Wie kon er gauw iets zeggen over Afghanistan? In elk geval niet die oud-ministers van Defensie

Het zal een heksenketel zijn geweest, maandag op talkshowredacties. Op sociale media liep de druk over de situatie in Afghanistan al de hele dag op: er circuleerden steeds huiveringwekkender beelden van wanhopende mensen die zich aan vliegtuigen vastklampten en intussen groeide de verontwaardiging over dat éne Nederlandse evacuatievliegtuig, dat waarschijnlijk niet kon landen. Dus ja: wie wilde deze warboel op tv komen verklaren?

Niemand met macht, in elk geval – te druk met formeren. ‘Het lijkt wel of het kabinet er liefst zo min mogelijk over zegt’, zei een verslaggever bij Nieuwsuur. Aan tafel zat daarom oud-Defensieminister Henk Kamp, die in Bijleveld-stijl sprak van ‘stappen vooruit’ die in Afghanistan waren gezet: ‘Wat er bereikt is, is dat er gedurende een periode van twintig jaar een beter leven was dan onder de Taliban.’ Kritiek op dat ene vliegtuig vonden Kamp en de ook aangeschoven oud secretaris-generaal van de Navo Jaap de Hoop Scheffer ‘te makkelijk’. Een compilatie maakte duidelijk dat buurlanden veel ambitieuzer waren met evacueren. Van premier Rutte slingerde inmiddels een quootje rond: dat er alles aan gedaan werd ‘tolken, ambassadepersoneel’ en ‘andere mensen die onze bescherming verdienen’ uit Afghanistan weg te krijgen.

Seweta Zirak en Natalie Righton bij Op1.

Bij Humberto en Op1 zagen we wat dat voor Afghanen in Nederland betekent. Een advocaat van tien beveiligers zei bij Humberto dat zij ondanks rechtsgeldige contracten niet naar Nederland mochten komen. Student Weis Mateen, een Afghaanse Nederlander die zijn vrouw uit Kabul probeert te krijgen, vertelde er dat zijn vrouw niet meer naar buiten ging. Hij was bang dat de Taliban haar mee zouden nemen. Mateen verkeerde nog altijd in slopende onzekerheid. Er gaan verhalen, zei hij, dat Taliban bij moskeeën langsgaan om echtgenoten te ronselen. ‘Voor de krijgers.’

Bij Op1 zei ook de Afghaans-Nederlandse Seweta Zirak, wier familie in Kabul woont, weinig fiducie te hebben in de Taliban nieuwe stijl. Zirak vertelde: ‘Ik zag vandaag beelden van iemand die doodviel en zijn telefoon ging over’, zei Zirak, ‘en niemand neemt op. Het zal je familie maar zijn.’ Zelf zat ze ook te wachten tot de telefoon werd opgenomen. Haar neven hadden tot zaterdag 11.40 uur tegen de Taliban gevochten, zei ze, ze sprak één van hen nog. ‘Ik heb hem sindsdien wanhopig geprobeerd te bereiken, maar hij is van de aardbodem verdwenen.’

Tegenover Zirak zat Eimert van Middelkoop (minister van Defensie van 2007 tot 2010), die het Nederlandse handelen in Afghanistan verdedigde. Hij kreeg tegengas, ook van Jeroen Pauw en oud-Volkskrant-correspondent Natalie Righton: ‘Je kon dit al maanden, jaren zien aankomen’, zei Righton. ‘Ik denk dat het politieke onwil is geweest om die mensen daar tijdig weg te halen.’ Vanavond of morgen moest dat gebeuren, zei Righton, ‘anders is het te laat’.

Van Middelkoop zei nog dat we ‘overvallen’ waren door de Taliban, hoewel je ‘dingen kon zien aankomen’. En zo bleef er de hele avond onenigheid over hoe lang je nou precies door iets overvallen kunt worden.