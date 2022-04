Wie vindt dat Europa te lang te weinig weerwerk heeft geboden aan Poetin, moet Merkels aandeel in dit echec erkennen

Angela Merkel was amper met pensioen of het ging mis in ­Europa. Sommigen zien daar een oorzakelijk verband in. Als zij er nog was geweest, zou Poetin Oekraïne niet hebben aangevallen, we missen haar, ze zou nu hard nodig zijn geweest, zij is de vrouw die Vladimir Poetin aankan – aldus tal van reacties, vooral van vrouwelijke bewonderaars van de Duitse oud-kanselier. Over de Navo-top in Brussel zei oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet op tv dat ze ‘Angela’ daar graag bij had gehad.

Pijnlijke vragen

De Merkel-Sehnsucht is geen verrassing. Zelf schreef ik bij haar afscheid ‘dat we haar als evenwichtskunstenaar nog wel eens enorm kunnen gaan missen’. Ik heb altijd respect voor Merkel gehad. Maar Poetins invasie van Oekraïne roept in retrospectief pijnlijke vragen op.

De bewering dat de Oekraïne-oorlog er niet gekomen zou zijn als Merkel er nog ­gezeten had, is een slag in de lucht want ­onbewijsbaar, dus gratuit. Het is eerder ­andersom: heeft zij met haar beleid niet bijgedragen aan het ontstaan van de huidige crisis?

Bijtende tweet

Op de dag van de invasie verzond ­Annegret Kramp-Karrenbauer, minister van Defensie onder Merkel, een bijtende tweet over het historisch falen van Duitsland. Het heeft niet genoeg gedaan om ­Poetin af te schrikken. ‘We zijn de les van Schmidt en Kohl vergeten dat onderhandelen altijd op de eerste plaats komt maar dat we tegelijkertijd militair zo krachtig moeten zijn dat niet-onderhandelen geen optie is voor de tegenpartij’, schreef de oud-minister. Het was een verwijt aan zichzelf maar meer nog aan haar vroegere chef Merkel, een van de kanseliers die na Schmidt en Kohl kwamen.

Merkel liet de strijdkrachten versloffen, deed niets tegen de afhankelijkheid van Russisch gas, bleef ook na de Russische inlijving van de Krim in 2014 balanceren tussen sancties tegen en samenwerking met Poetin en koos voor de totale dialoog.

Niet dat ze niet wist wat voor vlees ze met Ruslands leider in de kuip had. Na een incident waarbij Poetin haar proleterig intimideerde met zijn zwarte labrador zei ze: ‘Ik snap waarom hij dit moest doen – om te bewijzen dat hij een man is. Hij is bang voor zijn eigen zwakte. Rusland heeft niks, geen succesvolle politiek of economie. Alles wat ze hebben is dit.’ Na de Krim verklaarde ze niet zeker te weten of ­Poetin nog in contact stond met de realiteit. ‘Hij leeft in een andere wereld.’

Hardnekkige weigering

Stuk voor stuk rake typeringen. Ze zag dat er in Europa weer een leider was opgestaan die een nationale wedergeboorte predikte, thuis andersdenkenden ondergronds joeg, buurlanden bedreigde en de natie meesleepte in zijn heilige verontwaardiging over het goddeloze, decadente, verraderlijke Westen.

Ze zag het, toch bleef ze hopen dat ­Poetin niet zou overgaan tot een openlijke oorlog, weigerde ze hardnekkig een grens te trekken door de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 te schrappen en verzuimde ze de militaire afschrikking op peil te brengen. Het was haar voorzichtige aard maar ook stond ze hierin heel erg voor het moderne Duitsland, dat graag moraal boven macht plaatst.

Maar die moraal is nu verschrompeld tot een beschamend brevet van onvermogen en bezoedeld geweten in het aangezicht van de macht waarmee Poetin de Oekraïners ­probeert te vermorzelen. Met een dreun is de werkelijkheid in Berlijn gearriveerd en heeft kanselier Olaf Scholz besloten tot een militaire inhaalslag. Het is een correctie, en corrigeren doe je alleen als er iets fout is gegaan, onder Merkel.

Kretologie

Enig begrip is op zijn plaats. In 2014 schreef ik dat we allemaal oorlogsheld Churchill bewonderen maar in ons hart vaak meer een Chamberlain zijn, die ver ging om oorlog te vermijden. Zo ook Merkel. Alleen heeft haar behoedzame evenwichtspolitiek uiteindelijk niet gewerkt. Wie vindt dat Europa te lang te weinig weerwerk heeft geboden aan Poetins provocaties en hem zo de ruimte gaf steeds verder te gaan, moet eerlijk zijn en haar aandeel in dit echec erkennen. Want Merkel was Europa.

Ik heb het idee dat de vrouwen die zich met haar identificeren als rolmodel moeite hebben dat te erkennen en vanuit een geforceerd vrouwelijk perspectief vervallen in kretologie. Ik zou ze willen aanraden: kijk ook naar het ­Oekraïense perspectief. Dan heeft Merkel in relatie tot Poetin waarschijnlijk meer kwaad dan goed gedaan.