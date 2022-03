Wie schiet er wat mee op als recensies voortaan door slimme software worden geschreven?

Het is, om wijlen Simon Carmiggelt te citeren, geen tijd voor ‘cursieve babbeltjes’. Hij schreef dat in november 1956, toen de Sovjet-Unie op uiterst hardhandige wijze de Hongaarse Opstand neersloeg. Niet toevallig moet ik daar dezer dagen dikwijls aan denken. Ook nu lijkt al wat er verder gebeurt te onnozel voor woorden.

Desondanks piept er heel soms een bericht tussendoor dat in elk geval deze verdienste heeft: het weet de aandacht even af te leiden. Zoals dit, van het onvolprezen literaire weblog Tzum, bestierd door de Groningse literator Coen Peppelenbos.

Die meldde deze week dat NBD Biblion – de stichting die sinds jaar en dag boekbesprekingen levert aan openbare bibliotheken maar ook aan bijvoorbeeld bol.com – haar zevenhonderd recensenten ontslaat ten gunste van kunstmatige intelligentie. De slimme computer, begrijp ik, doet in oordeelsvermogen niet onder voor de reëel bestaande lezer.

Pikant genoeg berichtte Tzum hier al over in december 2018, maar destijds sprak een pr-medewerker van NBD Biblion het primeurtje op hoge toon tegen. Nu, ruim drie jaar later, blijkt het wel degelijk waar te zijn.

Afgelopen maandag stuurde de algemeen directeur een afscheidsmail aan ‘onze trouwe recensenten’ – een exercitie die de organisatie naar eigen zeggen ‘pijn’ deed. In haar eigen proza: ‘Ruim 85 procent van de metadata en recensies wordt inmiddels door slimme software samengesteld. We willen je daarom met deze brief laten weten dat we jouw toewijding en precisie de afgelopen jaren enorm hebben gewaardeerd. Mede dankzij jouw bijdrage hebben bibliotheken de afgelopen jaren een mooie collectie kunnen opbouwen.’

Alleen besprekers die gespecialiseerd zijn in filosofie, theologie of natuurkunde hoeven volgens de website vooralsnog niet voor hun baantje te vrezen. Althans, bij ‘ingewikkelde’ boeken uit deze sectoren blijft ‘de menselijke recensent’ gehandhaafd.

Nu is vaker geprobeerd om slimme software te combineren met ‘echte’ teksten. Arnon Grunberg (die graag mag opperen dat de Nobelprijs voor Literatuur over zestig jaar naar een machine gaat) experimenteerde er in het verleden mee, net als Ronald Giphart. En dichter Aaron Mirck liet onlangs enkele van zijn gedichten bewerken door een algoritme. (Zijn lezers prefereerden niet zelden de computerversie.) Maar wezens van vlees en bloed die daadwerkelijk plaats moeten maken voor kunstmatige intelligentie? In andere branches mag dat inmiddels heel gebruikelijk zijn, in het boekenvak is het volgens mij een zeldzaamheid.

Niet verwonderlijk ontstaken de gedupeerden meteen in grote woede. NBD Biblion schrok daar op haar beurt zo van dat er voor komende dinsdag een webinar op de agenda staat, waar de afgedankte recensenten hun prangende vragen kwijt kunnen. Zoals daar zijn: ‘Wat is het proces geweest om de algoritmes op de juiste manier te laten werken?’

Ik weet het, nieuwlichterijen die aanvankelijk onzinnig lijken kunnen in de praktijk heel best uitpakken. (Niemand vatte dat ooit beter samen dan de makers van Fokke & Sukke. Zegt de ene middeleeuwse kopiist: ‘Die boekdrukkunst… da’s geen blijvertje!’ Antwoordt de andere: ‘Mensen willen toch altijd handgeschreven boeken blijven lezen!’) Enige voorzichtigheid kan dus geen kwaad.

Toch, wie de voorbeelden bestudeert waarmee de stichting het nieuwe systeem op de website uitlegt kan niet anders dan zich achter de oren krabben. Natuurlijk, ook de NBD Biblion-recensies oude stijl waren niet altijd dat je zegt van topkwaliteit. Sommige besprekers konden de verleiding niet weerstaan om persoonlijke rekeningen te vereffenen, andere maakten zich er te makkelijk vanaf. Maar fletsere teksten dan die de slimme software voortbrengt kan ik niet zo snel bedenken. ‘Toegankelijk, persoonlijk en in heldere stijl geschreven.’ ‘Interessant, actueel en diepgaand.’ ‘Informatief en toegankelijk geschreven, met persoonlijke passages.’ ‘Een autobiografische roman voor een brede lezersgroep.’ ‘Het boek is toegankelijk geschreven en zal een brede doelgroep aanspreken.’ Vergeleken hierbij is zelfs het vermaledijde sterrensysteem een wonder van zeggingskracht.

Het is niet moeilijk te bedenken dat de introductie van kunstmatige intelligentie NBD Biblion een hoop portokosten, honoraria en administratieve rompslomp zal schelen. Wie er precies wat mee opschiet blijft het goedbewaarde geheim.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.