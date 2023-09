Wie op sociale media kookvideo’s kijkt, weet: dit gaat eigenlijk over seks

Het piemelknuffelincident zat nog vers in mijn geheugen. ‘Kleine kinderen die geconfronteerd worden met dit soort vunzigheid’, had de BBB Berkelland aan het lokale gemeentebestuur geschreven, ‘vinden wij uit den bozen (sic).’ Het was de partij te doen geweest om knuffels in de vorm van een piemel die je onlangs op de kermis in het Gelderse Neede kon winnen. De mannen die de schriftelijke vragen hadden ingediend, zouden klachten hebben ontvangen van geschrokken ouders die nietsvermoedend met hun kroost de dorpskermis op waren komen lopen, alwaar ze met het scabreuze zachtroze pluche om de oren waren geslagen. Als dit de inwoners van Borculo, Ruurlo en Eibergen toch eens bespaard zou kunnen blijven.

Ik wil de BBB Berkelland natuurlijk niet op ideeën brengen, maar op sociale media, de plek waar jongeren graag uithangen als ze even niet met een mechanische arm naar genitaliën staan te grijpen, gaan behoorlijk vunzige filmpjes rond van vlees. Nee, ik doel niet op de koeien die met stroomstootwapens en hooivorken werden bewerkt alvorens als kiloknaller te eindigen, of een van de vele andere stiekem gefilmde misstanden in een slachterij. Het is nog véél erger dan dat.

Een florerend genre op onder meer TikTok, YouTube en Instagram wordt gevormd door mannelijke koks die hun driften botvieren op lappen vlees. De populaire Gianluca (@itsqcp) bijvoorbeeld, actief op verschillende platforms en gespecialiseerd in luxesegmentvlees als wagyu-steak en filet mignon, trekt tot groot plezier van zijn miljoenen kijkers vaak in het midden van de kooksessie zijn shirt uit, áls hij er al een droeg. Manny (@manny_jp) demonstreert zijn recept voor barbacoa door een runderlap een paar petsen met de vlakke hand te geven, het vlees sensueel in te smeren met olie en zijn vingers in plooien te laten verdwijnen. Een rauwe kip wordt op het aanrecht rondgesmeten als ware het een lekker chickie.

En het genre beperkt zich niet tot vlees. Vele soorten voedsel blijken zich uitstekend te lenen voor dubbelzinnige kookvideo’s. Deeghompen, eieren, aardappelpuree, courgettes. Op TikTok bijt Donut Daddy op zijn lip terwijl hij in een framboos knijpt. Elke vrucht is in dit universum een verboden vrucht. De Zwitserse toetjeschef Cedric laat zijn vingers in kokosnoten glijden om pompend de melk eruit te laten spuiten, en voorziet zijn suggestieve filmpjes van nog suggestievere bijschriften, zoals: ‘We zijn niet klaar zolang je nog kunt lopen.’ De reacties zijn, hoe zal ik het zeggen, hongerig. De kijkers piepjong tot hoogbejaard.

Seks verkoopt, maar is ook streng verboden op TikTok en de meeste andere sociale media. Daarom zijn er allerlei creatieve manieren verzonnen om het er toch over te kunnen hebben. Met een emoticon van een aubergine geef je niet aan dat je zin hebt in moussaka of baba ganoush. Er werden codewoorden als ‘corn’, ‘mascara’ en ‘seggs’ geïntroduceerd om het algoritme niet voor het hoofd te stoten. Onlangs kreeg ik op TikTok de zoekterm ‘met je slak spelen’ aangeraden, wat niet over zo’n gezellige Afrikaanse reuzenslak in een terrarium bleek te gaan.

Natuurlijk worden er ook allerlei visuele manieren bedacht om seks te gelde te maken binnen de kaders van het toegestane. Je hoeft maar een kwartiertje te scrollen om te constateren dat ook grasmaaien, fitnessen en pottenbakken kunnen druipen van de impliciete geilheid. Maar eten is wel de ultieme cover-up. Het stikt online van de kookcontent, en de link met eten en seks bestaat al sinds de mens voor het eerst een oester opende.

Lang verhaal kort: uiteindelijk is alles de schuld van de Schepper. En zo’n knuffelpiemel is eigenlijk zo gek nog niet.