Wie omwille van ventilatie een raam open had staan kon het schatergelach van onder de rivieren niet ontgaan

Je kon, met niet al te veel moeite, de triomf in zijn ogen zien. De overwinning klonk ook door in de manier waarop hij het ‘goedenavond’ de persruimte in slingerde. ‘Het land gaat weer open’, zei Ernst Kuipers. Nu Rutte andere dingen te doen had en verstek liet gaan, kwam alle glorie hem toe. Zijn schedel glom trots in het kunstlicht.

Daarna blikte Kuipers terug op de afgelopen twee jaar. ‘Het is een heel zware tijd geweest. Voor zieken, nabestaanden en mensen in de zorg. Maar ook voor alle andere Nederlanders.’ Corona, zei Kuipers, en nu begon het echt een beetje op een grafrede te lijken, ‘wierp een schaduw over onze levens. Corona maakte ons eenzaam. Corona verdeelde ons soms tot op het bot.’ Met het zo duidelijk in verleden tijd spreken wekte Kuipers de indruk dat we van het virus af zijn. Maar, zo zei hij even later, dat is dus niet zo. ‘Corona is niet weg. Verre van.’

O.

En of mensen daar even aan willen denken als ze carnaval vieren. ‘Vier het in je eigen omgeving. Ga lekker naar het café. Maar mijd grote menigten.’ Wie omwille van ventilatie een raam open had staan kon het massale schatergelach van onder de rivieren niet zijn ontgaan.

Omdat talkshow M vanwege de Olympische Spelen tijdelijk plaats moet maken, waren we voor diepgravende duiding afhankelijk van HLF8. ‘Het ging hem best goed af, toch?’, zei Charlotte Nijs, politiek verslaggever bij Hart van Nederland. ‘Het is natuurlijk ook makkelijker als je een goed verhaal te vertellen hebt.’ Hugo de Jonge zal instemmend hebben geknikt.

Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands, vond het niet zo’n goed verhaal. ‘We krijgen nu 1G, we hebben nog steeds geen nachtclubs. Paradiso, Melkweg, alle clubs zijn dicht.’ Hij was ervan overtuigd dat mensen niet willen testen om naar een feest te kunnen. ‘We komen niet op gang.’

René van der Gijp, nadat hem door Wilfred Genee is gevraagd of hij weleens een cockring heeft gebruikt. Beeld VI vandaag

Wel tevreden was René van der Gijp (goddank). ‘Ik ben echt blij. Blij voor de mensjes die er heel erg veel last van gehad hebben. De cafés, restaurants, theaters. En ik ben blij voor de mensen die er zo hard tegen gevochten hebben. Deze twee jaar heeft ze zo veel energie gekost.’

Johan Derksen kon weer in een volle schouwburg staan. Komend weekend treedt hij op in Barneveld.

Blijkbaar was het toen tijd voor een ander onderwerp. Presentator Wilfred Genee vroeg René van der Gijp of hij weleens een cockring had gebruikt. Dat had hij. Het leidde uiteindelijk tot een anekdote van Johan Derksen. Die kreeg vroeger weleens op feesten en verjaardagen een vrouw op visite die, na een paar glaasjes te hebben gedronken, terugkwam van het toilet en vervolgens op een wijnfles ging zitten. Ja, toen was het wel weer mooi geweest.