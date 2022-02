Westerse wereld begroet met instemming de ene na de andere staatsgreep in Afrika

Vertegenwoordigers van Ecowas, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, poseren met de militaire coupplegers die vorige week president Roch Kabore afzetten in Burkina Faso. Beeld via REUTERS

Opnieuw is het Afrikaanse continent opgeschrikt door een poging tot een staatsgreep. Dinsdag was Guinee-Bissau het toneel van een ‘mislukte aanval op de democratie’, zoals president Embalo de bloedige gevechten rond het regeringsgebouw van het West-Afrikaanse land omschreef.

De gebeurtenissen in de straten van de hoofdstad Bissau maken deel uit van een aanhoudende en verontrustende trend in Afrika. Sinds augustus 2020 zijn er acht al dan niet geslaagde staatsgrepen gepleegd: twee in Mali (augustus 2020 en mei 2021), één in Tsjaad (mei 2021), in Tunesië (juli 2021), Guinee (september 2021), Soedan (oktober 2021), vorige week in Burkina Faso en nu dus in Guinee-Bissau.

Natuurlijk is de ene coup d’état niet met de andere te vergelijken. Zeker niet in Afrika waar tussen 1956 en 2001 liefst 80 succesvolle staatsgrepen plaatsvonden en nog eens 108 andere coups mislukten. Gemiddeld vier staatsgrepen per jaar, becijferde Patrick J. McGowan ooit in The Journal of Modern African Studies. Dit cijfer halveerde in de periode tot 2019, toen de meeste Afrikaanse landen juist werden geprezen om hun democratische vooruitgang. Maar nu lijkt de militaire staatsgreep weer gevaarlijk in de mode. En volgens commentatoren zijn er weldegelijk overeenkomsten en verbanden.

Steun aan dictators

‘De reden voor de staatsgrepen? Het geduld van de mensen is op’, schrijft Abu-Bakarr Jalloh, die is verbonden aan de Verenigde Naties, in een opiniestuk voor Deutsche Welle. ‘Enerzijds pompen Europa en Noord-Amerika miljarden in het continent om goed bestuur te bevorderen en de strijd tegen armoede en corruptie te ondersteunen. Maar aan de andere kant bieden ze ook financiële steun aan de dictatoriale leiders van Afrika in ruil voor onbeperkte toegang tot natuurlijke hulpbronnen.

‘De Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen bekritiseren openlijk de willekeurige arrestaties van oppositieleden in Oeganda en het politiegeweld in Kameroen, Kenia en Nigeria. Maar ze blijven hun grondstoffen uit die landen importeren. De Democratische Republiek Congo is verwikkeld in een langdurige oorlog waarin burgers de grootste slachtoffers zijn. Maar dat is geen probleem voor het Westen, zolang de aanvoer van kobalt en coltan blijft stromen en hun smartphones, slimme auto’s en slimme huizen van stroom worden voorzien.

‘Deze dubbele standaard heeft consequenties. Na 60 jaar ontwikkelingshulp blijft Afrika het armste continent ter wereld en lijdt het nog steeds onder het hoogste aantal langdurige burgeroorlogen. Ik weet het: het is beter om te werken met de duivel die je kent dan de engel die je niet kent, toch? Maar veel Afrikanen worden dit zat. Ze hebben eindelijk hun geduld verloren. Dus laten ze hun stem horen met het grootste en meest invloedrijke wapen dat ze tot hun beschikking hebben: internet. Politiek ambitieuze militaire kolonels hebben hun kreten gehoord en reageren’, schrijft Abu-Bakarr Jalloh.

Toch is hij ervan overtuigd dat de trend van een staatsgreep kan worden doorbroken en dat democratisch bestuur kan terugkeren. ‘Maar de Afrikaanse elites moeten dan wel heroverwegen wat meerpartijendemocratie voor hen betekent en welke vorm ze moet aannemen om ze op het continent te laten zegevieren.’

Hervorming

Ook Toyin Falola, historicus en schrijver, meent in een opiniestuk voor de Nigeriaanse krant Premium Times dat de Afrikaanse democratie aan hervorming toe is nu mensen ‘zelfs militair ingrijpen als een alternatieve oplossing beschouwen’. Zo’n hervorming moet volgens Falola wel rekening houden met de Afrikaanse diversiteit en culturele uniciteit. ‘Het is de hoogste tijd dat het continent een moedige stap zet om corruptie aan te pakken en goed bestuur te bevorderen. Hongerige mensen kunnen geen democratie eten. Als veranderingen niet als urgent worden beschouwd, kan het leger in andere landen het voorbeeld volgen van wat er in de omliggende regio’s is gebeurd, bezwijken voor de druk van politieke instabiliteit en overgaan tot onwettige machtsovernames.’

