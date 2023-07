Wie luisterde eigenlijk niet naar wie?

Papierkliko aan de straatkant in de wijk Overvecht, Utrecht. Beeld ANP / Sabine Joosten

In de Brief van de Dag gisteren beschrijft Josje Rövekamp de miscommunicatie die ze op Terschelling tegenkwam. Een bewoner in de straat werd boos dat zij haar kliko naast die van hem wilde zetten. Jammer dat die man niet wilde luisteren... Jammer dat we eerst doen en dan pas bereid zijn te luisteren.

De buurman was waarschijnlijk nooit boos geworden als hem eerst was gevraagd of het goed was ‘zijn’ ruimte te betreden, voor de zoveelste maal. Ik zou Josje en vele anderen willen vragen te beginnen met luisteren, voordat de gekozen oplossing en al ingeslagen weg tot discussie leidt. Luister dus vooral ook naar de eigen vanzelfsprekendheid voordat een ander wordt verweten niet te luisteren. Want ook dat is een vorm van beginnen met het eigen gelijk.

Arjen Scholte, Zeist

Tijdsdruk

Roger van Boxtel, voormalig D66-prominent en NS-baas, is opgestapt als president-commissaris van accountantskantoor KPMG. Hij had last van een ‘enorme time squeeze’, want had een afspraak en daarom liet hij zich voorzeggen bij zijn vrijwillige toets. Ik ben aardig op de hoogte van stressgerelateerde klachten, maar deze kende ik nog niet. Zou hij de trein anders gemist hebben? Dat hij nu vrijwillig opstapt ‘uit reinheid’ waardeer ik. Het getuigt van een ontluikend moreel besef, dat hij voelt dat hij vies is en zich beter zelf kan gaan wassen voordat hij wordt gewassen.

Martin van den Berg, Utrecht

Boter

Hebben we met z’n allen niet een enorm pak boter op ons hoofd? Ik spreek uit eigen ervaring als ik stel dat bij heel veel bedrijven en organisaties dit soort praktijken als bij KPMG gangbaar zijn. Voor allerhande toetsen en tests op het gebied van datamanagement, privacy, productkennis en bedrijfsstrategie is het heel normaal dat er intern manuals worden verstrekt met de goede antwoorden.

Paul Wijsen, Heiloo

Clichés

Met de komst straks van een nieuwe lichting politici is het wellicht een goed idee om de vele nietszeggende clichés overboord te gooien, waarvan het te pas en te onpas gebruikte ‘je verantwoordelijkheid nemen’ reeds lange tijd met stip op één staat. Die woorden wekken de indruk dat wanneer iemand z’n verantwoordelijkheid níét neemt, hij/zij onbezonnen bezig is en geen oog heeft voor het landsbelang.

Wim Everwijn, Capelle a/d IJssel

Minkukel

In zijn column snijdt Sander Schimmelpenninck het probleem aan van wie er nog in de politiek zou willen. Een citaat: ‘Voor het salaris hoef je het ook niet te doen. Voor getalenteerde en ervaren mensen is 124 duizend euro een schijntje.’

Ik denk dat als mensen van zijn kaliber zo over de rest van de bevolking denken, dit het probleem veel groter maakt. Niet iedereen die minder dan 124 duizend euro verdient is niet getalenteerd of onervaren en dus een minkukel. Uit het hele artikel spreekt minachting voor gewone mensen.

Paul Sotthewes, Limmen

Voetbalveld

Uit het interview met Arjan Ederveen in het Volkskrant Magazine: ‘Wat begon met een klein houten huis met gele kozijnen en een lapje grond eromheen is uitgegroeid tot een natuurgebied van enkele voetbalvelden groot .’ Mag ik vragen wat er mis is met het metrieke stelsel?

Leo Tholhuijsen, Drempt (Gld.)

Deal

Wat een deal met Tunesië: 1 miljard in ruil voor het stoppen van de afvaart van migranten. We weten nu hoe dat zal gaan. De vluchtelingen worden naar de woestijn gebracht en daar zonder voorzieningen achtergelaten. En zo hoeven er geen bootjes meer te vertrekken. En daar werkt Nederland aan mee. Wat zijn we diep gezonken.

Aly van der Mark, Leeuwarden

Snip

Vorige week plaatste de Volkskrant een foto van een vogel bij een artikel. Een lezer kreeg alle ruimte om te laten weten dat het geen grutto was, zoals het bijschrift vermeldde, maar een poelsnip. Ook hij had het mis, het was een watersnip.

Ton ten Barge, De Heurne