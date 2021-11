Wie volhoudt dat 2G géén fundamentele ingreep in grondrechten is, liegt

Het was nog maar een gerucht, of een strategische lekkage om de geesten alvast rijp te beuken, maar vrijdagochtend stond een vertegenwoordiger van de horeca al luidkeels in elke openstaande microfoon te verkondigen dat ‘de horeca ’s avonds hélemaal niet dicht gaat’. Het kan wel wezen dat het kabinet dat wil, maar ze hebben bij de horecavertegenwoordiging goed gekeken naar hoe Farmers Defence Force bestuurders chanteert en politici in de broek laat plassen: gewoon erop los rammen.

Dus blies Robèr Willemsen namens de horeca de borst vol lucht en liet hij weten dat hij bij zulke ‘stompzinnige’ kabinetsmaatregelen z’n achterban niet van ondernemingsongehoorzaamheid zal weerhouden.

Daar kan je veel van zeggen – dat het grote woorden zijn voor een branche die altijd de grootste bek heeft gepaard aan de laagste bereidheid om QR-codes te controleren bijvoorbeeld – maar Willemsen zei ook iets interessants. Dat deed hij in de Nieuws bv op NPO Radio1, waar hij na twaalf minuten glashard ontkennen dat in de horeca maar matig naar het coronatoegangsbewijs wordt gevraagd aldus eindigde: ‘Ze willen de vaccinatiegraad omhoog. Ze verzinnen daar allerlei dwangmaatregeltjes zonder onderbouwing voor, nu weer dat 2G. Het liefst zouden ze iedereen tot vaccinatie dwingen. Laat ze daarvoor uitkomen. Maar dat durven ze niet.’ (De ‘ze’ in dit citaat staat voor de boven ons gestelden.)

Willemsen moet minder jokken over zijn achterban – je zal de kroegbazen die je keihard uitlachen wanneer je wanhopige pogingen doet je QR-code onder hun aandacht te brengen de kost moeten geven – maar hij heeft wél groot gelijk in zijn constatering dat het kabinet nooit eens ergens voor uit durft te komen.

Dat ze haar opvattingen tot ons brengt via als ‘technisch’ gepresenteerde maatregelen zoals 2G . Dat ze nooit eens zegt: dít is onze opvatting over hoe de samenleving moet functioneren. Als een Amerika-achtige oase van individuele vrijheid waar elk individu ‘red mij niet’ mag zeggen, of als een collectief vol gemeenschapszin als in het Land van Ooit, of als een Chinese machine ten behoeve van een groter geheel, of als iets geheel eigens, en daarom doen we wat we doen.

Zegt het kabinet eigenlijk nooit. Waardoor ook de coronabestrijding steeds wordt gepresenteerd als een technisch dingetje. Met een routekaart, met epidemiologische logica, met een beroep op niet-bestaande ‘volwassenheid’, en met kinderachtige woordenspelletjes over ‘zorgvuldigheid’.

Terwijl het een ideologische keuze is om mensen vrijheden te ontnemen ten behoeve van een groter geheel. Terwijl het een fundamentele inbreuk op grondrechten is als er 2G-wetgeving of maatregelen komen die het mogelijk maken om mensen van overheidswege te weren van plekken die in principe voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn. Omdat ze ongevaccineerd zijn. Of ongewassen (vraag eens aan een dakloze naar de opmars van harde punten in portieken en van bankjes langs de openbare weg waar je niet op kan liggen). Of omdat ze in ander opzicht niet aan de norm voldoen.

In China wordt nergens omheen gedraaid: individuele belangen bestaan niet, het collectief gaat voor. Lees het huiveringwekkende verhaal van Leen Vervaeke over haar drie weken eenzame opsluiting in een quarantainehotel.

In Nederland wordt overal omheen gedraaid: ook vrijdagavond bleven Hugo de Jonge en Mark Rutte volhouden dat 2G géén drang of dwang is, géén afwijking is van eerdere standpunten, géén fundamentele ingreep. Dat eromheengedraai is woest makend.