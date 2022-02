Wie homogenezing strafbaar wil stellen, begeeft zich in een mijnenveld

De wereld verandert waar je bij staat. Zo herinner ik mij dat de Evangelische Omroep al direct na de oprichting in 1970 begon met programma’s waarin de boodschap werd uitgedragen dat homoseksualiteit een stoornis is die je kunt genezen. De aangewezen therapeut daarvoor was de psycholoog/ psychoanalyticus Gerard van den Aardweg, die inmiddels 85 jaar moet zijn. Hij verwierp de gedachte van homoseksualiteit als aangeboren eigenschap. Volgens Wikipedia is hij nog altijd lid van de National Association for Research & Therapy of Homosexuality, die de zogenaamde ‘conversietherapie’ aanbiedt.

Wanneer VVD, D66, GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren hun zin krijgen, gaat die ouwe Van den Aardweg de geschiedenis in als iemand die zich met terugwerkende kracht schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De bovengenoemde partijen werken namelijk aan wetgeving om ‘homogenezing’ strafbaar te stellen, compleet met gevangenisstraffen en boetes die kunnen oplopen tot 25 duizend euro. Wie bij herhaling wordt betrapt op het uitvoeren van homogenezende praktijken kan twee jaar cel krijgen.

Homogenezing komt van oudsher vooral voor in religieuze gemeenschappen. Ik ben daarom benieuwd of het bewuste wetsvoorstel het gaat halen in een land dat zichzelf graag voorstaat op zijn christelijke traditie. De ChristenUnie zit in het kabinet en die gaat daar vast piepen. Bovendien is er door de coronapandemie een nieuwe groep ontstaan, die zich met succes heeft verzet tegen allerlei inperkende maatregelen inzake lichaam en gezondheid. De kreet ‘ze nemen onze vrijheid af!’ was al voldoende om het parlement opgelucht te laten afzien van de invoering van 2G. Wat daar op het spel stond, was in eerste instantie niet de fysieke gesteldheid van de bevolking, maar de vrijheid om irrationeel te zijn.

‘Liever dood dan slaaf’, stond op het bord van een demonstrant.

De vrijheid om irrationeel te zijn is een groot goed. De vrijheid van meningsuiting is immers ook het terrein van de onjuiste, achterlijke en zelfs van verachtelijke opinies. Homogenezing kan niet op mijn sympathie rekenen, maar wie haar – als het andere uiterste – strafbaar wil stellen, begeeft zich in een mijnenveld. En dan heb ik het nog niet eens over het aspect van de vrijwilligheid. Ongetwijfeld zijn er homo’s die van dit soort therapieën een trauma hebben opgelopen, hoewel het begrip trauma, als je het vergelijkt met wat Freud eronder verstond, wel erg is gedevalueerd. Maar misschien zijn er ook diepgelovigen geweest die iets aan de conversie hebben gehad – je kunt dat niet helemaal uitsluiten. Ook die kant meldt successen.

Er is nog iets anders. Wie homogenezing juridisch wil vervolgen, opent tevens de weg naar de strafbaarstelling van allerlei alternatieve geneeswijzen. Dat zou een ingreep zijn die zeer veel weerstand gaat oproepen. Volgens mij ben je niet goed wijs als je meedoet aan al die kwakzalverij, maar het aantal Nederlanders dat daar anders over denkt, loopt in de honderdduizenden. Zo is het naar mijn idee volkomen nutteloos om in een tobbe met ijs te gaan zitten, maar zelfs onze nationale astronaut Wubbo Ockels, die had geleerd kalm en rationeel te blijven als er iets mis mocht gaan met zijn capsule, wendde zich tot de Iceman toen hij kanker kreeg. Wubbe ging toch dood, maar met het gelukzalige gevoel dat hij alles had geprobeerd.

Wie zijn wij om hem dat af te nemen?

Toevallig lees ik dat deze week de bedevaarten naar Lourdes per augustus van dit jaar worden hervat. Bisdom ’s-Hertogenbosch – waar ze dus niet, zoals ik geheel ten onrechte schreef, met carnaval ‘alaaf!’ roepen, maar ‘vergimmes’ of soms zelfs ‘agge mar leut et!’ – organiseert die reizen. Al achthonderd deelnemers staan klaar, ook artsen en verpleegkundigen gaan mee, terwijl sommige verzekeringsmaatschappijen de bedevaart naar Lourdes vergoeden.

Als we homogenezing gaan verbieden, zouden we dat eigenlijk ook met het reisje naar Lourdes moeten doen. Want laten we eerlijk zijn: wordt ook hier niet bewust gebruikgemaakt van valse hoop? Voor veel zieken zal het bovendien fysiek geen sinecure zijn zo’n reis te maken. Een wonderlijke genezing vindt nog maar zelden plaats en zelfs als alle deelnemers aan zo’n reis na afloop zouden beweren dat ze zich een stuk beter voelen, dan nog neem ik de vrijheid dat ernstig te betwijfelen. Zou de arts die zo’n bedevaart begeleidt ook niet diep in zijn hart denken: ‘Kunnen we niet beter naar Egmond gaan?’

Juist in kwesties van ziek zijn, beter worden en de dood treffen tegenovergestelde politieke levensbeschouwelijke inzichten elkaar het hardst. Dat de geschillen daarover zeer hoog kunnen oplopen, heeft de pandemie ons wel geleerd. En ook hier zal uiteindelijk niet het meest rationele of meest tolerante inzicht winnen, maar het inzicht dat beschikt over de meeste macht.