs, meer schoolbezoeken, ook onaangekondigd (de inspectie krijgt er 15,5 miljoen euro bij), duidelijker eisen aan bestuurders, incapabele bestuurders wegsturen, scholen met wanprestaties sneller sluiten, geen eindeloze verbetertrajecten. Ook mogen ouders het best weten als een school zwak is.

Dat staat dus allemaal in die Kamerbrief. Dáárover zijn de bestuurders zo kwaad. Ze verliezen hun grenzeloze vrijheid en almacht, er worden redelijke eisen gesteld en redelijke resultaten verwacht. In hun ogen: ze worden gewantrouwd.

Van die beknotting liggen ze meer wakker dan van de kwaliteit van onderwijs. Lees de speech van Hagoort eens, op vo-raad.nl : de vertrouwde riedel van ‘gepersonaliseerd’ leren, nadruk op ‘persoonsvorming’, minder aandacht voor de kwalificatie van leerlingen, want ‘van cijfers alleen word je van een rups geen vlinder’, en flexibele landelijke eindexamens, zodat ‘niet iedere leerling door dezelfde hoepel moet springen’. Corona en het lerarentekort zijn de oorzaken van slechte leerprestaties; geen woord over het aandeel van besturen in de al veel langer durende achteruitgang. Ik hoop dat minister Wiersma vaart maakt met ingrijpen.