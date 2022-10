Wie zonder zonde is werpe het eerste blik soep

Sommige slogans zijn zo dominant dat ze onuitgenodigd je brein komen binnenwandelen, een grote protserige troon voor zichzelf neerzetten en daar gaan zitten doen alsof ze de baas zijn. Iedereen aan de kant graag. Ja, ook die fijne herinnering aan kamperen in Bretagne en dat citaat van Virginia Woolf. Vierde naamval? Weg ermee. Dat ene scherpe en grappige dat je laatst iemand hoorde zeggen maar nu niet meer kunt reproduceren? Jammer dan, er moet genoeg hersencapaciteit overblijven voor de écht belangrijke zaken, kennis waar je altijd en overal bij moet kunnen, of je nu op de bus staat te wachten of op sterven ligt. Ik noem een ‘kip, het meest veelzijdige stukje vlees’, een ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’. Ook een grote speler in menig linkerhersenhelft, en niet van plan om ooit nog te vertrekken: ‘een beter milieu begint bij jezelf’.

De pakkende slogan werd begin jaren negentig geïntroduceerd in een Postbus51-spotje waarmee de overheid de verantwoordelijkheid voor de klimaatproblematiek op de burger probeerde af te schuiven. Als iedereen nou wat toegewijder ging recyclen, konden vervuilende multinationals gewoon hun subsidies blijven ontvangen. Inmiddels is wel duidelijk dat een beter milieu begint bij klimaatwetgeving en niet bij drie minuten korter douchen met verpakkingsvrije zeep of het uitbaten van een insectenhotel. Maar die focus op de eigen verantwoordelijkheid blijft wel een geweldig principe. Vooral om klimaatactivisten de mond mee te snoeren op sociale media, bleek de afgelopen weken.

De actiegroep Just Stop Oil heeft soep gegooid over een schilderij van Vincent van Gogh in The National Gallery in Londen. Beeld -

De lijm waar ze zich mee vastplakken? Wordt gemaakt van aardolie. En die lui nemen dus donaties aan in crypto hè, over vervuiling gesproken. Oh, en de batterijen van de smartphones waarmee ze hun acties filmen? Zitten ook allemaal supererge dingen in. Hebben we het nog niet eens gehad over die onvergeeflijke verspilling van groenteconserven. ‘Waarom heeft ze roze haar?’ twitterde een man over een van de meisjes die zich aan Van Goghs zonnebloemen hadden vastgelijmd. ‘Waar is die kleurstof van gemaakt, waar zat het in verpakt, hoe is het vervoerd en over welke afstand?’ De meute was ook Jelle te slim af, de activist die zich vastlijmde aan een talkshowtafel en zich de volgende dag thuis liet interviewen. ‘Jelle, het is klaarlichte dag en je zet een schemerlamp aan,’ merkte een twitteraar zelfvoldaan op. En had hij eigenlijk kinderen, vroeg een ander handenwrijvend.

Nu is de bodem op een platform als Twitter ook wel erg vruchtbaar voor dit vermoeiende klimaat-whataboutism. Discussies verlopen er vaak als die ene meme waarin een arme middeleeuwer met maatschappijkritiek een verrassingsbezoekje krijgt van een moderne man, Mister Gotcha genaamd, die hem triomfantelijk verwijt dat hij zelf toch ook onderdeel is van de maatschappij? Nou dan. Mondje dicht over de stikstofuitstoot van de boeren als je laatst nog aardappels hebt gegeten. Geen slecht woord over de kledingindustrie als je een broek aan hebt.

Ergens is die reflex wel begrijpelijk, en niet alleen door de Postbus51-slogan die zich ooit in ons brein heeft genesteld. Hoe groter, abstracter en ongrijpbaarder het probleem in de echte wereld, hoe verleidelijker het is om op kleine schaal het overzicht te willen houden, om elkaar vliegen af te vangen op een keurig afgebakend terrein als twitter.com. Dit is goed, dit is fout, dit is hypocriet en kijk eerst zelf eens in de spiegel.

Nee, een beter milieu begint niet bij onszelf. De grote vervuilers kunnen zich geen betere stoorzenders wensen.