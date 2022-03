Wie echt wil helpen: blijf thuis met je goede bedoelingen, spek Giro 555 en stel je huis open

De liefste Nederlander is de Nederlander die wil helpen, dondert niet hoe. En het allerliefst is de helpende Nederlander wanneer er vluchtelingen in het geding zijn. Vooral als ze kinderen en katten bij zich hebben, of een heel klein hondje. Vluchtelingen wier huis naar god is gebombardeerd. Daarna hebben ze viereneenhalve dag voor een grensovergang gestaan. We hebben het live kunnen volgen.

Niets doen is geen optie. Dus gaat de liefste Nederlander inzamelen. Knuffels waar thuis niet meer mee geknuffeld wordt, een overgeschoten dekbed en de winterjas van oom Gert die nog zo goed als nieuw is. Alles bij elkaar in een vuilniszak met een knoop erin. Daarna doet de liefste Nederlander die vuilniszak in de achterbak en gaat hij rijden naar het oosten, net zo lang tot hij op een behoeftige vluchteling stuit.

Het gebeurde in 2015 toen de oorlog in Syrië nog dagelijks op tv was. Er was een verdronken jongetje aangespoeld op een Turks strand, en de liefste Nederlander ging weer rijden.

Wanneer we dit stadium van de vluchtelingenhulp hebben bereikt, verschijnt er steevast iemand van het Rode Kruis of een van de andere samenwerkende hulporganisaties op radio en tv om met de allergrootste omzichtigheid en na de alleromstandigste dankbetuigingen te verzoeken om alsjeblieft op te zouten met die dekbedden en winterjassen.

Want zakken vol ongesorteerde liefdadigheid kosten tijd en geld. Er zitten zelden de spullen in waar behoefte aan is, en de zooi moet gesorteerd, gedesinfecteerd, gedistribueerd. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, is namens de samenwerkende hulporganisaties afgereisd naar Polen en laat foto’s zien van wat ze aantreft in opvangcentra. Stapels dichtgeknoopte vuilniszakken, zo ver als het oog reikt, in eentje ligt waarschijnlijk de jas van oom Gert nog zo goed als nieuw te zijn. Heel veel wc-papier, tandpasta, conservenblikken. Aardige gebaren die, in de woorden van Ceelen, ‘niet per se een antwoord zijn op de vraag hier’.

Een vluchtelingencrisis geleden – het was 2015, ze kwamen uit Syrië, er was net een verdronken jongetje aangespoeld op een Turks strand – gebeurde hetzelfde. De liefste Nederlander ging rijden met zijn goede bedoelingen. ‘Een slopende tocht langs verschillende grenssteden, op zoek naar mensen die zin hadden om zijn oude tuinbroek te dragen’, schreef Nico Dijkshoorn daar toen over in deze krant.

Wie echt wil helpen, kan geld overmaken naar Giro 555. Wees royaal. De professionals ter plekke doen de rest.

De allerliefste van de liefste Nederlanders gooien hun voordeur open en huisvesten een vluchteling. Ook daar weten de professionals het beste de weg in het oerwoud, waarin oorlogstrauma’s kunnen opdoemen en misverstanden over het gebruik van de badkamer, juridische ingewikkeldheden met de verblijfsstatus, praktisch gedoe met ziektekostenverzekeringen en onderwijs. Takecarebnb, een fantastische organisatie die al jaren vluchtelingen koppelt aan gastgezinnen voor tijdelijke logeerpartijen en die nu overspoeld wordt met nieuwe aanmeldingen, heeft als extra gouden tip: je kan ook erkende vluchtelingen die al langer in de opvang zitten te logeren vragen; dat schept lucht voor nieuwe opvang.

En wat het meest helpt, structureel en op de lange termijn: stem eens een keer níét op een partij die met autocraten heult, Heineken altijd voorrang geeft op fatsoen, vluchtelingenverdragen wil uitkleden en die ene keer toen we Afghanen in nood achterlieten daar eerst langdurig over wilde vergaderen.