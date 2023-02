Een wat onverzorgde man kwam de coupé binnen en stak een vlot verhaal af over stagiaires die ons allemaal een gratis treinkaartje zouden komen aanbieden, bij wijze van werkervaring. Voor deze stagiaires zamelde hij van tevoren geld in. Zij werden namelijk niet betaald, en aangezien wij er allemaal een treinkaartje aan over zouden houden, zou een kleine bijdrage bijzonder op prijs worden gesteld.

Oké, een beetje ongemakkelijk, maar ook wel weer leuk bedacht. Wie muntjes had, gaf ze, want wie kon er weerstand bieden tegen zoveel vrolijke bravoure?

Nou, de man schuin tegenover mij. Die kon er weerstand aan bieden. ‘Waar blijven die gratis kaartjes!’, riep hij boos. De onverzorgde man zei: ‘Die komen er zo aan’, waarop de man nog bozer werd en riep: ‘Je had het beloofd! Gratis kaartjes!’

In de coupé verschoof het ongemak. De onverzorgde man was nu een van ons, de schreeuwer was de buitenstaander.