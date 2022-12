Ik weet niet precies hoe ik van hem af kom, maar de psycholoog van Emiliano Martínez woont al een paar dagen in mijn hoofd. Martínez is de doelman van het Argentijns elftal. Hij werd zondag wereldkampioen en won ook De Gouden Handschoen, de prijs voor de beste doelman van het toernooi. Nu had de selectie van Argentinië sowieso veel weg van een castingbijeenkomst voor de nieuwste Fast & Furious, maar Emiliano Martínez was daarbinnen nog wel even een klasse apart.

Het beeld dat me blijft achtervolgen is de foto waarop hij, nadat hij de Gouden Handschoen heeft ontvangen, deze met twee handen voor zijn kruis houdt en daarbij een gezicht trekt alsof hij – nou, ik weet eigenlijk niet wat hij probeert uit te beelden. Misschien iemand die aan het plassen is met een stijve lul en daar heel opgelucht over is. Of iemand die op het punt staat gearresteerd te worden omdat hij voornoemde stijve lul aan mensen laat zien die er niet om gevraagd hebben. Of misschien trekt hij dat gezicht gewoon altijd als hij een erectie heeft.

Naast hem op de foto staat een Qatarese notabele die zoveel op Daniël de Ridder lijkt dat Daniël de Ridder de afgelopen dagen aan zichzelf moet zijn gaan twijfelen. Hij aanschouwt het tafereel met een blik die het midden houd tussen verbazing, walging, fascinatie en ontkenning. Ik denk dat Daniël de Ridder precies zo zou kijken als hij op klaarlichte dag iemand op straat over zijn nek zou zien gaan. Gevraagd naar het waarom van het fallus-gebaar, antwoordde Martínez later tegenover een Argentijnse radiozender: ‘Ik deed het omdat de Franse supporters me uitjoelden. Zo moet je niet tegen me doen.’ Wie goed luisterde, kon op de achtergrond ’s werelds kleinste viool horen spelen. Ik zou iedereen die net wereldkampioen is geworden maar nog steeds bezig is met het boegeroep van een handjevol mensen (er zaten slechts vijfduizend Fransen in het stadion, tegenover vijftigduizend Argentijnen) van harte aanraden eens met iemand te gaan praten.

Maar dat doet Martínez blijkbaar al. In aanloop naar Nederland-Argentinië had Louis van Gaal wat gezegd over een eventuele strafschoppenserie. ‘Ik maakte een screenshot van de uitspraken op m’n telefoon’ zei Martinez daarover. ‘Ik liet het zien aan de keeperstrainer en aan mijn psycholoog.’ Na de wedstrijd tegen Nederland, waarbij Martínez twee strafschoppen stopte, liep hij als een bezetene met ontbloot bovenlijf naar de bank van het Nederlands elftal, hield twee vingers omhoog en schreeuwde: ‘Ik heb jullie twee keer geneukt!’ Heel normaal. Ongeveer zo normaal als een gouden trofee uitgereikt krijgen en doen alsof het een enorme lul is. Daarom denk ik al een paar dagen aan de psycholoog van Emiliano Martínez, en hoe hij het zelf allemaal zou vinden gaan.