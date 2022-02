Wie draagvlak voor vergroening wil, neemt de gewone burger serieuzer

Je kunt alleen draagvlak creëren voor de klimaattransitie als je een krachtig energiearmoedebeleid voert. Volgens vicepremier Sigrid Kaag is het echter ‘niet mogelijk’ om ‘voor iedereen’ in Nederland compensatie te regelen voor de inflatie en energierekeningen, zonder dat de rekening daarvoor wordt doorgeschoven naar ‘volgende generaties’. Sorry, maar daarmee kunnen we niet akkoord gaan.

De energienota is volgens het CBS in een jaar tijd liefst 86 procent hoger geworden. Een huishouden met gemiddeld verbruik betaalt daardoor maandelijks 110 euro meer aan gas en licht. In mijn omgeving zijn ook uitschieters te horen, zoals maandlasten van 200 naar 480 euro ‘ondanks de zonnepanelen’. Daar gaat het vakantiegeld voor, hopelijk, de eerste vakantie na de pandemie. Het geld om weer eens uit eten te gaan. Het zal de economie in elk geval geen extra impuls geven.

Oversterfte en winterse kou, dat associëren we in de pre-coronatijd vooral met romantische winters, zoals het Elfstedentochtjaar 1963 met 25 procent meer winterdoden van boven de 70 jaar.

Energiesterfte

Maar in Groot-Brittannië – waar dat kennelijk wordt bijgehouden – zijn de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan corona 160 duizend meer mensen omgekomen in de winter vergeleken met de zomer. ‘Men denkt dat het voor een groot deel mensen zijn die moeite hadden om hun energierekening te betalen’, aldus Peter de Waard eerder in de Volkskrant.

Als ik rondkijk in mijn eigen oude volksbuurt kan ik mij er best iets bij voorstellen. Slecht geïsoleerde huizen van begin 20ste eeuw. Huisjesmelkers die weigeren te isoleren en de hogere energierekening gewoon door de strot duwen van hun toch al torenhoge huren betalende huurders.

Maar ik behoor tot de middenklasse en ben huiseigenaar. Zo’n 10 tot 20 procent van de huiseigenaren heeft moeite met het opbrengen van de kosten om de eigen woning te verduurzamen. Ik beken dat ook ik ermee worstel, net als andere huiseigenaren in mijn buurt. Wij wisselen ideeën uit in de energiebuurtapp. Sommigen hebben indrukwekkende plannen: een warmtepomp, dak- en kruipruimte- en spouwmuurisolatie, driedubbelglas, zonnepanelen, zonneboiler. Ook gehoord: ‘Ah joh, tegen deze energieprijzen valt toch niet op te isoleren? Misschien alleen hoogpolig tapijt nemen en tochtstrips. En trui aan.’

Lange adem

Want voor het verduurzamen van je oude huis moet je maar de centen hebben en als je maar net rondkomt van een laag inkomen, is ook een duurzaamheidslening onbetaalbaar en onhaalbaar. Je lasten gaan uiteraard omhoog voor je duurzaamheidslening, en daarnaast scheelt de investering vaak toch te weinig in de hoge stookkosten. Het terugverdienen van de investering vergt een lange adem die niet iedereen heeft. Het streven naar de in het Klimaatakkoord beloofde woonlastenneutraliteit, valt in de praktijk tegen.

Het is een politieke keuze de kosten voor klimaattransitie vooral bij huishoudens en het mkb te leggen in plaats van bij de veel vervuilender industrie. Nederlandse burgers en mkb-bedrijven draaien op voor de energietransitie en de klimaatschade die grote bedrijven aanrichten, bleek vorig jaar uit de studie Klimaatverandering in de prijzen? van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Burgers en mkb’ers betalen per saldo te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en lucht- en scheepvaart betalen juist te weinig. De CO 2 -prijs voor de industrie is te laag en voor sommige delen van de landbouwsector ontbreekt deze zelfs volledig.

Vervuilerssubsidie

Verder nieuws deze week: ngo Business For Nature onderzocht subsidies die landen geven aan verschillende vervuilende sectoren. Het resultaat : 1,5 biljoen euro, een ‘15’ met elf nullen, gaat naar activiteiten die het milieu vervuilen.

Klimaatminister Jetten stelde: ‘Nederland gaat voor groen en iedereen moet kunnen meekomen. We committeren ons aan maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Dat betekent dat we de ambities fors verhogen. Een hele spannende opgave die op momenten ook pijn gaat doen. Ik wil me veel meer richten op het financieel ondersteunen van mensen en bedrijven die de investeringen niet zelf kunnen doen.’

En eenderde van de gasprijs bestaat uit belastingen en heffingen. Groen als ik poog te zijn, vind ik dat in tijden van energiearmoede toch een knopje om aan te draaien. Anders heb ik helemaal het idee, dit stukje tikkend met een dikke trui aan en fleecedekentje om de knieën, dat ik word belazerd.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Danka Stuijver.