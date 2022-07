Wie verplicht Annefleur om op een podium haar blote bips in het gezicht van Karel-Jurriaan te beuken?

Op veel zomerse rituelen kun je de klok gelijk zetten. Zoals onvermijdelijk de gierzwaluwen van de ene dag op de andere zijn vertrokken, duikt schrijver Philip Huff op in een tv-studio. ‘Ik word elke zomer gevraagd hierover iets te zeggen’, zei hij dinsdag in Nieuwsuur. Het was weer bal: nieuwe shit bij de kakkers van het corps. Tijdens een gezellig etentje van de Amsterdamse studentenvereniging hadden vier sprekers zondag alle vrouwen ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’ genoemd. Hardop fantaseerden ze dat ze de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te kunnen stoppen. Zijn de studenten in de leer bij de Taliban?

Een onnavolgbare beeldspraak over die nekken trouwens, maar misschien moet je een medische studie hebben gedaan om het precies voor je te zien.

Mijn oog bleef hangen op een braakbal in deze kwestie: Charles Huijskens. ‘Hier valt niet tegenop te pr’en’, zei hij in de Volkskrant tegen verslaggevers Anneke Stoffelen en Irene de Zwaan.

Charles Huijskens. Ooit was hij politiek verslaggever bij De Telegraaf en het NOS-Journaal, inmiddels is hij afgegleden tot de zondagse koffietijd van Harry Mens, waar alle cachet moet komen van zijn corporale vlinderstrikje. Als ‘crisismanager’ verkocht hij zijn ziel aan gladjakkers als poliswoekeraar Dirk Scheringa en crematiekoning Henry Keizer, die – vergeefs – gehoor hadden gegeven aan les één van de spindoctor: huur een spindoctor.

Nu ‘ondersteunt hij met zijn communicatiebureau het studentencorps strategisch’, schreef de krant.

In mijn boekenkast staat nog een vergeeld exemplaar van Het Media Handboek, dat Huijskens ooit met compaan Dig Istha schreef voor ‘slachtoffers’ van de media. Gratis citaat: ‘Het slechtste advies ten tijde van een crisissituatie is: ‘Wie geschoren wordt, moet stil zitten.’ Doe altijd iets, kom in actie.’

En nu weet Huijskens het niet meer. Er is echt iets mis, als zelfs de spindoctor geen paardenmiddel meer in zijn keukenkastje heeft staan om het met sperma-emmers bevuilde straatje voor de Amsterdamse studentenvereniging schoon te vegen.

Wel had hij zijn studenten nog geleerd dat door mobieltjes en sociale media weinig meer binnenskamers blijft. ‘Je kunt er blind van uitgaan dat tijdens zo’n diner iedereen filmpjes maakt’, doceerde Huijskens. Studenten die dat anno 2022 niet begrijpen, zijn sowieso te dom om te poepen. Het zal je chirurg over tien jaar maar wezen.

Intussen blijft het mysterie waar de aantrekkingskracht van het corps in schuilt. Dat stokoude machocultuurtje is om te kotsen, vooral de volgende ochtend. Maar wie verplicht Annefleur en Quirine om ontkleed het podium op te klimmen en hun blote bips in de gezichten van Karel-Jurriaan en Bart-Floris te beuken? De geschiedenis van de corpsen is geplaveid met incidenten, van ‘Dachautje spelen’ tot roetkap-incidenten en alcoholvergiftigingen. Verrast kan dus niemand zijn. Er mijlenver vandaan blijven is de beste remedie; ook buiten het corps is leven.

Maar ja, thuis in Het Gooi zei paps natuurlijk dat je studententijd ‘de mooiste tijd van je leven is’. In het corps maak je vriendschappen voor eeuwig. Mij lijkt zo’n aanbeveling nieuw bewijs dat paps al snel na zijn studiejaren een oersaaie burgerlul is geworden die in de decennia daarna nooit meer iets van zijn leven wist te maken. Een slimme meid is op zo’n slechte raad voorbereid en gaat haar eigen weg. Een slimme vent trouwens ook.

Ook prinses Amalia wil bij het corps, zei ze vorig jaar tegen Claudia de Breij. Driemaal raden wie haar dat moet hebben aangepraat. Beetje dom, weer.