Wie heeft er recht op de dames-wc?

Brief van de dag

In een gloedvol betoog over transfobie stelt Marte Hoogenboom (Opinie zaterdag, 7 augustus) dat naast vrouwen ook cisgender-mannen (zij met het geboortegeslacht man) die zich identificeren als vrouw gebruik moeten kunnen maken van damestoiletten. Dit lijkt sympathiek, maar het gebruik van safe spaces, waar vrouwen onder vrouwen kunnen zijn, niet onderworpen aan mannenogen, is een verworven recht waaraan niet zonder serieuze consequenties getornd kan worden.

De angst dat deze vorm van inclusie letterlijk en figuurlijk de deur openzet naar ongewenst gedrag lijkt overdreven, maar de situatie schept wezenlijke risico’s en een gevoel van onveiligheid en onzekerheid bij vrouwen, elk wc-bezoek weer: is dit de dag van die ongewenste ontmoeting (met alle gevolgen van dien)?

Hopelijk is het in de nabije toekomst eenieder vergund zijn/haar/hun toilet te hebben waar men dat wil. Bovendien is de onveiligheid van transgenders op openbare wc’s een zorgelijke kwestie die een passende oplossing verdient. De route ernaartoe kan en mag echter niet lopen via het miskennen en terugdraaien van essentiële, basale vrouwenrechten. Daarvoor zijn de feitelijke en mogelijke gevolgen te groot.

Jasper Nagtzaam, Amsterdam

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge zou een boek willen schrijven over zijn coronaperiode (Magazine, 7 augustus). Als hij zo graag openhartig wil zijn, kan hij ook gewoon gehoor geven aan de Wob-verzoeken, in plaats van zich daar actief aan te onttrekken.

Trea van Vliet, Biggekerke

Olympische Spelen

Wat deden ‘we’ het toch goed op de Spelen. Ook de krant juicht mee. Maar wat het resultaat vooral laat zien, is dat Nederland de beste mogelijkheden heeft.

Zijn de Nederlandse baanwielrenners werkelijk de beste of hebben ze het beste materiaal? Hebben ‘onze’ hockeyvrouwen zich net zo’n zorgen over corona gemaakt als hun Indiase evenknieën? Zo gaat sport steeds meer tegenstaan.

Eric Huisman, Eindhoven

Direct contact

Na twee verschillende studies met succes te hebben afgesloten, durf ik te zeggen dat ik een heel ander idee heb van de noodzaak van direct contact (‘Hoger onderwijs kan niet langer zonder direct contact docent en student’, O&D, 9 augustus). Hoorcolleges worden in het algemeen slecht bezocht. Voor studenten wier belangstelling niet verder reikt dan tentamens halen, zijn die overbodig, temeer omdat de interactie met de docent in massacolleges beperkt is.

In werkgroepen is meer interactie mogelijk. Maar bij mijn eerste studie moesten studenten met een bonus worden verleid altijd aanwezig te zijn, namelijk om deel te nemen aan deeltentamens. Bij mijn tweede studie wilde ik vooral opschieten, dan is er soms geen tijd voor werkgroepen. Studeren is dan meer werk, maar zeker niet onmogelijk.

Volgens de auteurs worden alleen in direct contact met de docent volwaardige, kritische academici gevormd. Maar een academicus moet leren zich een vak meester te maken zonder daar onderwijs in te krijgen. Om bij te blijven moeten academici altijd blijven bijleren. Daar zijn niet altijd cursussen voor, zeker als het om nieuwe vakken en inzichten gaat – waar de ware academicus zich natuurlijk bij uitstek mee bezighoudt.

De roep om fysiek contact met de docent klinkt mij een beetje verwend in de oren. Eerstejaarsstudenten die net van de middelbare school komen hebben misschien nog schoolse leiding nodig, de ware academicus kan zelfstandig leren.

Reinier Bakels, Zoetermeer

Grenscontrole

Het echtpaar Jessie en Bert was nogal teleurgesteld, omdat ze niet gecontroleerd waren bij grens (Ten eerste, 9 augustus). Zijn ze dat ook wanneer ze een kaartje voor de trein hebben gekocht en dan niet gecontroleerd worden?

Henk-Jan Jensema, Hilversum

John Volkers

Treffende slotalinea van scheidend sportverslaggever John Volkers: ‘Voorbij de grenzen van alle verwachtingen’, en als allerlaatste zin voor zijn pensionering ‘Het werd een dag om nooit te vergeten’ (Sport, 9 augustus). Ze zijn niet alleen van toepassing op de 4x400 meter mannen. Dank, John Volkers, voor al die fijne verslagen en analyses. Nimmer was de sleet van ouderdom merkbaar. Ook dat is een, weliswaar sportjournalistieke, topprestatie.

De foto van Klaas Jan van der Weij voorziet het van nog meer symboliek. Hoewel de laatste Nederlandse hardloper over de finishlijn gaat, wordt hier toch ook met een krachtige sportief beeld het stokje doorgegeven aan de nieuwe jonge garde sportverslaggevers.

Basjan Mol, Soesterberg

Elektrische deelbakfiets

Moeders brengen de kinderen naar hockey en voetbal per elektrische deelbakfiets (Economie, 9 augustus)? Zelf fietsen of steppen zonder stroom: toptraining! Scheelt ook weer zo’n ellendige windmolen.

Irene Beuker Orloff, Amsterdam