Wie de hele dag alleen maar appels eet, gaat dood, ja, dat begrijpen de meeste mensen wel

Er is gedoe over de zogeheten Nutri-Score, een logo op levensmiddelen in de supermarkt. De klant moet aan dat logo in één oogopslag kunnen zien of hij iets koopt dat gezond of ongezond is. Het logo zelf is eenvoudig genoeg: de letters ABCDE, voorzien van de kleuren donkergroen, lichtgroen, geel, oranje en rood. A=donkergroen=heel gezond, E=rood=heel ongezond. Een soort stoplicht eigenlijk. De simpelste ziel kan het begrijpen: je koopt gewoon alleen nog dingen met een groen logo en er kan je niets meer overkomen.

Een bezoekje aan de supermarkt laat zien dat de werkelijkheid een stuk ingewikkelder is. Zeker, de groene letter A prijkt trots op de zakken groente en fruit, fijn, maar dat wist voornoemde simpele ziel natuurlijk al. Spaghetti krijgt ook een A, net als kipfilet, maar een hele scharrelkip krijgt een B en slavinken krijgen een alarmerende oranje D, net als de Goudse jong belegen kaas. Geen kaas meer eten dan maar, of slavinken? Liever een vegetarische ‘jalapeñoburger’, een ingewikkeld knutselproduct met tientallen ingrediënten? Die krijgt vreemd genoeg zo’n gezonde A.

Bevreemd staarde ik naar al die onzinnige logootjes. Kaas, spaghetti, slavinken en kipfilet zijn niet per definitie gezond of ongezond. Het gaat erom hoe vaak je die waren eet, en hoeveel. En wat je ermee doet. Mijn bloedeigen (slank tot magere) zoons doen dingen met die ‘gezonde’ kipfilet waar ik liever over zwijg, maar er komt paneermeel, frituurvet en mayonaise aan te pas. Ikzelf doe dingen met die ‘minder gezonde’ scharrelkip die de goedkeuring van elke diëtist zullen kunnen wegdragen: soep koken, bijvoorbeeld, met veel groente erin, waar het hele gezin dagen van eet.

Geen enkel voedsel is gezond of ongezond. Wie de hele dag alleen maar appels eet en/of spaghetti gaat dood, ja, dat begrijpen de meeste mensen wel. Maar neem nu die ongezouten walnoten. Die krijgen een supergezonde A. Noten zíjn ook goed voor ons. Maar in een zakje, nauwelijks groter dan je hand, zitten 1.400 calorieën. Dat moet je wel even weten. De meeste mensen eten helemaal niet ongezond, maar gewoon te veel.

I have a dream, zou ik bijna zeggen. Leer kinderen van jongs af aan niet naar die malle, ondoorgrondelijke logootjes te kijken. Leer ze gevarieerd koken met alles wat de seizoenen te bieden hebben. Leer ze eten tot ze genoeg hebben maar niet propvol zitten, aan tafel, bij een gezellig gesprek. Leer ze vooral dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ eten bestaat.

Behalve vla. Vla is van de duivel. Eet nooit meer vla, en er kan u niks meer overkomen.