Internationale betrokkenheid

Volgens Christopher Rhodes, als docent verbonden aan de universiteiten van Harvard en Boston, hangt de toegenomen populariteit van staatsgrepen in Afrika samen met de internationale reacties, ‘die in het beste geval militaire overnames toelaat en in het slechtste geval actief verwelkomt als geschikte manieren om bedreigende of verfoeilijke leiders te verwijderen.’

Rhodes meent in een opiniestuk voor de Arabische nieuwszender Al Jazeera dat ‘de terugval van de westerse mogendheden en de opkomst van het autocraatvriendelijke China een atmosfeer hebben gecreëerd die generaals en militaire klieken aanmoedigt om de macht te grijpen. Tien jaar geleden bracht de Arabische Lente de democratiseringsgolf naar Noord-Afrika, waarbij de langzittende dictators van Tunesië, Libië en Egypte werden omvergeworpen. Toch was het de nasleep van de coup in Egypte die de internationale consensus tegen staatsgrepen in Afrika begon te doorbreken.’

Rhodes wijst erop dat toen de democratisch gekozen regering van Mohamed Morsi in 2013 omver werd geworpen ‘de Amerikaanse regering weigerde om publiekelijk de omverwerping een staatsgreep te noemen en generaal-president Abdel Fattah el-Sisi al snel in de gunst van de VS kwam, terwijl hij zich ook aansloot bij autocratische machten zoals Saoedi-Arabië en China.’ En ook toen president Robert Mugabe van Zimbabwe vier jaar later door zijn leger werd afgezet, werd volgens Rhodes ‘de stap met opluchting begroet door westerse regeringen die Mugabe al lang zat waren’.

Andere prioriteiten

Als het aan islamoloog en schrijver Alexander John Thurston ligt, is het de hoogste tijd om de internationale reactie op staatsgrepen in Afrika te heroverwegen. In een opiniestuk voor opinieplatform The Conversation schrijft hij: ‘Europese en Amerikaanse leiders lijken momenteel meer bezorgd over de aanwezigheid van aan Rusland gelieerde huurlingen van de Wagner Group dan over de belangrijkste politieke problemen in de regio. Al deze coups illustreren de gevaren van regionale en internationale actoren die prioriteit geven aan terrorismebestrijding (en concurrentie met Rusland), terwijl ze andere waarschuwingssignalen negeren. Deze omvatten gebrekkige verkiezingen met een lage opkomst, machteloze heersers en hardhandig optreden tegen vrije meningsuiting. Er is ook schrijnende armoede (zelfs vóór de huidige crisis) en verbazingwekkende niveaus van interne ontheemding.'

Bovendien wordt er te veel nadruk gelegd op terrorismebestrijding, aldus Thurston. ‘Dergelijke campagnes zijn zogenaamd een middel om de politieke stabiliteit te vergroten, maar in werkelijkheid beperken ze effectieve diplomatieke reacties op staatsgrepen, corruptie, verkiezingsfraude en mensenrechtenschendingen.’

Daarom meent Thurston dat het nooit te laat is om coupplegers en militaire junta’s onder druk te zetten. ‘door middel van sancties, opschortingen van hulp, terugtrekking van ambassadeurs, schorsingen van regionale en internationale organisaties, en meer. Deze instrumenten niet gebruiken wanneer ze het meest effectief zouden zijn - onmiddellijk na elke staatsgreep - is medeplichtig worden aan de militarisering van de regio.’

Sommigen voorspellen al dat Niger het volgende Afrikaanse land wordt waar een staatsgreep zal plaatsvinden. Anderen gaan zelfs zo ver dat ze het leger aansporen ‘zijn verantwoordelijkheid te nemen’ en de macht te grijpen. Maar uiteindelijk, zo stelt de Britse hoogleraar Nic Cheeseman, die is gespecialiseerd in Afrika, in maandblad The Africa Report vast, bestaat er niet zoiets als een ‘goede staatsgreep’.

‘Helaas, of we nu kijken naar de Democratische Republiek Congo of Nigeria, Guinee, Mali of Zimbabwe, er is nauwelijks bewijs dat staatsgrepen alles opleveren wat burgers eigenlijk willen. Hoewel ze aan het begin vaak enorm populair zijn, leiden staatsgrepen tot meer staatsgrepen en niet tot economische groei en democratie.’