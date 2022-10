Wie het over discriminatie heeft, betreedt een glibberig pad

Vorige week fietste er in de nieuwsstroom op mijn telefoon een artikel voorbij met de kop ‘Kinderen van migranten ervaren meer discriminatie dan hun ouders’. Dat bleek de conclusie te zijn van het Sociaal en Cultureel Planbureau na een onderzoek onder mensen met een migratieachtergrond.

Nieuwsgierig stuurde ik drie (Marokkaanse) vriendinnen het artikel door met de vraag: herken jij dit? De eerste reageerde: ‘Ikzelf echt totaal niet. Ik heb het wel heel duidelijk bij mijn man gezien.’ De tweede antwoordde: ‘Hmm, nee niet echt, maar ik werk natuurlijk ook in een multiculti bedrijf.’ De derde tenslotte appte: ‘Uhm, lastig. Ik kreeg wel een havo-advies terwijl al mijn toetsen vwo/gymnasium-score waren.’

Geen van m’n vriendinnen gaf aan zich niet thuis te voelen in Nederland. Dat is ondertussen wel de titel van het SCP-rapport: Gevestigd, maar niet thuis. Die conclusie lijkt deels te worden gebaseerd op een onderdeel van het onderzoek, dat betrekking heeft op ‘ervaren representatie’ en ‘institutioneel vertrouwen’. Zo blijkt slechts 27 procent van de ondervraagde Surinaamse Nederlanders zich te kunnen vinden in de stelling: ‘De belangen van mensen zoals ik worden in het Nederlandse parlement goed vertegenwoordigd.’ Bij Marokkaanse en Turkse Nederlanders ligt dit percentage op 33, respectievelijk 34 procent. De groep autochtone Nederlanders scoort 43 procent – nog steeds niet bijster hoog.

Bij nadere bestudering van de cijfers valt op dat lager geschoolde autochtone Nederlanders ook op 27 procent blijven hangen. Het gemiddelde percentage onder autochtonen wordt vooral omhooggestuwd door mannen (48 procent) en hoogopgeleiden (54 procent).

Ook bij de vragen die betrekking hebben op institutioneel vertrouwen zijn verschillen binnen de afzonderlijke groepen groot. Tegelijkertijd blijkt het gemiddelde vertrouwen in de regering gelijk onder Turkse, Marokkaanse en autochtone Nederlanders. Het werpt de vraag op in hoeverre de etnische achtergrond bij dit soort vraagstukken tot leidraad moet worden genomen, terwijl de belangrijkste breuklijnen wellicht eerder liggen in zaken als geslacht, opleidingsniveau en leeftijd.

Het vertrouwen in de politiek is sowieso broos. Slachtoffers van de toeslagenaffaire, inwoners van Groningen en boze boeren; ze kunnen elkaar de hand schudden. Daarmee wil ik allerminst de glibberige rol van discriminatie wegwuiven, wel blijft het zaak om scherp te blijven. Juist bij dit soort onderzoeken. Het SCP lijkt zich te hebben vergaloppeerd door een breed opgezet onderzoek in het licht te plaatsen van een subjectief vraagstuk en daarbij een titel te kiezen die veel aandacht genereert. Aan geen van de respondenten is gevraagd: ‘Voelt u zich thuis in Nederland?’, het SCP geeft zélf het antwoord.

Mijn eigen ervaringen met discriminatie zijn lachwekkend in vergelijking met die van mijn ouders. Mijn vader werd op zijn werk, als de zoveelste ongediplomeerde gastarbeider, vanzelfsprekend ingezet voor zware fysieke arbeid. Het duurde jaren voor iemand binnen het bedrijf doorkreeg dat de man uitstekend kan rekenen. Toen hij, muizenstapje voor muizenstapje, zijn weg omhoog baande binnen het bedrijf stond lang niet iedereen hem toe te juichen. Een buitenlander als leidinggevende; dat was men niet gewend.

Mijn moeder is als schoonmaakster haar leven lang onderschat. Dat zag ik pas toen ik in mijn studententijd een bijbaan nam als haar collega. De eerste keer dat onze leidinggevende langskwam, stond ik met m’n ogen te knipperen omdat hij mijn moeder toesprak alsof ze volslagen debiel was. Bij zijn demonstratie over hoe ze een schoonmaakdoekje moest opvouwen, proestte ik het uit. Dat moet onplezierig voor hem zijn geweest, twee schaterende poetsmiepen die hem niet meer lieten uitpraten. Ik hoop niet dat hij zich daardoor onwelkom heeft gevoeld.