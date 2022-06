Wie niks herkent, kan heel lang doen alsof alles oké is.

Dinsdag arriveerden er twee koeien in Den Haag. Iedereen kent de regel dat elke anti-overheidsdemonstratie uiteindelijk de vorm aanneemt van een carnavalskraker, maar niet eerder benaderde een protest zo dicht het oeuvre van André van Duin. Of er moet een boer met hele grote bloemkolen tussendoor zijn geglipt.

Het is niet veel, twee koeien. Eerder weinig. Maar midden in Den Haag, midden in een grimmige periode waarvan je vermoedt dat het grimmigste nog om de volgende hoek ligt, kunnen weinig koeien toch nog te veel koeien zijn. Parlementair journalist Thomas van Groningen fotografeerde de beesten, die zoveel mogelijk de andere kant op keken. Als ze een hand voor hun ogen zouden hebben kunnen houden, zoals filmsterren doen als ze beschonken uit een nachtclub komen stommelen, hadden ze het gedaan. Bij een van die foto’s schreef Van Groningen: ‘Er staan twee koeien voor de Tweede Kamer, Klaartje en Betsie. De eigenaar wil dat de minister vandaag kiest welke naar huis mag en welke vanavond naar het slachthuis moet.’

Een twitteraar schreef bij die foto: ‘Ben ik de enige die aan kalfje Willy moet denken?’

Nee hoor, ik ook.

Een jaar of elf geleden was kalfje Willy het bekendste kalf van België. De makers van tv-programma Basta kondigden een barbecue aan voor trouwe kijkers. Om in voldoende vlees te voorzien, was Basta naar een boerderij getrokken. Alvorens kalfje Willy in plakjes aan de barbecuegasten op te voeren, hadden de makers het dier een onvergetelijke dag bezorgd: ze gingen met hem naar de sauna, naar de bioscoop, een glas melk drinken in het café. Voor hij op de grill belandde, kreeg Willy ook nog de gelegenheid afscheid te nemen van zijn moeder.

Vlaanderen kwam in opstand, er werden actiegroepen opgericht en op de feestelijke barbecue hing de bedrukt feestelijke stemming die hangt op het jaarlijkse diner van een kannibalenvereniging waar, uit besparingsoverwegingen, enkele trouwe leden op het menu staan.

Of de Basta-gasten zich kalfje Willy zouden laten smaken?

‘Als ik ’m niet herken, is ’t oké’, zei een mevrouw eerlijk.

Over de agressieve, gevaarlijke, beangstigende en door derden tot zelden geziene gradaties van onredelijkheid opgestookte protesten is het eenvoudig oordelen, daar ben je snel uit. Bij de wanhoop eronder, de vertwijfeling die dit hooliganisme deels stut, wordt het al ingewikkelder. Het lijkt wel alsof mensen die zijn bevangen door het gevoel dat ze gaan verliezen, zich liever snel nog even voorgoed diskwalificeren.

En ja, het was zielig, die twee koeien. En die protesten waren belachelijk. Tuurlijk. Groot gelijk. Maar zoals Kustaw Bessems zaterdag schreef: met dat gelijk heb je niets opgelost. Dierenleed, klimaat, stikstof, belachelijke protesten – je wordt bijna high van zoveel gelijk aan je zijde. Toch zul je, ook al heb je er helemaal geen zin in, zorgvuldig moeten blijven kijken, ook (of: juist) naar mensen die zich van je hebben afgewend, net zo lang tot je meer ziet dan alleen agressie en gebrek aan redelijkheid.

Wie niks herkent, kan heel lang doen alsof alles oké is.

Aan het eind van die Basta-aflevering kwam alles trouwens nog goed: kalfje Willy werd, alive and shitting, onder opgelucht gejuich het podium opgesleept. De makers bleken het vlees te hebben gekocht bij een ‘vleesboer’, die karbonades in de grond kweekte en de worsten van een hangplant (de ‘worstelaar’) plukte. I-de-aal.

En de maaltijd werd voortgezet, in heerlijke onwetendheid.