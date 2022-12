Wie Bernard Brodie leest, herinnert zich dat de term ‘expert’ vroeger betekenis had

Twee boeken hielden me dit jaar overeind – naast de liefde van naasten, nieuwe Oekraïense vrienden en the poor man’s shrink: hardlopen. Het eerste boek is War & Politics uit 1973 van Bernard Brodie. Hierin bewijst de auteur dat de levenslange studie van oorlog en strategie wijsheid kan opleveren die doordrenkt is van een diepe begaanheid met de menselijke soort, die soms pas het juiste doet na alle alternatieven te hebben uitgeprobeerd.

Brodie relativeert alle cliché’s. Wie hem leest, herinnert zich dat de term ‘expert’ vroeger betekenis had. Kijk hoe hij ‘vitale belangen’ omschrijft – waarvan de schending landen veelal tot oorlogen drijft. ‘Vitale belangen zijn, ondanks gangbare aannames die het tegendeel beweren, maar vagelijk verbonden met objectieve feiten.’ Landen bepalen zélf wat hun vitale belangen zijn ‘en leiders kwijten zich van deze hachelijke taak door gebruik van hun hoogst feilbare en onvermijdelijk vooringenomen menselijk oordeel om de externe politieke context te schatten’.

‘Om slijtage te besparen van hun altijd overbelaste en vaak beperkte analytische vermogen’, vervolgt Brodie, gebruiken ze ‘algemeen aanvaarde axioma’s’ die, ‘zoals andere oude ideeën’, soms hun nut allang verloren hebben. Men denke aan machtsevenwicht. Of invloedssferen. Hoe actueel!

Het tweede boek is Le mythe de Sisyphe van Albert Camus, dat uitkwam in 1942, tijdens de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog – en dat ik rond mijn 18de kocht voor 12 gulden. Sisyphus, door de goden gestraft om voor altijd een grote steen de berg op te duwen die, eenmaal boven, altijd terugrolt, is bij Camus geen deerniswekkende figuur, maar een moderne held – l’homme absurde.

‘Sisyphus leert de superieure trouw die de goden ontkent en de rotsen optilt. De strijd zelf om boven te komen volstaat en vult het hart van de mens. Je moet je Sisyphus gelukkig voorstellen.’