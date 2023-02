Wie stopt de woekerprijzen in het wilde westen van de concertkaarten?

Concertkaarten zijn al duur genoeg. Hoe lang staan kabinet en Kamer nog toe dat de doorverkopers de markt verder bederven?

Muziekliefhebbers beleven moeilijke tijden. Gedreven door de teruglopende inkomsten uit hun studio-opnamen en aangemoedigd door de niet-aflatende vraag, schroeven artiesten de prijzen voor hun concertkaartjes zonder enige gêne op tot recordhoogte. Madonna had onlangs amper verbazing gewekt met haar staanplaatsen voor 280 euro per stuk, of Beyoncé kwam er overheen met haar ‘dynamische tickets’, die verkocht worden volgens het principe ‘hoe meer vraag, hoe hoger de prijs’, waardoor veel kaartjes in de praktijk nog veel duurder uitvallen. Als dat idee vanuit het buitenland verder overwaait, staat concertgangers nog iets te wachten. Bruce Springsteen treedt in de VS al op voor fans die soms duizenden dollars hebben betaald.

Helaas voor muziekliefhebbers valt daar weinig aan te doen. Voor artiesten geldt nou eenmaal geen prijsplafond. Maar dat ligt anders voor een nog grotere frustratie onder veel fans: de totaal uit de hand gelopen woekermarkt voor de doorverkoop van kaartjes. Schimmige bedrijven kopen op grote schaal kaartjes voor gewilde concerten op en bieden ze enkele minuten later aan voor veel hogere prijzen. Met de doorverkoop van kaartjes was enkele jaren geleden wereldwijd naar schatting al bijna 7 miljard euro per jaar gemoeid.

In een poging wat orde te scheppen, stort nu kaartverkooporganisatie Ticketmaster zich op de tweedehands markt: de firma gaat zelf bemiddelen bij de doorverkoop van kaartjes van mensen die verhinderd zijn. Tegen maximaal 120 procent van de oorspronkelijke prijs, maar wel met 12 procent servicekosten, waardoor de prijzen alsnog omhoog schieten én Ticketmaster zelf twee keer verdient aan hetzelfde kaartje.

Hoewel dat naar eigen zeggen goed bedoeld is, benadrukt Ticketmaster zo vooral hoezeer het wilde westen van de concertkaarten behoefte heeft aan enige ordening. Dat vindt ook de Tweede Kamer, al zeker vijftien jaar lang, maar de meest concrete poging, van SP en CDA, om wettelijk te regelen dat de doorverkoopprijs niet meer dan 120 procent van de oorspronkelijke waarde mag bedragen, strandde in 2017 op het nippertje in de Eerste Kamer. Een meerderheid der senatoren vreesde dat een prijslimiet de illegale markt zou aanjagen en dat het in de praktijk lastig zou zijn voor consumenten om woekerhandelaren voor de rechter te slepen.

Dat is wellicht waar, maar een wettelijk maximum stelt wel de norm. En alleen al het risico van sancties maakt de markt voor veel handelaren toch minder aantrekkelijk. Alleen al daarom is een woekerprijsverbod het proberen waard.