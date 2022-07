Remco Campert in zijn werkkamer. (2012) Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

Brief van de dag

Camperts gedicht ‘Verzet begint niet met grote woorden’ eindigt met:

‘Jezelf een vraag stellen

daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.’

Ik bijt de spits af: als al die goedbedoelende boomers met leeg nest hun onbewoonde kamers nu eens te huur zouden aanbieden? Aan een buitenlandse student, een statushouder of een jongere die nog thuis woont. Zou de woningmarkt daar niet lucht mee krijgen, en zou de roep om steeds meer te bouwen dan verzwakken?

De eerste woorden van Camperts ­gedicht zijn:

‘Verzet begint niet met grote woorden,

maar met kleine daden.’

Laat iemand voordat de zomer aanbreekt nu alvast een kamer aanbieden. Wie begint er met deze kleine, maar o zo nobele daad voor mens en milieu? Het goede voorbeeld zal vast navolging krijgen. Gewoon doen.

Fettie Mollema, Groningen

Camperts fiets

Op de cover van V van 5 juli stond Remco Campert met fiets, net als op de cover van de verhalenbundel die in 1971 verscheen. Begin november 1971 werd deze fiets gestolen. In Propria Cures, Vrij Nederland en Het Parool (die werden volgens directeur Lubberhuizen het meest door dieven gelezen) verscheen een advertentie waarin degene die de fiets terugbezorgde 123,50 gulden werd beloofd: 23,50 gulden in de vorm van de verhalenbundel en een briefje van honderd.

Wanneer de dief zelf verscheen, kreeg hij alleen het boek met de fiets op de omslag als herinnering. De voorkant van de fiets staat op de achterzijde van het boek. Een racefietsje is het niet, zoals zijn biograaf meent.

Jacob Hilbrand, Eelderwolde

Seksistische taal

‘Bij Albert Heijn, Lidl en Jumbo zitten geen pussy’s in de boardroom, dus dat wordt uitkijken naar de schadeclaims’, schreef Sheila Sitalsing in haar column van 5 juli over de blokkades van supermarktdistributiecentra door boeren. Maar ik mag toch hopen dat er tegenwoordig wél vrouwen in die boardrooms zitten?

Waarom het woord ‘pussy’ zo denigrerend gebruiken? Is er soms iets mis met het hebben van een vagina? Blijkbaar wel, lezen we keer op keer. Zo vindt Mac van Dinther in zijn opiniestuk over de stikstofcrisis (O&D, 28 juni) dat de oplossing vraagt om ministers met ballen. De boodschap: mensen met ballen zijn dapper en mensen met pussy’s zijn laf.

Laten we alsjeblieft ophouden met al die seksistische taal.

Mariek Hilhorst, Amsterdam

Grap

Theo Maassen stelt dat hij de vraag of je overal grappen over mag maken verwerpelijk vindt (Geachte redactie, 6 juli). Ik vind het geen verwerpelijke vraag, omdat er genoeg mensen zijn die vinden dat je niet overal grappen over mag maken. Die mensen maken de vraag relevant. Het is dus interessant om te weten hoe de directeur van de Kleine Komedie daar over denkt, aan welke kant van de discussie hij staat.

Uitgerekend Theo Maassen, wiens beroep is om grappen te maken, zou benieuwd moeten zijn naar zijn antwoord en dus naar de vraag. Als je het antwoord op een vraag verwerpelijk vindt, maakt dat een vraag nog niet verwerpelijk.

Just Pallandt, Amsterdam

Grap (2)

Theo Maassen gaat er blijkbaar vanuit dat grappen maken in alle gevallen een kunstvorm is. Dat is niet zo. Net zo min als een hakenkruis op een muur spuiten een vorm van schilderkunst is of het op Twitter zetten dat een bepaalde bevolkingsgroep dood moet een vorm van poëzie is. Het is mij niet duidelijk waar precies de grens ligt. Ik begrijp dat er een glijdende schaal is, maar bij bepaalde uitingen weet je echt wel dat het niet deugt. En dit geldt ook voor het maken van grappen.

Henry Burgers, Den Haag

Mirakel

Rond de eeuwwisseling werkte ik als vervoersmanager in opdracht van de provincie Gelderland. Taak: gesprekken bij bedrijven en organisaties met als doel minder mensen in de auto, meer mensen in ov of op de fiets. Als cadeautje konden werknemers een elektrische fiets uitproberen.

Niemand maakte daar gebruik van. De teneur was: nog niet dood wil ik op zo’n fiets gevonden worden. Het is een waar mirakel wat er is gebeurd.

Inge Jager, Deventer

Communicatie

Volgens een recente opgave beschikken de ministeries gezamenlijk over 123 communicatieadviseurs, ander­soortige voorlichtingsfunctionarissen niet meegerekend. Hoe kan het dan zijn dat keer op keer, ook nu weer in het stikstofdebat, wordt aangenomen dat tekortkomingen in de communicatie de voornaamste oorzaak zijn van mankerend overheidsbeleid?

Hans van den Heuvel, oud-directeur voorlichting ministerie van Defensie, Zoetermeer