Wie homo wil zijn bij Feyenoord, moet hard kunnen rennen

Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden van Feyenoord, de supportersvereniging tegen homofobie, vierde met zijn man Joost hun trouwdag, toen de politie belde om te vertellen dat bij zijn sportschool een vuurwerkbom was afgestoken. Er was net op tijd geblust.

Ook stonden er teksten op de muren:

‘KKR FLIKKERS’

‘KK HOMO’S STERF’

‘NIET WELKOM BIJ FR’

‘Paul, Sebas en Thijs DOOD’

Sebas en Thijs zijn medebestuursleden bij de Roze Kameraden. Ze willen net zo’n roze voetbalfanclub worden als de Roze Règâhs bij ADO Den Haag. De druppel was in juni het beschamende verbod van de Uefa op een regenboogstadion bij de wedstrijd Duitsland-Hongarije.

Paul van Dorst Beeld Margriet Oostveen

De Roze Kameraden hadden zich donderdag 19 augustus feestelijk gepresenteerd in een café. Vrijdag was de eerste graffiti al op deur van Pauls sportschool gespoten (‘KK HOMO’S RJK’), maar dat hadden ze nog maar even stilgehouden. ‘RJK staat voor Rotterdamse Jongeren Kern’, zegt Paul. ‘Dat is een aftakking van de harde kern.’

Zaterdagnacht volgden de bom en de nieuwe leuzen. De aangifte van brandstichting, doodsbedreiging en vernieling duurde drie uur. Een week later ging Paul even met vakantie, nu zitten we in zijn sportschool, de roldeur nog zwart uitgeslagen.

Paul van Dorst (34), een spierbundel van 2 meter lang, gaat sinds zijn 11de naar Feyenoord. Als jongetje uit Papendrecht met zijn oom Arjen en tante Tineke, die schuin tegenover de Kuip wonen. Op zijn 13de kreeg hij zijn eerste seizoenkaart.

Toen hij op zijn 18de bij zijn oudere broer in een Rotterdams studentenhuis ging wonen is hij uit de kast gekomen. ‘Lachen toch’, zei zijn broer, ‘ik ben blij voor je.’ Zijn moeder reageerde net zo. Zijn vader moest even naar woorden zoeken, ‘maar als er nu íémand achter me staat, dan hij.’

Na zijn coming-out bleef hij een jongen die luchtvaarttechniek studeerde en naar het voetbal ging. Daar leek hij inmiddels wel wat beter te horen hoe vaak ze ‘homo’ en ‘flikker’ riepen. ‘Ik was niet geïntimideerd, maar het viel me opeens op. Een beetje zoals je overal rode auto’s ziet als je er zelf in rijdt.’

Hij heeft zelfs nog even gedacht de enige homo te zijn die bij Feyenoord rondliep, lacht hij, ‘ze zijn allemaal zo bezig mannelijk en stoer te zijn’.

Het leek een soort onomstotelijk iets. Tot zijn man Joost eens meeging naar een wedstrijd waar het weer grimmig was. En Joost halverwege vertrok, die vond de sfeer gewoon belachelijk slecht.

Drie jaar geleden verhuisden zelfs zijn oom Arjen en tante Tineke van hun vaste plaatsen bij Feyenoord naar de rustiger overkant van het veld, klaar met de agressie. Paul bleef achter op zijn oude plek bij het doel, ‘net niet tussen de harde kern, maar wel dichtbij’. Het precieze vak durft hij om zijn veiligheid nu niet meer te noemen.

Tussendoor vernielde de harde kern van Feyenoord nog wat Europees erfgoed, intimideerden ze de architect van het nieuwe stadion dat ze niet willen, bedreigden ze directieleden van Feyenoord en lokale politici, zonden ze speler Steven Berghuis om zijn overstap naar Ajax doodsbedreigingen.

En nu wordt Paul van Dorst, nog geen maand na de oprichting van zijn Roze Kameraden, extra beveiligd. De politie komt elke dag langs en alle bestuursleden staan als ze bellen genoteerd voor de hoogste prioriteit, ‘prio 1’. Burgemeester Aboutaleb zorgde dat zijn eigen veiligheidsadviseur zich er persoonlijk mee ging bemoeien. De gemeente hangt camera’s rond de sportschool en mogelijk ook bij de bestuursleden thuis.

En Feyenoord? ‘Ze hebben me een plaats in een wat rustiger vak aangeboden’, zegt Paul. Hij denkt dat hij het aanbod veiligheidshalve aanneemt, ‘want het komt inmiddels neer op voor het ziekenhuis kiezen of niet’. Maar het haalt zijn boodschap natuurlijk wel onderuit.

De Roze Kameraden vragen geen geld of verboden van Feyenoord, zegt Paul: ‘Wij vragen maar om één zinnetje: Goed dat jullie er zijn.’

Dat kwam niet. Wel noemde een woordvoerder de gebeurtenissen in deze krant ‘in-triest’ en vond hij de club met twee miljoen fans al enorm inclusief.

Aan Paul gaf de club intussen het advies om in zijn nieuwe vak een plaatsje dicht bij de trap te kiezen. Zodat hij hard kan wegrennen als het nodig is.